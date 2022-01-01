تواصل IBM اتباع المبادئ الأساسية، القائمة على الالتزامات بالمصداقية والشفافية، التي توجه تعاملها مع بيانات العملاء والمعارف. كما توجه هذه المبادئ تطويرها المسؤول ونشر التقنيات الجديدة، مثل IBM Watson® وحتى إصدارات watsonx™ الأكثر تطورًا.



نحن نحث جميع شركات التكنولوجيا على تبني مبادئ مماثلة لحماية بيانات العملاء ومعارفهم، وضمان الاستخدام المسؤول والشفاف للذكاء الاصطناعي (AI) والابتكارات التحويلية الأخرى. فيما يلي نعرض مبادئ الثقة والشفافية لدينا كخارطة طريق. وتتضمن ما يلي: