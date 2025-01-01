التسعير - IBM Aspera On Cloud
اختَر الخطة التي تناسب احتياجات عملك.
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رسم توضيحي متساوي الأبعاد لخريطة العالم مع دبابيس باللون الأزرق على عدة دول.

خطط Standard Plus وPremium الجديدة تبدأ من 1,250 دولارًا أمريكيًّا/للتيرابايت. تواصَل مع قسم المبيعات في الشركة للحصول على المزيد من المعلومات حول التسعير والحِزَم.
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خطط تسعير IBM Aspera on Cloud

يمكنك اختيار خطط IBM® Aspera® on Cloud التي تناسب احتياجات عملك بصورة أفضل من بين 3 خطط. تعتمد معلومات التسعير على حجم البيانات المنقولة باستخدام الخدمة ولا تشمل أي ضرائب مطبَّقة.

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب أو رسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة. 

** القيمة المرجعية الأمريكية القياسية.
حاسبة نقل الملفات

السرعة هي الأهم: عزِّز سرعة نقل بياناتك بما يصل إلى 100 ضعف باستخدام IBM Aspera.

هل ترغب في معرفة مدى سرعة نقل الملفات الكبيرة أو مجموعات البيانات؟ جرّب حاسبتنا لترى مدى تفوّق Aspera، حتى على الشبكات الصعبة. اختبر الفرق في السرعة الآن.
حلول المؤسسات

تقدِّم IBM Aspera إصدارًا مخصص للمؤسسات من Aspera on Cloud بالإضافة إلى خيارات البرامج المُدارة ذاتيًا، مثل IBM Aspera Enterprise و faspio Gateway.
الإصدار IBM Aspera on Cloud Premium

مزوَّد بمساحات عمل غير محدودة، و150 سياسة لحذف الملفات، والوصول إلى مجموعة برامج IBM Aspera Enterprise، والمزيد. الإصدار Premium هو الأفضل للمؤسسات التي تعمل على مشاريع كبيرة الحجم وتبحث عن تسريع سير العمل المتقدم.

 حلول للمؤسسات

عدد غير محدود من مستخدمي خدمة النقل، وعمليات تثبيت غير محدودة لتطبيقات الويب من IBM Aspera، وبرامج العميل، والوكلاء، وبوابات HTTP.

 Faspio

برنامج Aspera خفيف الوزن المستند إلى نظام Unix مع بروتوكول Aspera fasp. وهو يوفِّر الدعم ثنائي الاتجاه ومتعدد الجلسات لتدفق البيانات.
الخطوات التالية

يمكنك نقل بياناتك وتبادلها وتسليمها عبر السُحب العامة أو الخاصة أو الهجينة بالسرعة القصوى.

 اشترِ الآن إصدار Essentials
الحواشي

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

** القيمة المرجعية الأمريكية القياسية.