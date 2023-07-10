يُعد تحليل الاهتزازات (أو مراقبة الاهتزازات) أداة تشخيصية قوية لتحديد ومراقبة ومنع الأعطال الميكانيكية في الآلات الدوارة ومترددة الحركة. ويُعَد هذا عنصرًا أساسيًا في برامج الصيانة التنبؤية، حيث يُتيح للفنيين اكتشاف المشكلات المتطورة في المعدات قبل أن تتسبب في توقفات مكلفة غير مخطط لها أو أعطال كارثية.
تحليل الاهتزازات، وهو جزء من أنظمة مراقبة الحالة، يستخدم أجهزة استشعار الاهتزاز لقياس الترددات في الأصل وتحديد الحالات الشاذة التي قد تُشير إلى وجود مشكلة. جوهر تحليل الاهتزازات هو دراسة الحركات الاهتزازية للآلات ومكوناتها حول نقطة توازن محددة. يمكن أن تنتج هذه الاهتزازات عن عدة مشكلات، بما في ذلك اختلالات التوازن وسوء المحاذاة والارتخاء والانحراف في الأعمدة وعيوب المحامل وغيرها.
من خلال قياس وتحليل اهتزازات الآلات، يمكن للفنيين تقييم سلامة المعدات وأدائها بشكل أفضل، ما يمكِّنهم من تحديد المشكلات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية. ونظرًا لأن المكونات الدوارة ومترددة الحركة (مثل المحركات والضواغط والمضخات وغيرها) تميل إلى الاهتزاز بشكل أقوى وأكثر ضوضاء مع تقدم عمرها، فإن تحليل التغيّرات في الاهتزاز يساعد مديري الصيانة على مراقبة حالة الآلات في الوقت الفعلي وتحديد تآكل المعدات والأضرار بشكل استباقي.
تُعَد الاهتزازات متعددة الأبعاد، لذا يتطلب اختبار الاهتزازات فهمًا لمختلَف المَعلمات. والمَعلمات الأساسية هي السعة والتردد والمرحلة:
يمكن لأجهزة تحليل الاهتزاز استخدام هذه العوامل، إلى جانب عوامل أخرى مثل شكل الموجة والمحتوى التوافقي لتحديد أعطال الآلات المحددة وشدتها.
هناك أيضا نوعان رئيسيان من الاهتزازات:
في بيئة الصناعة التنافسية الحالية، يُعَد ضمان التشغيل السلس وطول عمر معداتك أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن يساعدك اتباع عملية تحليل الاهتزازات خطوة بخطوة على الاستفادة من اهتزازات الآلة لفهم حالة المعدات والسلامة بشكل أفضل.
لإجراء تحليل الاهتزازات، ابدأ بجمع البيانات حول المعدات أو الهيكل الذي ستعمل على تحليله. تأكد من تحديد موقع ونوع أجهزة الاستشعار التي ستحتاج إليها لقياس الاهتزازات، بما في ذلك نطاقات السعة والتردد، إذ ستعمل هذه الأجهزة كأدوات لتجميع بياناتك طوال العملية. من المهم أيضًا جمع معلومات حول ظروف تشغيل المعدات، مثل السرعة والحمل ودرجة الحرارة.
الخطوة التالية في العملية هي قياس الاهتزازات من الآلات المختارة. يتضمن تحليل الاهتزازات عادةً قياس سعة الاهتزاز لأصل أو نظام.
في هذه الحالة، ستعتمد على مقياس التسارع المثبَّت في المواقع الرئيسية للاهتزازات لإجراء القياسات. تستخدم أجهزة قياس التسارع (مثل أجهزة قياس التسارع الكهروضغطية والمجسات القريبة وأجهزة قياس الاهتزاز بتقنية Laser Doppler وغيرها) الاستجابات عالية التردد لقياس تسارع الجسم المهتز في ثلاثة اتجاهات: من أعلى وأسفل، وجانب إلى جانب، ومن الأمام إلى الخلف.
يمكنك أيضًا قياس الاهتزازات باستخدام أجهزة استشعار السرعة وأجهزة استشعار الإزاحة. تقيس أجهزة استشعار السرعة سرعة الجسم المهتز، حيث توفِّر استجابة متوسطة التردد مثالية لمراقبة السلامة العامة للآلة. من ناحية أخرى، تقيس أجهزة استشعار الإزاحة تحرُّك الجسم المهتز، حيث توفِّر استجابة منخفضة التردد مناسبة لاكتشاف المشكلات الهيكلية وعدم التوازن.
