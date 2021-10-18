وتتمثّل الفائدة الرئيسية للبنية ثلاثية المستويات في أن كل مستوى يعمل على بنية تحتية خاصة به، مما يتيح لفريق تطوير مستقل العمل على كل مستوى في الوقت نفسه. كما يمكن تحديث كل مستوى أو توسيع نطاقه عند الحاجة من دون التأثير في المستويات الأخرى.

ولعقود من الزمن كانت البنية ثلاثية المستويات هي البنية المعمارية السائدة لتطبيقات العميل/الخادم. واليوم تُعتبَر أغلب التطبيقات ثلاثية المستويات أهدافًا لجهود التحديث التي تستفيد من التقنيات السحابية الأصلية مثل الحاويات والخدمات المُصغَّرة، تمهيدًا لترحيل هذه التطبيقات إلى السحابة.