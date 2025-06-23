من خلال نهج واجهة API موحّد باستخدام واجهة API المتوافقة مع OpenAI، يمكن للشركات التبديل بسلاسة بين النماذج دون حاجة إلى إعادة تكوين إعدادات مكلفة.

كجزء من مهمتنا المتمثلة في تزويد مستخدمينا بمزيد من الخيارات لخدمة نموذج الأساس، تتصل أيضًا بوابة watsonx.ai Model Gateway بـ Cerebras، وهي شركة رائدة في مجال الاستدلال السريع باستخدام رقائقها الخاصة على نطاق الرقاقات.

قال Alan Chhabra، نائب الرئيس التنفيذي للشركاء العالميين بشركة Cerebras: "نحن متحمسون لجلب قدرات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي القياسية من Cerebras إلى بوابة watsonx.ai Model Gateway من IBM". وأضاف: "فهذا التعاون يعالج بشكل مباشر الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي عالي الأداء، مما يسمح للمؤسسات بنشر نماذج الأساس قوية للاستدلال العميق والذكاء الاصطناعي الوكيل بسلاسة دون اختناقات في زمن الانتقال. إنها حقًا أداة ثورية وقادرة على تغيير القواعد، بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تفعيل مبادرات الذكاء الاصطناعي الأكثر طموحًا على نطاق واسع."

نحن متحمسون لمشاركة هذه الميزة معكم ونتطلع إلى تلقي التعليقات لمساعدتنا على تطويرها وتحسينها.