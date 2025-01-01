عرض مصورات للبيانات البيئية
تعزيز فهم البيانات وتوصيلها باستخدام تقنيات التصور المتقدمة. اختبر هذه الوظيفة من خلال إصدار تجريبي كامل ®SPSSS أو استكشف خيارات استكشاف التسعير
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يُعد IBM SPSS Statistics خيارًا مثاليًا لتحليل البيانات، فهو يمكّنك من إجراء العملية التحليلية من البداية إلى النهاية. بالإضافة إلى إعداد البيانات وإدارة البيانات وإدارة المخرجات والرسوم البيانية SPSS Statistics يقدم عرض مصور للبيانات العميقة، بما في ذلك المخططات والرسوم البيانية والرسوم المتحركة.

تعمل هذه العروض المرئية على توصيل علاقات البيانات المعقدة وقائمة على الرؤى بطريقة يسهل فهمها.
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المزايا SPSS Statistics وتكنولوجيا عرض مصور مصطلحات القدرات تمكنك من استكشاف بياناتك بسرعة, صياغة فرضيات لإجراء المزيد من الاختبارات، وتنفيذ إجراءات للكشف عن العلاقات بين المتغيرات، وإنشاء مجموعات، وتحديد الاتجاهات، وإجراء تنبؤات دقيقة. وتشمل الفوائد الأخرى ما يلي:
كشف الأنماط

يمكنك تحديد الأنماط والاتجاهات ضمن مجموعات البيانات الكبيرة من خلال التمثيل المرئي للقدرات التصورية مثل المخططات المبعثرة والمخططات الخطية والخرائط الحرارية. فهم الارتباطات بين المتغيرات أو الموسمية في بيانات السلاسل الزمنية.
يكشف القيمة الخارجية

تحسين جودة تحليل البيانات من خلال تحديد الاتجاهات الأساسية بدقة داخل مجموعات البيانات من أجل الحصول على رؤى وتفسيرات إحصائية أكثر موثوقية.
مراقبة التغييرات

تصور الاتجاهات الزمنية باستخدام مخططات السلاسل الزمنية وخطوط الاتجاه لتتبع التغيرات في البيانات بدقة. وهذا يساعد على تحديد النتائج المستقبلية بدقة أكبر وفهم تأثير التدخلات.
إجراء المحاكاة

استخدم تقنيات المحاكاة مثل الاختبار الدقيق وأساليب مونت كارلو لبناء نماذج قوية، وتصور توزيعات الاحتمالات، وتقييم المخاطر عندما تكون الإدخال غير مؤكدة.
فهم التوزيع

استخدام المخططات البيانية ومخططات الكثافة والمخططات الصندوقية لتحليل توزيع البيانات وتباينها. يساعد تصور توزيع البيانات في تقييم الحالة الطبيعية أو الانحراف أو التفرطح لتحديد تقنيات التحليل الإحصائي المناسبة.
النتائج الحالية

