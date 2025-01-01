مشاركة الملفات العالمية

IBM Aspera يوفر حلاً فائق السرعة وآمنًا لمشاركة الملفات بسرعة فائقة لنقل أصول رقمية حول العالم.
تخزين بياناتك والوصول إليها عبر العديد من السحابة ومركز البيانات المحلي.
تبادل الملفات من أي حجم عبر أي مسافة بأقصى سرعة، بغض النظر عن ظروف الشبكة.
حماية البيانات من خلال الأمان المدمج الذي يتضمن مصادقة المستخدم، و AES التشفير AES والمزيد.
توفير وصول آمن إلى دليل موحد لمخزن البيانات عبر البنى التحتية المتنوعة.
تعرّف على كيفية قيام ®Aspera الخدمة السحابية السحابية بتقديم عمليات أمنية منضبطة ومؤتمتة.
®منتجات أسبيرا الرئيسية للتعاون في مجال البيانات.
الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.
إرسال ومشاركة الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة بأقصى سرعة.
تمكين الإرسال العالمي من شخص إلى شخص للملفات والمجلدات الكبيرة باستخدام نمط البريد الإلكتروني سير العمل.
مشاركة وتبادل الملفات والأدلة الكبيرة من سطح المكتب بسرعة وأمان.