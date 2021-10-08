ما هي MEAN stack؟

مجموعة جديدة نسبيًا، MEAN تعني MongoDB و Eexpress.js و AngularJS and Node.js. MEAN هي مجموعة JavaScript شاملة تُستخدم إلى حد كبير للتطبيقات الجاهزة للسحابة. وهي تكتسب شعبية في تطوير تطبيقات الويب الحديثة.
فهم أسباب استخدامك لها، وتحديد أمثلة على متى تستخدمها، والغوص بشكل أعمق في مكوناتها الفردية يمكن أن يساعدك على زيادة قيمة MEAN في تطوير البرامج.
عند إنشاء تطبيق من البداية، يعد استخدام مجموعة برامج متسقة وموحدة أمرًا حيويًا. يؤدي إنشاء الواجهة الخلفية باستخدام مجموعة من الأدوات المصممة للعمل معًا إلى تقليل وقت التطوير وتبسيط الموارد.
ومع ذلك، فإن حقل المجموعة يزدحم. من LAMP إلى Ruby on Rails، هناك عدد من الخيارات. كل مجموعة لها فوائدها وجوانبها السلبية وموجهة لمشاريع مختلفة. لا يوجد مجموعة واحدة تناسب الجميع فيما يتعلق بالتطوير.
MEAN هي مجموعة مفتوحة المصدر تُستخدم بشكل أساسي لإنشاء تطبيقات مستضافة على السحابة. تتميز تطبيقات مجموعة MEAN بالمرونة وقابلية التوسع والتمديد، مما يجعلها المرشح المثالي للاستضافة السحابية.
تتضمن المجموعة خادم الويب الخاص بها بحيث يمكن نشرها بسهولة ويمكن توسيع نطاق قاعدة البيانات حسب الطلب لاستيعاب طفرات الاستخدام المؤقتة. يدخل تطبيق MEAN إلى العالم مُحسّنًا للاستفادة من جميع وفورات التكلفة وتحسينات الأداء في السحابة.
لطالما كانت JavaScript لغة شائعة لتطوير الواجهة الأمامية للويب—حيث تتميز بالمرونة والديناميكية وسهولة الاستخدام. لكنها كانت خيارًا متاحًا فقط لتطوير الواجهة الخلفية وقواعد البيانات لبضع سنوات، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات تستخدم JavaScript شاملة. نظرا لأن كل جزء من MEAN يستخدم نفس اللغة، يمكنك تبسيط فرق التطوير الخاصة بك.
تلغي MEAN الحاجة إلى توظيف متخصصين مختلفين لتطوير كل جزء من أجزاء التطبيق. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام مجموعة واحدة من مطوري JavaScript للعمل بشكل تكيفي، حيثما ومتى دعت الحاجة.. يوفر التوحيد القياسي على JavaScript أيضًا فرصة لإعادة استخدام التعليمات البرمجية عبر التطبيق بأكمله، ما يقلل من إعادة الابتكار غير الضروري.
على الرغم من أن MEAN stack ليست مثالية لكل تطبيق، إلا أن هناك العديد من الاستخدامات التي تتفوق فيها. إنها خيار قوي لتطوير تطبيقات السحابة الأصلية نظرًا لقابليتها للتوسع وقدرتها على إدارة المستخدمين المتزامنين. كما أن إطار العمل للواجهة الأمامية AngularJS يجعلها مثالية لتطوير تطبيقات الصفحة الواحدة (SPAs) التي تقدم جميع المعلومات والوظائف على صفحة واحدة. فيما يلي بعض الأمثلة لاستخدام MEAN:
MongoDB هي قاعدة بيانات NoSQL مفتوحة المصدر مصممة للتطبيقات السحابية. وهي تستخدم المجموعة الموجهة للكائنات بدلاً من النموذج العلائقي.
في MEAN stack، تقوم MongoDB بتخزين بيانات التطبيق. نظرًا لأن كلاً من التطبيق وقاعدة البيانات يستخدمان JavaScript، فلا حاجة لترجمة الكائن أثناء انتقاله من التطبيق إلى قاعدة البيانات والعكس. يمكن للتطبيق دفع الكائنات وسحبها بين الواجهة الخلفية وقاعدة البيانات دون أن يفوتك أي شيء.
تشتهر MongoDB بقابليتها للتوسع في كل من التخزين والأداء. يمكنك إضافة حقول إلى قاعدة البيانات دون إعادة تحميل الجدول بأكمله، وتشتهر MongoDB بقدرتها على إدارة كميات كبيرة من البيانات دون المساس بالوصول إلى البيانات. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك توسيع الموارد المتاحة لقاعدة البيانات الخاصة بك، مما يجعلها مثالية للتطبيقات ذات الفترات العرضية التي تشهد نشاطاً متزايداً.
للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول MongoDB، راجع "MongoDB: دليل أساسي."
Express هو إطار عمل لتطبيق ويب لـ Node.js. وهو يوازن بين سهولة الاستخدام ومجموعة الميزات الكاملة.
من خلال تشكيل الواجهة الخلفية لـ MEAN stack، يعالج Express جميع التفاعلات بين الواجهة الأمامية وقاعدة البيانات، مما يتيح النقل السلس للبيانات إلى المستخدم. فهي مصممة لاستخدامها مع Node.js ولاستمرار الاستخدام المتسق لـ JavaScript في مجموعة.
Express بسيط للغاية—إنه مصمم للتعامل مع العمليات بكفاءة دون تشويش تطبيقك. لكن لا تخلط بين البساطة وانعدام الميزات. يوفر Express وظائف ممتازة للتعامل مع الأخطاء وقوالب للمساعدة في عملية التطوير لديك.
يمكن أن يحميك Express أيضًا من نفسك لأنه يستخدم معيار CommonJS module لمنع الكتابة فوق المتغيرات داخل مساحة الأسماء المشتركة عن غير قصد. لا يمكنك إعادة تعريف متغير قمت بإنشائه مسبقًا عن طريق الخطأ. يمكن أن يساعد هذا التطبيق لعمليات إغلاق JavaScript في منع حدوث خطأ مكلف ويستغرق وقتًا طويلًا.
AngularJS—إطار عمل الواجهة الأمامية لـ JavaScript من Google—ليس إطار عمل الواجهة الأمامية الوحيد المستخدم، ولكنه شائع للغاية. هو في الواقع الإعداد الافتراضي لتطوير واجهة JavaScript الأمامية. إذا كنت تقوم بتطوير تطبيق ويب في JavaScript، فأنت تستخدم AngularJS.
تشتمل MEAN stack على AngularJS لمساعدة المطورين على إنشاء الجانب المواجه للمستخدم من التطبيق. نظرًا لأن الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية وقاعدة البيانات كلها مبنية على JavaScript، فهناك تدفق سلس للمعلومات بين جميع أجزاء التطبيق الخاص بك.
لم يصبح AngularJS أكثر إطار عمل للواجهة الأمامية لـ JavaScript شيوعًا عن طريق الخطأ. "قدرته على التطوير المتزامن لأجهزة سطح المكتب والمحمول، وأدائه المحسن، وقوالبه سهلة الاستخدام تجعله الواجهة الأمامية المثالية لبناء تطبيقات سحابية أصلية.
Node.js إطار عمل مفتوح المصدر يستخدم الأحداث غير المتزامنة لمعالجة الاتصالات المتعددة في وقت واحد. هو إطار عمل مثالي للتطبيقات القائمة على السحابة، حيث يمكنه توسيع نطاق الطلبات عند الطلب بسهولة. من المحتمل أن تجد Node.js وراء معظم مواقع الويب المعروفة.
Node.js هو العمود الفقري لـ MEAN stack. تم تصميم Express للعمل خصيصًا على Node.js ويتصل AngularJS بسلاسة بـ Node.js لتقديم سرعة الوصول إلى البيانات. يأتي Node.js مزودًا بخادم ويب متكامل، ما يجعل من السهل نشر قاعدة بيانات MongoDB وتطبيقها على السحابة.
أعظم قوة لدى Node.js هو قابليته للتوسع. تكون التطبيقات السحابية في أفضل حالاتها عندما تكون قادرة على الاستجابة السريعة لطفرات الاستخدام. ما فائدة قوة المعالجة غير المحدودة تقريبًا إذا كانت متاحة فقط بعد انتهاء وقت استخدام المستخدمين؟
من خلال توسيع مواردك حسب الحاجة، يمكنك خدمة المزيد من المستخدمين. وفي الوقت نفسه، تسمح بنية مؤشر الترابط الواحد لإطار العمل للتطبيق بتوفير تجربة مستخدم سلسة عبر العديد من الاتصالات. يمكن لـ Node.js دعم ما يصل إلى مليون اتصال متزامن.
تذكر أن Node.js يعمل بشكل أفضل مع العديد من الطلبات ذات الموارد المنخفضة مقارنة بالطلبات كثيفة الموارد. بينما يحمي مؤشر الترابط الواحد من تعطل العمليات، إلا أنه ليس محصنًا ضد عملية كبيرة تؤدي إلى تجميد النظام لجميع العملاء.
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