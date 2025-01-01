تحسين أداء التطبيق

توفر خدمة NS1 Connect التي تتيحها شركة IBM قدرات لتوجيه حركة مرور البيانات تمتاز بقابلية التخصيص وسهولة التكوين لتحسين أداء التطبيق حسب متطلباتك الخاصة—مثل التكلفة أو أداء المستخدم النهائي أو الموثوقية أو الثلاثة معًا.
يعتمد توجيه حركة مرور البيانات استنادًا إلى بيانات مراقبة المستخدم الفعلية (RUM)، وهي شبكة مصممة خصيصًا للصين القارية والبلدان المجاورة، ولوحات تحكم تحليل حركة المرور المستهدفة لاكتشاف الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على الأداء.
اكتشف أفضل آلية لتسليم التطبيقات في أي لحظة بناءً على احتياجات عملك المحددة—سواء كان ذلك إدارة التزامات التكلفة مع مقدمي الخدمات، أو موازنة سعة نقاط النهاية، أو التحسين حسب الموقع الجغرافي أو الاستجابة لجودة تجربة المستخدم.
قم بالبناء على أساس قويّ مع شبكة Anycast العالمية من NS1 Connect، والتي توفر أوقات استجابة وانتشارًا رائدة في المجال، ومدعومة باتفاقية مستوى الخدمة (SLA) بنسبة 100% من وقت التشغيل1. ويمكن التكامل مع أدوات مراقبة الأداء الرائدة لتحديد المشكلات المتعلقة بالخدمة والتعامل معها بشكل استباقي قبل أن تؤثر في تجربة المستخدم النهائي.
قلّل انقطاعات الخدمة وضعف الأداء عبر التوجيه التلقائي للمستخدمين بعيدًا عن الانقطاعات المحتملة الناجمة عن فشل الخوادم أو المشكلات المتعلقة بالموارد. فمن خلال توجيه المستخدمين إلى الموارد التي تتوفر بها سعة متاحة، تقلل خدمة NS1 Connect من فترة التعطل وتوفر تجارب أكثر سلاسة عبر الإنترنت.
يستفيد نظام توجيه حركة مرور البيانات في خدمة NS1 Connect من البيانات المجمعة عالميًا من خلال ميزة مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM) لتوجيه الاتصالات باستخدام نظام أسماء النطاقات (DNS) إلى أسرع مورد من الموارد التي تخدم التطبيق في الوقت الفعلي وأكثرهم توافرًا. فهو يستخدم الرؤى لتحسين التجارب، ما يضمن توجيه المستخدمين باستمرار إلى الموارد الأمثل.
استفد من شبكة مخصصة مصممة خصوصًا لتحسين الأداء وفقًا للظروف الفريدة للبر الصيني الرئيسي، ما يضمن توفير اتصالات مستقرة وعالية الأداء للمستخدمين.
تضمن لك خدمة NS1 Connect إمكانية الوصول إلى البيانات ذات الصلة والمستهدفة التي تتيح التحديد السريع لمشكلات حركة مرور البيانات المتعلقة بنظام أسماء النطاقات (DNS). وتوفر هذه البيانات رؤى مستهدفة، ما يمكِّنك من تحديد الأخطاء والتكوينات الخاطئة التي يمكن أن تؤثر في أداء التطبيق وتجربة المستخدم.
حسّن أداء التطبيق من خلال تحديد التكوينات الخاطئة لنظام أسماء النطاقات (DNS) والتعامل بشكل استباقي مع ارتفاعات NXDOMAIN وتتبع المؤشرات المبكرة للهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS).
الحفاظ على بقاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية المدرة للإيرادات متصلة بالإنترنت طوال الوقت من خلال اتصالات نظام أسماء النطاقات (DNS) المرنة والموثوقة.
وزع حركة مرور البيانات عبر الشبكة بشكل متوازن بما يشمل أجهزة المستخدمين النهائيين باستخدام الرؤى المستمدة من البيانات المجمعة من خلال ميزة مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM).