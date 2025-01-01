IBM Aspera Sync يوفر الأداء الفائق لمساعدتك في تنفيذ مزامنة سريعة وموثوقة عبر شبكات WAN.
مع عملية بناء برمجيات أسرع.¹.
زمن المزامنة لمليون ملف صغير مقارنة بـ rsync.²
وقت المزامنة لـ 5000 ملف كبير مقارنة بـ rsync.³
مزامنة ملايين الملفات الصغيرة أو بضعة ملفات متعددة التيرابايت بسرعات نقل متعددة الجيجابت.
Aspera Sync تجنب النسخ غير الضروري من خلال التعرف على التغييرات وعمليات نظام الملفات.
اختر من بين المزامنة أحادية الاتجاه وثنائية الاتجاه والمزامنة من واحد إلى واحد ومن واحد إلى متعدد والمزامنة الكاملة.
اقرأ عن مزامنة كميات كبيرة من الرمز والمواصفات الهندسية ومستندات التصميم.
تعرّف على كيفية التغلب على اختناقات أدوات المزامنة التقليدية وتوسيع نطاقها لتحقيق أعلى سرعة.
اقرأ كيف يوفر ®Aspera ®FASP أمانًا مدمجًا لجميع منتجات IBM Aspera.
اكتشف كيف يمكن أن يساعدك Aspera Sync في نسخ أكبر ملفاتك ومزامنتها.
الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.
قم بإرسال الملفات من أي مكان إلى أي مكان، سواء في مركز البيانات أو في مركز البيانات أو في سحابة عامة.
قم بإجراء عمليات نقل عالية السرعة للملفات ومجموعات البيانات الكبيرة باستخدام سطح المكتب والمحمول والويب.
1 تم تحقيقه بواسطة NI، باستخدام IBM Aspera التقنية
² في مزامنة مليون ملف صغير بمتوسط حجم ملف يبلغ 100 كيلوبايت ومعدل فقدان الشبكة زمن الانتقال وفقدان الحزمة 100 مللي ثانية و1% على التوالي
³ في مزامنة أكثر من 5000 ملف أكبر بمتوسط حجم ملف يبلغ 100 ميغابايت ومعدل فقدان حزم الشبكة 100 مللي ثانية و1% على التوالي