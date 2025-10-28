الريادة في الذكاء الاصطناعي

إطلاق العنان للنمو والإنتاجية بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة
يتَّبِع مستشارونا نهجًا تعاونيًا في بناء حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتنفيذها وتشغيلها، مع اعتماد نماذج متعددة عبر سُحب مختلفة من روَّاد الصناعة، لمساعدة العملاء على تحقيق أفضل النتائج لأعمالهم.
أنشأت IBM® Consulting مركز تميُّز مخصصًا للذكاء الاصطناعي التوليدي، يساهم في تسريع عمليات التحول الرقمي لأكثر من 4,000 عميل من عملائنا باستخدام ذكاء اصطناعي من فئة المؤسسات.
تتنوع مجموعة أدواتنا الحصرية بين إطار عمل لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، وأداة ذكاء اصطناعي توليدي لإنشاء أساس بيانات قوي، ومنصة لتسريع التحول السحابي. وتُسهم هذه الأدوات في تمكين عملائنا من تحقيق القيمة بسرعة أكبر.
حازت IBM Consulting Advantage على جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات الأعمال لعام 2025.
حصلت IBM Consulting على أعلى التقييمات في تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة بشكل خاص بأفضل سرعة ونطاق وتكلفة ومستوى مخاطر وقيمة.
حازت شركة IBM على جائزة Stevie Award الفضية لإعادة ابتكار عالم الاستشارات من خلال IBM Consulting Advantage، منصة التسليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حصلت IBM Consulting على هذه الجائزة تقديرًا لابتكارها في مساعدة المسوِّقين على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم في Adobe من خلال تصميم محتوى وتجارب مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
إننا شريك عالمي معترف به في كل قارات العالم:
توفِّر Snowflake منصة لإدارة البيانات وتحليلاتها على السحابة. تمكِّن المنصة المؤسسات من تخزين كميات كبيرة من البيانات وإدارتها وتحليلها عبر عدة سحابات عامة، ودعم مهام مثل مستودعات البيانات وبحيرات البيانات وهندسة البيانات وعلوم البيانات وتطوير التطبيقات ومشاركتها. وتُستخدَم خدماتها من قِبَل الصناعات التي تحتاج إلى تحليلات البيانات وإدارتها.
