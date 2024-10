تتضمن الإصدارات التجريبية لبرامج ®IBM Z بيئات مكوّنة سابقًا وسيناريوهات موجهة توضح قيمتها الحقيقية واستخدام تطبيقات ®z/OS. أدخلنا أكثر من 20 منتجًا مختلفًا من منتجات IBM Z، وصممنا السيناريوهات لإشراك المستخدمين من ذوي الخبرة على جميع المستويات.

الإصدارات التجريبية المضافة والمحدثة مؤخرًا IBM Information Management System IBM Z Development and Test Environment IBM Application Discovery and Delivery Intelligence IBM Application Delivery Foundation for z/OS IBM CICS TX