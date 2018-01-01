إتقان رحلتك في السحابة الهجينة
تعرَّف على التحديات الخمسة الشائعة التي تواجه تحقيق القيمة من استراتيجيتك للسحابة الهجينة
استفِد من خبرات فريقنا المتخصص
سباق يخوت في ثاسوس، اليونان
حدِّث الأنظمة الحالية، وابتكر حلولاً جديدة، وادعم إدارة تكنولوجيا المعلومات بشكل مستقل

في الوقت الحاضر، تُعد القدرة على التكيّف، والمرونة، وسرعة الاستجابة من السمات الأساسية للأعمال، وينطبق ذلك أيضًا على منظمات تكنولوجيا المعلومات التي تدعمها. المؤسسات التي تعيد تشكيل كفاءاتها الأساسية باستخدام التقنية تكون أكثر قدرة على اغتنام الفرص السوقية الجديدة بسرعة أكبر. في IBM Consulting، نجمع أفضل الخبرات والأساليب والأدوات ضمن منظومة من الشركاء، لتصميم مسار مخصّص يتناسب مع احتياجات منظمتك.
تعاون مع IBM Garage
تعاون مع مجموعة متنوعة من خبراء IBM لتبني التقنيات الرائدة وتحقيق القيمة بسرعة أكبر. ابتكر الحلول وطوِّرها وقِس نتائجها وحسِّنها ووسِّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عملنا الفعَّال الذي يجمع بين التفكير التصميمي والمرونة وممارسات عمليات التطوير. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage

الرؤى

استخدم بنك The Co-operative أساليب ترحيل متقدمة لنقل التطبيقات على نطاق واسع. تعرَّف على الطريقة. اقرأ دراسة الحالة
التطبيقات التي تدفع التحول

يُعَد التحول الرقمي أمرًا أساسيًا. تعرَّف على كيفية الاستفادة من تحديث التطبيقات للحصول على الإرشادات الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف.
حسِّن عمليات تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك

اكتشف كيف يستخدم قادة تكنولوجيا المعلومات المتقدمون الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتمكين تكنولوجيا المعلومات من الإدارة الذاتية.
مؤشر تحول IBM: حالة التقنيات السحابية

ليست جميع جهود السحابة متساوية. أظهرت أبحاث جديدة كيفية أداء الشركات مقارنةً بالمعايير الصناعية والمحلية في التحول السحابي.
التوسّع الهائل مع شركائنا الاستراتيجيين
AWS Cloud

سرّع تصميمك وترحيلك وعملياتك على سحابة AWS، بغض النظر عن مجال عملك، من خلال منهجياتنا المرنة وقوالب العمل القابلة لإعادة الاستخدام.
IBM Cloud

زيادة المرونة والاستمرارية. يجمع التعاون بين IBM Cloud و Red Hat بين الأمان الرائد في السوق، وقابلية التوسع المؤسسي، والابتكار المفتوح.
Microsoft Azure

سرّع النمو والكفاءة والابتكار باستخدام منهجية Cloud Innovate الرائدة في الصناعة وأدوات تقنيات السحابة لتطوير التطبيقات وإدارتها.
Red Hat

حوِّل عملك مع ضمان التناسق، والأمان، وقابلية التوسع عبر أي بيئة، سواء كانت سحابية أو محلية أو على أجهزة الحافة.
كيف يمكننا المساعدة؟
ترحيل التطبيقات وتحديثها

نفّذ ترحيلاً وتحديثًا سلسًا للسحابة، مع ضمان الأمان والفاعلية من حيث التكلفة والمرونة.

 

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تطوير التطبيقات السحابية

عزّز الابتكار بتكاليف أقل من خلال استراتيجية بناء سحابية أصلية تساعدك على تقليص الوقت للوصول إلى السوق وتحفيز نمو الإيرادات عبر منصات سحابية هجينة مفتوحة وآمنة.

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إدارة التطبيقات السحابية

تخلَّص من تعقيدات إدارة التطبيقات عبر السحابات لتحسين عائد الاستثمار وتحرير موارد تكنولوجيا المعلومات للابتكار.

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منصة IBM Consulting Cloud Accelerator

استفِد من منصتنا المبتكرة لتسريع السحابة، المصممة لتنظيم القواعد والأدوات والخبرات والأصول التقنية ومجموعات حلول الصناعة المبدئية لدعم رحلتك في السحابة الهجينة.

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