ما أتمتة سلسلة التوريد؟

تتكون سلسلة التوريد من عملية الإنتاج بأكملها إلى بيع البضائع. تبدأ العملية من شراء المواد الخام وحتى التسليم والاسترداد. ستواجه سلسلة التوريدات العالمية، بما في ذلك المصنعين وتجار التجزئة الذين يستعين بهم مزودو الخدمات اللوجستية لتشغيل نظام التوريدات المتسلسلة، تحديات مستمرة. وبالتالي، من المهم وجود ممارسات وأدوات مرنة وموثوقة لإدارة سلسلة التوريد.





تعد أتمتة سلسلة التوريد مكملة للعاملين البشريين، وليست بديلاً عنهم. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع القوى العاملة البشرية للحد من الاختناقات في سلسلة التوريد وعدم الكفاءة غير الضرورية، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي. تتعدد أشكال الأتمتة من خلال أنواع مختلفة من التقنيات، بما في ذلك الآلات المادية وأجهزة إنترنت الأشياء وعملية أتمتة العمليات الروبوتية والمعالجة الذكية للمستندات.

مع استمرار تغير سلسلة التوريد العالمية، من المهم تحسين عمليات سير العمل والاستفادة من أحدث حلول الأتمتة التي يمكن أن تقلل من المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً أو تقضي على تلك المهام. يمكن أن توفر أدوات الأتمتة إدارة المخزون من خلال نظام مؤتمت يمكن أن يكون أكثر كفاءة من النظام القديم. يتيح ذلك للموظفين مزيدًا من الوقت للقيام بمهام ذات مستوى أعلى ضمن عمليات سلسلة التوريد.