قم بتوصيل البيانات المعقدة على الرؤى بفعالية من خلال تضمين المخططات والرسوم البيانية المخصصة في الأوراق البحثية والعروض التقديمية والتقارير، وتحسين عرض النتائج.
ما يمكنك فعله
المخططات البيانية الفئوية
  • شريط ثلاثي الأبعاد: بسيط، عنقودي، عنقودي ومكدس.
  • شريط: بسيط، عنقودي، عنقودي، مكدس، ظل منسدل وثلاثي الأبعاد. 
  • الخط: خط بسيط ومتعدد ومنسدل. 
  • المساحة: بسيطة ومكدسة. 
  • الفطيرة: تأثير بسيط ومتفجر وثلاثي الأبعاد.
  • مرتفع-منخفض: أعلى-أدنى-أدنى-إغلاق، ومنطقة الفرق وشريط النطاق. 
  • مخطط صندوقي: بسيط ومجمّع. 
  • شريط الخطأ: بسيط ومجمّع. 
  • أشرطة الخطأ: تُضاف إلى المخططات الشريطية والخطية والمساحية؛ مستوى الثقة؛ S.D؛ أو S.E. المحاور المزدوجة Y المزدوجة والمجموعات الفرعية المتراكبة، عرض المسامير على الخط.
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المخططات المبعثرة
  • خطوط ملائمة: الانحدار الخطي أو التربيعي أو التكعيبي؛ التحكم في فترة الثقة للإحصاءات الكلية أو ثنائية المتغيرات.
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مخططات الكثافة
  • الأهرامات السكانية: محور معكوس لمقارنة التوزيعات، بمنحنى طبيعي أو بدونه.
  • المخططات النقطية: نقاط مكدسة تظهر التوزيع: متماثلة، مكدسة وخطية.
  • الرسوم البيانية: مع أو بدون منحنى عادي؛ خيارات تجميع مخصص.
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أحدث التحسينات
نماذج AFT البارامترية يبدأ الإجراء الجديد في إجراء نموذج البقاء البارامترية ببيانات عمر غير متكررة. تفترض البقاء البارامترية البارامترية أن زمن البقاء يتبع توزيعًا معروفًا ويناسب هذا التحليل نماذج زمن الفشل المتسارع مع تناسب تأثيرات النموذج مع زمن البقاء.
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الأسئلة الشائعة

يمكن إرجاع أقدم شكل من أشكال عرض مصور للبيانات إلى المصريين. ومع تقدم الزمن، استخدم الناس عرض مصور للبيانات في مجالات أوسع، كما هو الحال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومجال السلامة. تشمل تقنيات التصور الشائعة اليوم ما يلي:

  • الجداول: يتكون هذا من صفوف وأعمدة تُستخدم لمقارنة المتغيرات.
  • المخططات الدائرية والمخططات الشريطية المكدسة: تنقسم هذه الرسوم البيانية إلى أقسام تمثل أجزاء من كل. فهي توفر طريقة بسيطة لتنظيم البيانات ومقارنة حجم كل عنصر بالآخر.
  • المخططات الخطية والمخططات المساحية: تُظهر هذه المرئيات التغيرات في كمية واحدة أو أكثر من خلال رسم سلسلة من نقاط البيانات على مر الزمن، وكثيرًا ما تُستخدم في تحليلات تنبؤية. تستخدم الرسوم البيانية الخطية خطوطًا لتوضيح هذه التغيرات، بينما تربط المخططات المساحية نقاط البيانات بقطع مستقيمة، وتضع المتغيرات فوق بعضها البعض وتستخدم الألوان للتمييز بين المتغيرات.
  • المدرج التكراري: يرسم هذا الرسم البياني توزيعاً للأرقام باستخدام مخطط شريطي (بدون مسافات بين الأشرطة)، يمثل كمية البيانات التي تقع ضمن نطاق معين. تجعل هذه الصورة المرئية من السهل على المستخدم التعرف على المعلومات التفاعلية الخارجية ضمن مجموعة بيانات معينة.
  • المخططات المبعثرة: هذه المرئيات مفيدة في الكشف عن العلاقة بين متغيرين، وتُستخدم عادةً في تحليل بيانات الانحدار.
  • الخرائط الحرارية: تساعد عروض التمثيل البياني هذه في عرض البيانات السلوكية حسب الموقع.
  • خرائط تريمابس: عرض البيانات الهرمية كمجموعة من الأشكال المتداخلة، عادةً ما تكون مستطيلات. تُعد الخرائط الشجرية رائعة لمقارنة النسب بين الفئات ®في أحجام مساحاتها.

يمكن استخدام عرض مصورات للبيانات لأغراض مختلفة، وليس فقط من قبل عالم البيانات. يمكن لفرق الإدارة استخدام هذه الأدوات لتفصيل الهيكل التنظيمي والتسلسل الهرمي. كما تُستخدم تمارين عرض مصورات للبيانات بشكل شائع لتحفيز توليد الأفكار عبر الفرق لنقل الأفكار, أو الأساليب أو العمليات، والتقاط المفاهيم الرئيسية والاتجاهات والعلاقات الخفية داخل بيانات غير منظمة.
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