حلول منصة التكامل كخدمة (iPaaS)

توفير الاتصال عبر جميع تطبيقاتك وبياناتك مع قدرات التكامل التي تناسب الجميع

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فتح آفاق التكامل السلس

تخلص من البيانات المعزولة، ومهام سير العمل غير الفعالة، وقيود الأنظمة باستخدام Integration Platform as a Service (iPaaS)). يتيح حل Integration Platform as a Service (iPaaS)) للمؤسسات بناء ونشر تدفقات التكامل التي تربط التطبيقات والبيانات المستضافة في البيئات السحابية العامة والخاصة وبين السحابة ومراكز البيانات في البيئات المحلية. كما أنه يسمح ببناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وإدارتها وحمايتها وتحقيق العائد منها، مما يمهد الطريق لنهج حديث وفعال للتكامل. 

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تسريع الوقت المناسب للقيمة

استفِد من مئات الموصّلات والقوالب المُعدّة مسبقًا، في تجربة تأليف بسيطة بلا تعليمات برمجية لإنشاء التدفقات بين جميع تطبيقاتك وتأمينها وإدارتها.
الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات

يمكنك اكتساب ميزة تنافسية وتحسين المرونة وإعادة استخدام واجهة برمجة التطبيقات من خلال اعتماد استراتيجية اتصال تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API).
العمل والتجارة بفعالية أكبر

أفسِح المجال لإمكانية رؤية موحّدة على منصة واحدة تضم العملاء والمورّدين وشركاء الأعمال من أجل تقليل التكاليف وأتمتة العمليات بين الشركات في أنحاء المؤسسة.
المشاركة في الإنشاء وإعادة الاستخدام وتبسيط العمليات

يمكنك تنسيق وإدارة العمل بين البشر والأنظمة باستخدام المهارات الرقمية لتحسين أداء الأعمال لأقصى درجة.
webMethods Hybrid Integration أطلق العنان للابتكار في البيئات الهجينة  يعيد IBM webMethods Hybrid Integration تصور التكامل ليتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي. من خلال سد الفجوة بين الأنظمة القديمة وأنماط التكامل الحديثة، فإنه يقلل من التوسع العشوائي للتكامل ويعزز الإنتاجية ويتوسع ديناميكيًا لتلبية احتياجات العمل المتغيرة webMethods Hybrid Integration

تغلّب على تحديات التكامل

تقدم IBM قدرات موحدة تلبي جميع احتياجات التكامل، مما يساعدك على بناء تطبيقات وخدمات سلسة تحافظ على تنافسيتك.

 اكتشف قوة منصة التكامل كخدمة (iPaaS)
إدارة واجهة برمجة التطبيقات

تمكين التفاعلية للأتمتة والأعمال الرقمية. يمكنك إدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) لربط التطبيقات وقواعد البيانات والأجهزة. حوّل البيانات المتفرقة إلى قيمة عملية، وانقل التطبيقات إلى السحابة بسهولة.
تكامل التطبيقات

توسيع قنوات البيع بسرعة. سرّع من نمو القنوات الرقمية وتسريع تنفيذ الطلبات من خلال تحديثات الطلبات في الوقت الفعلي. اجمع البيانات لإعداد التقارير والتحليلات، وعدّل البضائع وخطوط المنتجات بسرعة.
التكامل بين الشركات (B2B)

يمكنك ربط البيانات وتبادلها بسلاسة بين الموزعين والمصنعين والشركاء باستخدام عمليات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDIs) المحدَّدة مسبقًا. يوفر الوصول إلى الخدمة الذاتية، ولوحات معلومات أوامر الشراء والاطلاع على الكتالوجات الوقت لجميع الأطراف.
Event Automation

استفد من البنية القائمة على الأحداث لتحقيق سرعة ومرونة على نطاق واسع. اكتشف الحالات، واتخذ الإجراءات في الوقت الفعلي، وقم بأتمتة القرارات، وفعّل إمكانات الإيرادات من خلال تسخير أحداث الأعمال بكفاءة.
نقل الملفات المُدار

انقل الملفات الحساسة والضرورية بأمان، مهما كان حجمها، عبر منصة سحابية مشفرة وخاضعة للحوكمة. بسّط عمليات التبادل، وسرّع إعداد الأنظمة، وقلّل الوقت للوصول إلى السوق وتحقيق القيمة من خلال تسليم الملفات بسلاسة.

حققت IBM webMethods عائد استثمار بنسبة 176%.

استكشف هذه النتائج من دراسة Forrester Total Economic Impact ™ حول القيمة التجارية لـ IBM webMethods

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عملاء حقيقيون. نتائج حقيقية.

Carnival Cruiseline

كيف تعتمد الرحلات البحرية الفاخرة على التكامل المدعوم بواجهات برمجة التطبيقات 

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التحول إلى عمل تجاري قائم على البيانات، والتغلب على التحديات الكبرى من خلال التكامل السحابي

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تحويل التكامل الهجين إلى ترس باستخدام منصة التكامل كخدمة (iPaaS) الصحيحة

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المزيد من الموارد لاستكشافها ما المقصود بمنصة التكامل كخدمة (iPaaS)؟ ما المقصود بالتكامل بين الشركات؟ ما المقصود بإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؟ الوصول إلى دليل الاتصال المعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (API)
الحواشي

دراسة الأثر الاقتصادي الإجمالي من إعداد Forrester بتكليف من IBM، نوفمبر 2024  * أظهرت المقابلات والتحليل المالي أن مؤسسة مركبة تحقق منافع بقيمة 3.81 مليون دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات، مقابل تكاليف قدرها 1.38 مليون دولار أمريكي، ما ينتج عنه قيمة حالية صافية (NPV) تبلغ 2.43 مليون دولار أمريكي وعائد استثمار (ROI) بنسبة 176%.

 