بمجرد جمع جميع البيانات ذات الصلة، يحين وقت تحليلها. ستتطلب منك مرحلة التحليل استخدام خوارزميات وبرامج الكمبيوتر لتحديد أنماط الاهتزاز وتوجهات البيانات، وستحتاج إلى مقارنة البيانات بالمعايير والإرشادات المعمول بها.
يمكن لفِرق الصيانة استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات لتحليل بيانات الاهتزازات، بما في ذلك ما يلي:
سيتطلب التحليل الناجح من محللي الاهتزاز فهم الترددات المحددة المرتبطة بالمشكلات الميكانيكية المختلفة. تتضمن بعض ترددات الأعطال الشائعة ما يلي:
بمجرد تحديد المشكلات المحتملة في مرحلة التفسير، ضع حدود إنذار تفعِّل الاستجابة عند تجاوز الاهتزازات لهذه الحدود. يمكن أن تستند هذه العتبات إلى معايير الصناعة أو البيانات التاريخية أو توصيات الشركة المصنِّعة. أكثر أنواع عتبات الإنذار شيوعًا هي العتبات المطلقة وعتبات الاتجاه والعتبات الإحصائية.
عندما يتجاوز النظام أو الأصل عتبة الإنذار، يجب على مدير الصيانة اتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة المشكلة. قد يتضمن ذلك جدولة الصيانة أو تعديل مَعلمات التشغيل أو إجراء المزيد من التحليلات لتحديد سبب المشكلة.
يوفر تنفيذ تحليل الاهتزاز كجزء من برنامج الصيانة التنبؤية العديد من الفوائد:
إن تعدد استخدامات تحليل الاهتزاز يجعله منهجية مفيدة في مجموعة واسعة من الصناعات وأنواع المعدات.
تستخدم منشآت التصنيع تحليل الاهتزازات لمراقبة حالة المحركات (بما في ذلك المحركات الكهربائية) وصناديق التروس والسيور الناقلة وأدوات الآلات. يمكن استخدام بيانات الاهتزاز لتحسين عمليات الإنتاج وتقليل مخاطر تعطُّل المعدات وتحسين كفاءة المصنع بشكل عام.
في صناعة السيارات، يؤدي تحليل الاهتزازات دورًا مهمًا في تصميم المكوِّنات وتطويرها واختبارها. يمكن أن يساعد تحليل خصائص الاهتزاز للمحركات وناقلات الحركة وأنظمة التعليق المهندسين على تحسين تصميماتهم لتعزيز الأداء الواقعي والموثوقية وزيادة راحة الركاب.
في صناعة الطيران، يُتيح تحليل الاهتزازات للمهندسين التعرُّف على مشكلات مثل الاهتزاز المفرط أو الرنين أو إجهاد المواد ومعالجتها؛ لتعزيز موثوقية أنظمة الطائرات واستدامتها. وفي قطاع طاقة الرياح، يساعد تحليل الاهتزازات مشغِّلي التوربينات على مراقبة حالة التوربينات لتحديد اختلال توازن الشفرات أو أعطال صناديق التروس و/أو عيوب المحامل.
يُعَد تحليل الاهتزازات أداة لا غنى عنها في عالم الصيانة التنبؤية، حيث يُتيح للمؤسسات اكتشاف أعطال الآلات في وقت مبكر. فهم مبادئ تحليل الاهتزازات واستخدام برمجيات متقدمة مثل IBM® Maximo Application Suite يساعد فِرق الصيانة على تعزيز موثوقية المعدات وكفاءتها وسلامتها بشكل كبير.
تُعَد IBM Maximo منصة متكاملة تساعد شركات التصنيع على تحسين أداء الأصول وتبسيط العمليات اليومية. باستخدام Maximo، يمكن لفِرق العمل إعداد عدّادات لمراقبة وقياس سلامة الأصل وتوصيل تلك العدّادات بأجهزة استشعار الاهتزاز المثبَّتة على الأصول الرئيسية، ما يساعدهم على تخزين بيانات الآلة والوصول إليها بسهولة أكبر.
باستخدام منصة سحابية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدِّم Maximo قدرات CMMS وEAM وAPM التي توفِّر تحليلات متقدمة لبيانات الاهتزاز وتساعد المديرين على اتخاذ قرارات صيانة أكثر ذكاءً وتعتمد على البيانات.
مع استمرار تطوُّر الصناعات واعتمادها لتقنيات جديدة، سيظل تحليل الاهتزازات في طليعة الأساليب المستخدمة للحفاظ على صحة الآلات وضمان الأداء المثالي. من خلال الاستفادة من الميزات والقدرات المتقدمة في IBM Maximo، يمكن للشركات تطوير عمليات الصيانة لديها لمواكبة مشهد التصنيع المتغيّر باستمرار.
