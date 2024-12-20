ما المقصود بعملية من التوريد إلى الدفع (S2P)؟

تُعد منصات S2P حلولاً رقمية شاملة مصممة لتوحيد وتبسيط كل خطوة من دورة S2P في منصة واحدة، مما يحول المشتريات إلى عملية سلسة وقائمة على البيانات. على سبيل المثال، تستخدم منصات مثل SAP Ariba و Oracle Fusion Cloud Procurement تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والأتمتة لتعزيز الكفاءة والشفافية والتحكم.

يقوم المديرون التنفيذيون باستثمارات متسارعة في الذكاء الاصطناعي التوليدي بهدف أتمتة وتبسيط سلاسل التوريد. في دراسة واحدة، أفاد 89% من المديرين التنفيذيين أن الاستثمارات الرئيسية في الأتمتة ستشمل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي—وقال 19% إن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون بالغ الأهمية لمستقبل أتمتة سلسلة التوريد الخاصة بهم. عند سؤال المستجيبون عن المجالات التي يتوقعون أن يؤثر فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي على عمليات سلسلة التوريد، اختار أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع توفير الخدمة الذاتية للعملاء. وتشمل مجالات التأثير الأخرى المتوقعة تحليل الطلبات ومعالجتها، والتنبؤ بالطلب، وتحليل المخزون وتحسينه.1

تتضمن بعض الأمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية ضمن خطوات محددة لعملية S2P ما يلي:

تحليل الإنفاق: تستخدم منصات S2P الحديثة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير رؤى عميقة حول الإنفاق المؤسسي. تقوم هذه الأدوات بتجميع بيانات الإنفاق وتصنيفها عبر الأقسام، وتحديد الأنماط وتسليط الضوء على مجالات فرص توفير التكاليف. يمكن أن تتنبأ خوارزميات الذكاء الاصطناعي باتجاهات الإنفاق المستقبلية، مما يساعد فرق المشتريات على اتخاذ قرارات أفضل بشأن تخصيص الميزانية ومفاوضات الموردين.

تحديد مصادر الموردين: من بين جميع أنشطة المشتريات، تستخدم معظم المؤسسات الذكاء الاصطناعي في التوريد. في دراسة واحدة، قام 59% من المستجيبين بتطبيق الذكاء الاصطناعي من أجل "توفير حوكمة التوريد وأداء إدارة الفئات" أو "تطوير استراتيجيات التوريد وإدارة الفئات" أو كجزء من التنفيذ الشامل في عمليات الشراء.2 تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية عملية التوريد من خلال تحليل بيانات الموردين، وأتمتة تقييم الموردين، والتوصية بالمورّد الأمثل بناءً على معايير محددة مسبقًا مثل السعر والجودة والمخاطر وممارسات الاستدامة. تعمل القدرات معالجة اللغة الطبيعية على تقليل الجهد اليدوي من خلال السماح للمنصة بفحص وتفسير وثائق الموردين مثل الشهادات أو سجلات الامتثال.

إدارة العقود: أدوات إدارة العقود المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ضمن منصات S2P تُبسط إنشاء العقود والتفاوض بشأنها ومراقبتها. تُستخدم معالجة اللغة الطبيعية لتحليل لغة العقد والإبلاغ عن التناقضات والمساعدة في ضمان الامتثال للسياسات القانونية والتنظيمية. تسمح الأتمتة للشركات بتتبع مراحل العقود وإدارة التجديدات وتقليل المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال أو عدم الالتزام بالمواعيد النهائية.

تنفيذ الشراء: وجدت دراسة حديثة أن استخدام الذكاء الاصطناعي خلال هذه المرحلة أدى إلى انخفاض إجمالي التكلفة السنوية لأداء عمليات الشراء بنسبة 28% كنسبة مئوية من الإنفاق.2 تعمل منصات S2P المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة طلبات الشراء وأوامر الشراء ومهام سير عمل الموافقة. كما أن الذكاء الاصطناعي يدعم أتمتة العمليات الآلية (RPA)، والتي تعمل على التخلص من المهام المستهلكة للوقت والمتكررة، مما يؤدي إلى تسريع معالجة الطلبات وتقليل الأخطاء. تساعد الخوارزميات الذكية أيضًا في ضمان توافق المشتريات مع العقود المتفاوض عليها واتفاقيات الموردين.

معالجة الفواتير والمدفوعات: تستخدم منصات S2P الذكاء الاصطناعي لمطابقة الفواتير مع أوامر الشراء وإيصالات التسليم آليًا والإبلاغ عن التناقضات. تقلل هذه الأتمتة من أوقات المعالجة وتدعم المدفوعات الدقيقة وفي الوقت المناسب. تساعد هذه المنصات أيضًا المؤسسات في الحفاظ على الامتثال للمتطلبات الضريبية والتنظيمية، مما يزيد من تبسيط العمليات.

إدارة المخاطر والامتثال: يتيح الذكاء الاصطناعي المراقبة المستمرة لأداء الموردين والمخاطر المحتملة. في الواقع، يتوقع 80% من المديرين التنفيذيين أن يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي إدارة أفضل من خلال تحليل جميع مقاييس أداء الموردين ذات الصلة.1 من خلال تحليل الموثوقية والاستقرار المالي وظروف السوق، يمكن للمنصة أن تحدد المخاطر بشكل استباقي مثل تعطل سلسلة التوريد أو عدم الامتثال. تساعد معالجة اللغة الطبيعية في مسح المستندات التنظيمية ضوئيًا لضمان توافق ممارسات الموردين مع معايير الصناعة.