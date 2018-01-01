في الوقت الحاضر، تُعد القدرة على التكيّف، والمرونة، وسرعة الاستجابة من السمات الأساسية للأعمال، وينطبق ذلك أيضًا على منظمات تكنولوجيا المعلومات التي تدعمها. المؤسسات التي تعيد تشكيل كفاءاتها الأساسية باستخدام التقنية تكون أكثر قدرة على اغتنام الفرص السوقية الجديدة بسرعة أكبر. في IBM Consulting، نجمع أفضل الخبرات والأساليب والأدوات ضمن منظومة من الشركاء، لتصميم مسار مخصّص يتناسب مع احتياجات منظمتك.