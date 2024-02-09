ما المقصود بتحديث الكمبيوتر المركزي؟

تمثيل مرئي للحوسبة السحابية باستخدام كتل زرقاء وبيضاء.

تاريخ النشر: 09 فبراير 2024
المشاركون Mesh Flinders، وIan Smalley
ما المقصود بتحديث الكمبيوتر المركزي؟ 

تحديث الكمبيوتر المركزي هو عملية تستخدمها المؤسسات لترحيل أنظمتها القديمة الحالية إلى نظام بنائي أحدث وأكثر تقدمًا من الناحية التقنية، حيث أن بعض المجالات الأكثر استهدافًا للتحديث هي التعليمات البرمجية والواجهة والوفورات المحتملة في التكاليف والأداء.

يمكن أن تختلف مناهج التحديث اختلافًا كبيرًا في الحجم والنطاق، حيث يقوم البعض بإجراء إصلاح شامل لوظائف النظام الحالي وقاعدة التعليمات البرمجية بينما يستهدف البعض الآخر مجالات أكثر تحديدًا للابتكار. ويستخدم النهج الثاني على نطاق أوسع لأن التقنيات الأساسية غالبًا ما تكون مكلفة ومحفوفة بالمخاطر لاستبدالها بالكامل. وإن الفكرة من وراء النهج الثاني الأكثر حذرًا للتحديث هو أنه في حين أن التقنيات الأساسية ربما تكون قد تغيرت منذ تثبيت نظام كمبيوتر أو إنشاء تطبيق، فإن ترحيل البيانات من نظام إلى آخر يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر ومكلفًا.

يعد اختيار حل تحديث الكمبيوتر المركزي المناسب أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تحديث الأجهزة والبرامج الخاصة بك والحفاظ على القدرة التنافسية في بيئة تقنية المعلومات سريع التغير. ونظرًا لأن معظم المؤسسات تستخدم أنظمة الكمبيوتر المركزية لإدارة أحمال تشغيل الكمبيوتر المركزي الأكثر أهمية وتخزين البيانات القيمة، فإن قادة الأعمال يعطون الأولوية بشكل متزايد لتحديث الكمبيوتر المركزي ويقومون باستثمارات كبيرة في هذا المجال. ووفقًا لمستند تقني حديث أعدته شركة IBV بتكليف من شركة IBM، فإن 71% من المدراء التنفيذيين يقولون إن تطبيقات الكمبيوتر المركزي أساسية لاستراتيجية أعمالهم، ويقول أربعة من كل خمسة مدراء تنفيذيين إن منظماتهم بحاجة إلى التحول السريع لمواكبة المنافسة.

 لماذا تحتاج أجهزة الكمبيوتر المركزية إلى التحديث بشكل منتظم؟

أجهزة الكمبيوتر المركزية هي أجهزة كمبيوتر تحتوي على كميات كبيرة من الذاكرة ومعالجات البيانات التي تقوم بإجراء عمليات حسابية ومعاملات بسيطة في الوقت الفعلي. وتعد أجهزة الكمبيوتر المركزية ضرورية لعمليات الأعمال الأساسية للعديد من المؤسسات بما في ذلك قواعد البيانات التجارية وخوادم المعاملات والتطبيقات التي تعتمد على أمانها ومرونتها.

ماتزال أجهزة الكمبيوتر المركزية التي تم تركيبها منذ أقل من 10 سنوات تشكل خطرًا كبيرًا على المنظمة من عدة جبهات. أولاً، يمكن أن تؤدي أوجه القصور الناجمة عن التقنيات القديمة إلى زيادة التكاليف التشغيلية وجعل الشركات عرضة للاختراق من المنافسين الأحدث والأكثر ابتكارًا. ثانيًا، قد تسبب التطبيقات القديمة التي تم إنشاؤها باستخدام لغات برمجة قديمة مشاكل في الأداء ويصعب على المبرمجين الأصغر سنًا الذين تم تدريبهم على لغات الترميز الحديثة حلها

