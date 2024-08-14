مقارنة بين التوليد المعزّز بالاسترجاع والضبط الدقيق

يقوم التوليد المعزّز للاسترجاع بتوصيل النماذج اللغوية الكبيرة بمخازن البيانات الحالية والخاصة التي لا يمكن الوصول إليها بطريقة أخرى. ويمكن لنماذج التوليد المعزّز للاسترجاع أن تقدم إجابات أكثر دقة من خلال السياق المضاف للبيانات الداخلية أكثر مما يمكنها تقديمه من دونها.

عادةً ما يتفوق النموذج المضبوط بدقة على النموذج الأساسي المقابل له، مثل GPT-3 أو GPT-4، عند تطبيق تدريبه باستخدام بيانات خاصة بالمجال. وتتمتع النماذج اللغوية الكبيرة المضبوطة بدقة بفهم أفضل للمجال المحدد ومصطلحاته، ما يسمح لها بإنشاء إجابات دقيقة.

تتعرّض النماذج اللغوية الكبيرة إلى الركود من دون الوصول المستمر إلى بيانات جديدة. تُعد النماذج اللغوية الكبيرة الحديثة شبكات عصبية هائلة تتطلب مجموعات كبيرة من البيانات والموارد الحسابية لتدريبها. فحتى أكبر موردي النماذج اللغوية الكبيرة، مثل Meta وMicrosoft وOpenAI، يعيدون تدريب نماذجهم بشكل دوري — ما يجعل أي نموذج لغوي كبير عفا عليه الزمن بشكل شبه فوري لحظة طرحه في الأسواق.

عندما لا تستطيع النماذج الاستفادة من البيانات الجديدة، فإنها غالبًا ما تهلوس أو تختلق: وهي ظاهرة تحدث عندما ”تختلق“ نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إجابات لأسئلة لا تستطيع الإجابة عنها بشكل نهائي. تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي خوارزميات إحصائية معقدة للتنبؤ بالإجابات عن استفسارات المستخدمين. وفي حال سأل المستخدم عن شيء لا يمكن للذكاء الاصطناعي العثور عليه بسهولة ضمن مجموعة بيانات التدريب الخاصة به، فإن أفضل ما يمكنه فعله هو التخمين.