ما هي MEAN stack؟

عند إنشاء تطبيق من البداية، يعد استخدام مجموعة برامج متسقة وموحدة أمرًا حيويًا. يؤدي إنشاء الواجهة الخلفية باستخدام مجموعة من الأدوات المصممة للعمل معًا إلى تقليل وقت التطوير وتبسيط الموارد.

ومع ذلك، فإن حقل المجموعة يزدحم. من LAMP إلى Ruby on Rails، هناك عدد من الخيارات. كل مجموعة لها فوائدها وجوانبها السلبية وموجهة لمشاريع مختلفة. لا يوجد مجموعة واحدة تناسب الجميع فيما يتعلق بالتطوير.

MEAN هي مجموعة مفتوحة المصدر تُستخدم بشكل أساسي لإنشاء تطبيقات مستضافة على السحابة. تتميز تطبيقات مجموعة MEAN بالمرونة وقابلية التوسع والتمديد، مما يجعلها المرشح المثالي للاستضافة السحابية.

تتضمن المجموعة خادم الويب الخاص بها بحيث يمكن نشرها بسهولة ويمكن توسيع نطاق قاعدة البيانات حسب الطلب لاستيعاب طفرات الاستخدام المؤقتة. يدخل تطبيق MEAN إلى العالم مُحسّنًا للاستفادة من جميع وفورات التكلفة وتحسينات الأداء في السحابة.

لطالما كانت JavaScript لغة شائعة لتطوير الواجهة الأمامية للويب—حيث تتميز بالمرونة والديناميكية وسهولة الاستخدام. لكنها كانت خيارًا متاحًا فقط لتطوير الواجهة الخلفية وقواعد البيانات لبضع سنوات، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات تستخدم JavaScript شاملة. نظرا لأن كل جزء من MEAN يستخدم نفس اللغة، يمكنك تبسيط فرق التطوير الخاصة بك.

تلغي MEAN الحاجة إلى توظيف متخصصين مختلفين لتطوير كل جزء من أجزاء التطبيق. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام مجموعة واحدة من مطوري JavaScript للعمل بشكل تكيفي، حيثما ومتى دعت الحاجة.. يوفر التوحيد القياسي على JavaScript أيضًا فرصة لإعادة استخدام التعليمات البرمجية عبر التطبيق بأكمله، ما يقلل من إعادة الابتكار غير الضروري.