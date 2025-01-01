تحسين أداء التطبيق

توفر خدمة NS1 Connect التي تتيحها شركة IBM قدرات لتوجيه حركة مرور البيانات تمتاز بقابلية التخصيص وسهولة التكوين لتحسين أداء التطبيق حسب متطلباتك الخاصة—مثل التكلفة أو أداء المستخدم النهائي أو الموثوقية أو الثلاثة معًا.

يعتمد توجيه حركة مرور البيانات استنادًا إلى بيانات مراقبة المستخدم الفعلية (RUM)، وهي شبكة مصممة خصيصًا للصين القارية والبلدان المجاورة، ولوحات تحكم تحليل حركة المرور المستهدفة لاكتشاف الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على الأداء.