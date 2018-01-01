مشاركة الملفات للتصنيع

تسريع التعاون في نماذج CAD ثلاثية الأبعاد والملفات الأساسية الأخرى من خلال نقل البيانات في الوقت الفعلي
غالبًا ما تتضمن عمليات التصنيع تصميمات معقدة ونماذج CAD معقدة ومواصفات تفصيلية وغيرها من ملفات البيانات التي يجب مشاركتها مع فرق العمل المنتشرة حول العالم. ومع ذلك، فإن بروتوكولات النقل المستندة إلى TCP (مثل FTP و HTTP) بطيئة وغير آمنة.
IBM Aspera العنوان هذه التحديات من خلال توفير عمليات نقل عالية السرعة وإمكانية وصول عالمية وأمان قوي. تعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تسريع سير العمل وتعزز التعاون وتعزز حماية البيانات أثناء النقل وفي حالة السكون. تقدم IBM Aspera من IBM البرامج اللازمة من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال الملفات بأقصى سرعة. يتم تقديمها كبرنامج مُدار ذاتيًا أو كخدمة كخدمة أو كنموذج مختلط، فإن تعدد استخدامات IBM Aspera يجعل من تكنولوجيا المعلومات حلاً لأي فريق يعمل مع البيانات الكبيرة.
تحقق من وقت نقل الملفات وسرعتها على أي مسافة أو ظروف الشبكة باستخدام الآلة الحاسبة الخاصة بنا.
يمكنك زيادة إنتاجية فريقك إلى أقصى حد من خلال التخلص من قيود حجم الملف وأوقات انتظار النقل الطويلة.
تخلص من التكاليف المرتبطة بطرق نقل الإرث مثل نقل أقراص DVD أو محركات الأقراص الفعلية.
تمكين فرق العمل من تقديم زمن شبه حقيقي من سلسلة التحليلات ®عبر التحويلات السريعة.
حافظ على بياناتك محمية مع التشفير المدمج من طرف إلى طرف، والملفات المحمية بكلمة مرور، والتوثيق التكامل.
باستخدام IBM Aspera ، يمكن للمصنعين تسريع دورات الإنتاج وتبسيط سلسلةالتوريد وتعزيز التعاون، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاجية والابتكار.
تعرف على كيفية تمكين IBM Aspera من إجراء عمليات نقل موثوقة وعالية السرعة:
نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة على مستوى العالم.
إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها.
يساعد التشفير من طرف إلى طرف والتحقق من سلامة البيانات على ضمان أقصى درجات الأمان.
قم ببناء سير العمل في السحابة أو في السحابة أو كليهما.
واستخدم فريق BASE IBM سحابية سحابية و IBM Aspera On Cloud و IBM Cloud Object Storage لـ ®Power بوابة التوزيع الإعلامي العالمية وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء الإنتاج في LCTV حول العالم.
استخدمت قناة FOX Sports ®Aspera لتحرير محتوى كأس العالم لكرة القدم 2018 عن بُعد في زمن شبه حقيقي.
يمكّن حل ®Aspera من نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل - وهي قدرات مثالية لبرامج DMC التلفزيونية التي تعتمد على المواعيد النهائية.