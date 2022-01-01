نكتسب ثقة عملائنا والمجتمع بفضل العمل بمصداقية وشفافية
على مدار أكثر من قرن من الزمن، اكتسبت IBM ثقة عملائها من خلال إدارة بياناتهم الأكثر قيمة بشكل مسؤول. وقد حرصنا على كسب ثقة المجتمع من خلال تقديم تقنيات جديدة فائقة الإمكانات إلى العالم بمسؤولية وبأهداف واضحة.
تواصل IBM اتباع المبادئ الأساسية، القائمة على الالتزامات بالمصداقية والشفافية، التي توجه تعاملها مع بيانات العملاء والمعارف. كما توجه هذه المبادئ تطويرها المسؤول ونشر التقنيات الجديدة، مثل IBM Watson® وحتى إصدارات watsonx™ الأكثر تطورًا.
نحن نحث جميع شركات التكنولوجيا على تبني مبادئ مماثلة لحماية بيانات العملاء ومعارفهم، وضمان الاستخدام المسؤول والشفاف للذكاء الاصطناعي (AI) والابتكارات التحويلية الأخرى. فيما يلي نعرض مبادئ الثقة والشفافية لدينا كخارطة طريق. وتتضمن ما يلي:
في IBM، نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يجعلنا جميعًا أفضل في أداء وظائفنا، وأن مزايا عصر الذكاء الاصطناعي يجب أن تصل إلى كثير من الناس، وليس فقط إلى قلة قليلة من المحترفين.
بيانات عملاء IBM هي بيانات خاصة بهم، ومعارفهم هي معارف خاصة بهم. ونحن نؤمن بأن سياسات البيانات الحكومية ينبغي أن تكون نزيهة ومنصفة، وتقدم الانفتاح كأولوية.
ينبغي لشركات التكنولوجيا أن تكون واضحة بشأن من يدرب أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، وما البيانات المستخدمة في هذا التدريب، والأهم من ذلك، ما الذي يجري في توصيات خوارزمياتهم.
إن الغرض من الذكاء الاصطناعي والأنظمة المعرفية التي طورتها شركة IBM وطبقتها هو تعزيز الذكاء البشري، وليس استبداله. فتقنياتنا مصممة وستُصمم من أجل تعزيز القدرات والإمكانات البشرية وتطويرها. تستثمر شركة IBM في المبادرات الرامية إلى مساعدة القوى العاملة العالمية على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع هذه التقنيات.
الاستثمار في المهارات في عصر الإنسان والآلة
بيانات عملاء IBM هي بيانات خاصة بهم، ومعارفهم هي معارف خاصة بهم. بيانات العملاء والمعارف المنتجة على IBM Cloud® أو من الذكاء الاصطناعي لدى IBM مملوكة لعملاء IBM.
لا يلزم العملاء التنازل عن حقوقهم في بياناتهم—أو المعارف المستمدة من تلك البيانات—للحصول على مزايا حلول IBM وخدماتها.
طريقة تعزيز خصوصية البيانات لدينا
نكرس نحن شركة IBM محركات الابتكار فائقة الإمكانات لدينا من أجل إنشاء أدوات لحماية عملائنا وبياناتهم وتجارتهم العالمية من التهديدات الإلكترونية. كما أننا نُجري مناقشة أوسع نطاقًا بشأن تحقيق التوازن بين الأمن والخصوصية والحرية.
لم تقدم شركة IBM بيانات العملاء إلى أي وكالة حكومية في إطار أي برنامج مراقبة يتضمن جمعًا شاملاً للمحتوى أو البيانات الوصفية.
ترى شركة IBM أن حرية نقل البيانات عبر الحدود ضرورية في تجارة القرن الواحد والعشرين.
لكي يثق الناس بالذكاء الاصطناعي، ينبغي أن يتسم بالشفافية. إذا أردنا استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على اتخاذ قرارات مهمة، فينبغي أن يكون قابلاً للتفسير.
ستوضح شركة IBM ما يلي: