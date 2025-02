ما هي MEAN stack؟

مجموعة جديدة نسبيًا، MEAN تعني MongoDB و Eexpress.js و AngularJS and Node.js. MEAN هي مجموعة JavaScript شاملة تُستخدم إلى حد كبير للتطبيقات الجاهزة للسحابة. وهي تكتسب شعبية في تطوير تطبيقات الويب الحديثة.