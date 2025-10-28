الريادة في الذكاء الاصطناعي

Snowflake

توفِّر Snowflake منصة لإدارة البيانات وتحليلاتها على السحابة. تمكِّن المنصة المؤسسات من تخزين كميات كبيرة من البيانات وإدارتها وتحليلها عبر عدة سحابات عامة، ودعم مهام مثل مستودعات البيانات وبحيرات البيانات وهندسة البيانات وعلوم البيانات وتطوير التطبيقات ومشاركتها. وتُستخدَم خدماتها من قِبَل الصناعات التي تحتاج إلى تحليلات البيانات وإدارتها.