حلول منصة التكامل كخدمة (iPaaS)

تخلص من البيانات المعزولة، ومهام سير العمل غير الفعالة، وقيود الأنظمة باستخدام Integration Platform as a Service (iPaaS)). يتيح حل Integration Platform as a Service (iPaaS)) للمؤسسات بناء ونشر تدفقات التكامل التي تربط التطبيقات والبيانات المستضافة في البيئات السحابية العامة والخاصة وبين السحابة ومراكز البيانات في البيئات المحلية. كما أنه يسمح ببناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وإدارتها وحمايتها وتحقيق العائد منها، مما يمهد الطريق لنهج حديث وفعال للتكامل.