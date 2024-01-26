- التكاليف الحسابية: يقلِّل نقل التعلم من التكاليف الحسابية المطلوبة لبناء نماذج للمشكلات الجديدة. فمن خلال إعادة استخدام النماذج أو الشبكات المدرَّبة مسبقًا لمعالجة مهمة مختلفة، يمكن للمستخدمين تقليل مقدار وقت تدريب النموذج وبيانات التدريب ووحدات المعالج والموارد الحاسوبية الأخرى. على سبيل المثال، قد يتطلب الوصول إلى معدل تعلم محدد عددًا أقل من العصور، أي التمريرات عبر مجموعة البيانات. وبهذه الطريقة، يستطيع نقل التعلم تسريع عمليات تدريب النماذج وتبسيطها.

- حجم مجموعة البيانات: يساعد نقل التعلم بشكل خاص على تخفيف الصعوبات المرتبطة بالحصول على مجموعات بيانات كبيرة. على سبيل المثال، تتطلب النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) كميات كبيرة من بيانات التدريب للحصول على الأداء الأمثل. يمكن أن تكون مجموعات البيانات العامة ذات الجودة العالية محدودة، كما أنَّ إنتاج كمية كافية من البيانات المصنَّفة يدويًا قد يستغرق وقتًا طويلًا ويكلف الكثير.

- قابلية التعميم: يساعد نقل التعلم على تحسين النموذج، ويمكنه أن يزيد أيضًا من قابلية تعميم النموذج. ولأن نقل التعلم يتضمن إعادة تدريب نموذج موجود بمجموعة بيانات جديدة، فإن النموذج المُعاد تدريبه سيتألف من المعرفة المكتسبة من مجموعات بيانات متعددة. ومن المحتمل أن يُظهر أداءً أفضل على مجموعة أوسع من البيانات مقارنةً بنموذج الأساس الأول الذي تم تدريبه على نوع واحد فقط من مجموعة البيانات. وبالتالي فإن نقل التعلم يمكنه أن يُسهم في منع فرط التخصيص.4

بطبيعة الحال، لا يمكن لنقل المعرفة من مجال إلى آخر أن يعوض الأثر السلبي للبيانات الرديئة. ولا تزال تقنيات المعالجة المسبقة وهندسة الميزات، مثل زيادة البيانات واستخراج الميزات، ضرورية عند استخدام التعلم التحويلي.