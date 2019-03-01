نقل ملفات الفيديو وملفات ما بعد الإنتاج
تساعد شركة IBM Aspera شركات الإعلام والترفيه على زيادة الكفاءة عندما تكون كل ثانية مهمة في مرحلة ما بعد الإنتاج وتطوير الألعاب
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رسم توضيحي لمنظر جانبي لامرأة تستخدم كمبيوتر محمول مع مجلدات فوق رأسها تنقل الملفات
تساعدك عمليات نقل البيانات الموثوقة على البقاء على المسار الصحيح مع جداول الإصدار
انقل أكبر ملفات الفيديو الخام أو ملفات الألعاب التي تم إنشاؤها في أي مكان بكل ثقة

لزيادة الكفاءة والسرعة في تطوير الألعاب أو تحريرها وتحسينها في مرحلة ما بعد الإنتاج، تحتاج مجموعتك إلى تبادل سريع وآمن للقطات الخام أو إنشاءات الألعاب. ومع ذلك، يمكن أن تكون أحجام ملفات الفيديو من مخرجات الكاميرا، وملفات الرسومات، والرموز وغيرها كبيرة للغاية، مما يؤدي إلى فترات انتظار طويلة جدًا للتسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل. يمكن أن يكون للتأخير في إرسال البيانات إلى فرق ما بعد الإنتاج أو مواقع التطوير المختلفة أو فرق ضمان الجودة عواقب وخيمة بسبب الطبيعة الحساسة للوقت في المشاريع في مجال الإعلام والترفيه.

IBM Aspera يقدم برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. إن تعدد استخدامات IBM Aspera تكنولوجيا المعلومات المتوفرة كبرنامج أو كخدمة كخدمة أو كبرنامج مختلط، يجعل من تعدد الاستخدامات حلاً لأي فريق يعمل مع البيانات الكبيرة. 

شاهد الحل قيد التنفيذ من خلال تجربة عملية في إصدار تجريبي مجاني من IBM Aspera On Cloud

 
جرّب حاسبة نقل الملفات من IBM Aspera من IBM Aspera

تحقق من وقت نقل الملفات وسرعتها على أي مسافة أو ظروف الشبكة باستخدام الآلة الحاسبة الخاصة بنا.
المزايا
توزيع الملفات ومجموعات البيانات الضخمة بشكل أسرع 100 مرة

انقل ملفات فيديو وبنيات ألعاب لا حدود لها عبر العالم في جزء صغير من الوقت.
تعزيز التعاون العالمي

مزامنة بيانات فريقك تلقائياً لضمان الاتساق.
زيادة الكفاءة

قم بإدارة عمليات سير العمل المتكررة وأتمتتها حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في الإنشاء.
تلبية متطلبات حماية الملكية الفكرية

 

يساعد التشفير أثناء النقل وفي حالة السكون على تعزيز الأمان وتقليل الثغرات الأمنية.
ميزة نقل البيانات الكبيرة والمزامنة

نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة على مستوى العالم.

 مشاركة الملفات الكبيرة عبر المسافات 

تسريع التعاون مع فرق ما بعد الإنتاج وفرق تطوير الألعاب.

 النقل الآلي للملفات

إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها لزيادة الكفاءة.

 التشفير الآمن 

يساعد التشفير أثناء النقل وفي حالة السكون على تحقيق أقصى درجات الأمان، مما يحافظ على أمان مشاريعك.

 التحقق من سلامة البيانات

الحماية من هجمات هجوم الوسيط وإعادة التشغيل وهجمات هجوم لحجب الخدمة.

 سحابة هجينة سير العمل

قم ببناء سير العمل بشكل كبير للتوسع في العمل المحلي أو في السحابة أو كليهما.
تم تعزيز تغطيتنا من خلال قدرتنا على الحصول على المزيد من المحتوى إلى مرفق لوس أنجلوس بتكلفة أقل. كيفن كالاهان نائب رئيس قسم هندسة العمليات الميدانية فوكس سبورتس اقرأ القصة كاملة (الرابط موجود خارج ®IBM.com)
إن إدخال ملفات الفيديو الكبيرة التي نقوم بها من الاستوديوهات تهبط مباشرةً في أمازون السحابة®عبر ®أسبيرا... تكنولوجيا المعلومات مشفرة وآمنة ومتينة.... نحن سعداء جدًا بكيفية عمل هذا المشروع مع ®أسبيرا. كيفن ماكنتي نائب رئيس سلسلة التوريد الرقمي نتفليكس شاهد القصة كاملة
دراسات الحالة
بيس ميديا السحابة السحابة

واستخدم فريق BASE IBM سحابية سحابية و IBM Aspera On Cloud و IBM Cloud Object Storage لـ ®Power بوابة التوزيع الإعلامي العالمية وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء الإنتاج في LCTV حول العالم.
فوكس سبورتس

استخدمت قناة FOX Sports ®Aspera لتحرير محتوى كأس العالم لكرة القدم 2018 عن بُعد في زمن شبه حقيقي.
DMC

يمكّن حل ®Aspera من نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل - وهي قدرات مثالية لبرامج DMC التلفزيونية التي تعتمد على المواعيد النهائية.
اتخذ الخطوة التالية

مع حلول نقل الملفات والبث السريع للملفات، IBM Aspera برنامج حركة البيانات من أي حجم عبر أي مسافة.

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