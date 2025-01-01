مشاركة الملفات العالمية
يُمكّن IBM Aspera الفرق الموزعة من تبادل الملفات والمجلدات الكبيرة المتعددة بشكل موثوق وآمن
ابدأ الإصدار التجريبي ASPERA ON CLOUD مجاناً قدِّر مكاسبك
®رسم توضيحي متساوي القياس متساوي القياس متعاون أسبيرا
تسريع التعاون للملفات الكبيرة والفرق العالمية

IBM Aspera يوفر حلاً فائق السرعة وآمنًا لمشاركة الملفات بسرعة فائقة لنقل أصول رقمية حول العالم.
تمكين التعاون العالمي - في أي وقت
الوصول إلى الملفات ومشاركتها بسهولة

تخزين بياناتك والوصول إليها عبر العديد من السحابة ومركز البيانات المحلي.
إرسال ملفات كبيرة الحجم بأقصى سرعة

تبادل الملفات من أي حجم عبر أي مسافة بأقصى سرعة، بغض النظر عن ظروف الشبكة.
الاعتماد على الأمان الشامل

حماية البيانات من خلال الأمان المدمج الذي يتضمن مصادقة المستخدم، و AES التشفير AES والمزيد.
شاهد ®أسبيرا أثناء العمل أسبيرا
سحب نقل البيانات ووضعها يمكن للمستخدمين نقل بيانات السحابة ووضعها لنقل المعلومات السحابة إلى التخزين المحلي.
مشاركة الملفات يمكن للمستخدمين إرسال حزم من الملفات إلى صندوق إسقاط مشترك حيث يمكن لزملائهم الوصول إليها.
رؤية التحويل يمكن للمستخدمين الحصول على رؤية شاملة لبيئات النقل ®Aspera الخاصة بهم .
أتمتة مهام سير العمل مع ®Aspera التقنية Aspera، يمكن للمستخدمين تصميم سير العمل القائم على الملفات بشكل آلي بالكامل.

دراسات الحالة

الخطوط الجوية الأمريكية

عملت شركة American Airlines مع شركة IBM لتقديم قيمة أفضل للعملاء.                             

®تنزيل الوثائق الفنية للتعاون التقني لبيانات أسبيرا وتنزيلها Aspera Shares صحيفة البيانات

توفير وصول آمن إلى دليل موحد لمخزن البيانات عبر البنى التحتية المتنوعة.

 ممارسات أمن المعلومات

تعرّف على كيفية قيام ®Aspera الخدمة السحابية السحابية بتقديم عمليات أمنية منضبطة ومؤتمتة.
منتجات مميزة

®منتجات أسبيرا الرئيسية للتعاون في مجال البيانات.

 IBM Aspera Enterprise

الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.

IBM Aspera On Cloud

إرسال ومشاركة الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة بأقصى سرعة.

 أسبيرا أسبيرا فاسبكس IBM Aspera Faspex

تمكين الإرسال العالمي من شخص إلى شخص للملفات والمجلدات الكبيرة باستخدام نمط البريد الإلكتروني سير العمل.

IBM Aspera Shares

مشاركة وتبادل الملفات والأدلة الكبيرة من سطح المكتب بسرعة وأمان.

اتخذ الخطوة التالية

دعنا نناقش احتياجاتك من التعاون في مجال البيانات.

 ابدأ الإصدار التجريبي ASPERA ON CLOUD مجاناً
المزيد من الطرق للاستكشاف التنزيلات المجتمع حاسبة نقل الملفات الدعم