جرّب TXSeries في منصات متعددة لمدة 90 يومًا؛ ما يتيح معالجة المعاملات الموزَّعة عبر لغات متعددة في مراكز البيانات، ويسهِّل النشر القابل للتوسع للتطبيقات الحساسة في بيئات السحابة الهجينة بوظائف غير مقيدة.