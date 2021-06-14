يستدعي عملك منح عدة مستخدمين صلاحية الوصول إلى موارد شركتك. وعلى الرغم من اختلاف أهداف واحتياجات هؤلاء الموظفين والشركاء والعملاء والزبائن والشركاء والعملاء على حد سواء، إلا أنهم جميعًا يحتاجون إلى مستوى معين من مستويات الوصول إلى معلومات الشركة. يجعل عدد الاتصالات والموارد التي تحتاج إلى إدارتها عملية التحقق من المستخدم أمرًا معقدًا.

إن الانتقال إلى بنية تحتية على سحابة متعددة هجينة يعني أن مواردك من المحتمل أيضًا أن تكون مبعثرة في بيئات تقنية معلومات متعددة، مع وجود العديد من نقاط النهاية، بما في ذلك أجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، مع مستويات متفاوتة من الرؤية والتحكم. من الصعب معرفة ما إذا كان المستخدم المناسب لديه حق الوصول المناسب إلى البيانات المناسبة. إنك بحاجة إلى سياق يساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة.

ومما يثير القلق بنفس القدر انتشار الأنشطة الخبيثة، مثل البرامج الضارة وبرامج الفدية والتصيّد الاحتيالي، التي تعرّض شبكتك وأصولك الرقمية وأعمالك للخطر. وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM، ارتفعت التكاليف بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الماضية.

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يمكن أن تساعد استراتيجة أمنية من IBM تقوم على الثقة الصفرية المنظمات على زيادة المرونة الإلكترونية وإدارة مخاطر بيئة الأعمال غير المتصلة، مع استمرار السماح للمستخدمين بالوصول إلى الموارد المناسبة. وهي عبارة عن نموذج وخطة تستخدم السياق لتوصيل المستخدمين المناسبين بالبيانات الحساسة بأمان في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبة، مع حماية منظمتك من التهديدات الإلكترونية. ويساعد هذا النهج في إنشاء سياسات ثقة صفرية، والتي تتيح العمل عن بعد والعمل الهجين في ظل حماية مرتفعة المستوى كما توفر وضعًا أمنيًا مرتفعًا لنموذج العمل القياسي المحلي الذي يقف وراء جدار الحماية.