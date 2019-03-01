لزيادة الكفاءة والسرعة في تطوير الألعاب أو تحريرها وتحسينها في مرحلة ما بعد الإنتاج، تحتاج مجموعتك إلى تبادل سريع وآمن للقطات الخام أو إنشاءات الألعاب. ومع ذلك، يمكن أن تكون أحجام ملفات الفيديو من مخرجات الكاميرا، وملفات الرسومات، والرموز وغيرها كبيرة للغاية، مما يؤدي إلى فترات انتظار طويلة جدًا للتسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل. يمكن أن يكون للتأخير في إرسال البيانات إلى فرق ما بعد الإنتاج أو مواقع التطوير المختلفة أو فرق ضمان الجودة عواقب وخيمة بسبب الطبيعة الحساسة للوقت في المشاريع في مجال الإعلام والترفيه.
IBM Aspera يقدم برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. إن تعدد استخدامات IBM Aspera تكنولوجيا المعلومات المتوفرة كبرنامج أو كخدمة كخدمة أو كبرنامج مختلط، يجعل من تعدد الاستخدامات حلاً لأي فريق يعمل مع البيانات الكبيرة.
شاهد الحل قيد التنفيذ من خلال تجربة عملية في إصدار تجريبي مجاني من IBM Aspera On Cloud.
تحقق من وقت نقل الملفات وسرعتها على أي مسافة أو ظروف الشبكة باستخدام الآلة الحاسبة الخاصة بنا.
انقل ملفات فيديو وبنيات ألعاب لا حدود لها عبر العالم في جزء صغير من الوقت.
مزامنة بيانات فريقك تلقائياً لضمان الاتساق.
قم بإدارة عمليات سير العمل المتكررة وأتمتتها حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في الإنشاء.
يساعد التشفير أثناء النقل وفي حالة السكون على تعزيز الأمان وتقليل الثغرات الأمنية.
نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة على مستوى العالم.
تسريع التعاون مع فرق ما بعد الإنتاج وفرق تطوير الألعاب.
إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها لزيادة الكفاءة.
يساعد التشفير أثناء النقل وفي حالة السكون على تحقيق أقصى درجات الأمان، مما يحافظ على أمان مشاريعك.
الحماية من هجمات هجوم الوسيط وإعادة التشغيل وهجمات هجوم لحجب الخدمة.
قم ببناء سير العمل بشكل كبير للتوسع في العمل المحلي أو في السحابة أو كليهما.
واستخدم فريق BASE IBM سحابية سحابية و IBM Aspera On Cloud و IBM Cloud Object Storage لـ ®Power بوابة التوزيع الإعلامي العالمية وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء الإنتاج في LCTV حول العالم.
استخدمت قناة FOX Sports ®Aspera لتحرير محتوى كأس العالم لكرة القدم 2018 عن بُعد في زمن شبه حقيقي.
يمكّن حل ®Aspera من نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل - وهي قدرات مثالية لبرامج DMC التلفزيونية التي تعتمد على المواعيد النهائية.