أحد الأمثلة على ذلك هو في لغات التعليمات البرمجية COBOL (اللغة الشائعة الموجهة للأعمال) و Java- وهما من أكثر لغات البرمجة استخدامًا لبناء التطبيقات. وعلى الرغم من انتشار اللغتين COBOL وJavastill، إلا أنه توجد اختلافات رئيسية بينهما يجب أخذها في الاعتبار حتى تتم مبادرة تحديث الكمبيوتر المركزي بفعالية. وفي حين أن Java أكثر سهولة للعديد من المبرمجين بسبب أوجه تشابهها مع C++، صُممت صيغ لغة COBOL بحيث تناسب عمليات النشر الموجهة للأعمال وتعتبر أكثر قابلية للقراءة.

فيما يلي نظرة فاحصة على كيفية عمل تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية وسبب كونها جزءًا أساسيًا من أي مبادرة للتحول الرقمي.
ما أهمية تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية؟

نظرًا لظهور الذكاء الاصطناعي (AI)، وبسبب الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في أوروبا والشرق الأوسط، وكوفيد-19 - شهدت السنوات القليلة الماضية سلسلة لا نهاية لها من الاضطرابات عصفت بعالم الأعمال، وكانت مرتبطة غالبًا بالتقنيات الجديدة. وفي حين أنه لم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه التغييرات غير المسبوقة على البنية التحتية لتقنية المعلومات بمرور الوقت، إلا أنه مما لا شك فيه أن الابتكار الرقمي والحاجة إلى التحديث سيظلان على رأس أولويات قادة الأعمال في المستقبل القريب.

إن أجهزة الكمبيوتر المركزية هي على الأرجح مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات الأكثر عرضة للتغيير في المنظمة. فأجهزة الكمبيوتر المركزية هي شريان الحياة للتطبيقات والبيانات، وهي القلب النابض لأي مؤسسة في مجال التقنيات، لذا فإن الحفاظ على تحديثها وتشغيلها بسلاسة أمر في غاية الأهمية. على سبيل المثال، تعتمد عمليات التطوير- وهي عمليات سير عمل تطوير البرامج التي تعتمد عليها المؤسسات لتسريع تسليم البرامج والتطبيقات عالية الجودة - بشكل كبير على فعالية أنظمة تقنية المعلومات لأجهزة الكمبيوتر المركزية.

ترى الشركات ربما أكثر من أي وقت مضى، الحاجة إلى دمج قدرات أجهزة الكمبيوتر المركزية وتوسيعها لتعزيز الابتكار وزيادة المرونة. ويمكن أن تساعد استراتيجيات تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية في دفع التحول الرقمي واكتساب قيمة جديدة. ووفقًا لوثيقة عمل IBV الأخيرة بتكليف من IBM، فإن 45 من أكبر 50 بنكًا، وأربعة من أكبر خمس شركات طيران، وسبعة من أكبر 10 تجار تجزئة عالميين، و67 من شركات Fortune 100 تستفيد من أجهزة الكمبيوتر المركزية بوصفها منصة أساسية لها. 
    خمس ميزات لتحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية

    فيما يلي خمس ميزات تحققها المنظمات عادةً من خلال اتباع نهج تحديث قوي لأجهزة الكمبيوتر المركزية.
    زيادة وتيرة الابتكار

    يساعد تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية القديمة الشركات في مواكبة التقنيات الجديدة ويضمن عدم حصول منافسيها على ميزة تقنية. وعلاوة على ذلك، يتم تحديث التقنيات الأحدث بسهولة أكبر من سابقاتها، مما يجعل الترقيات المستقبلية أبسط وأرخص.
    خفض التكاليف

    يُعد تركيب البنية التحتية لتقنية المعلومات وتشغيلها وصيانتها في حد ذاته، أحد أكبر التكاليف التي تواجهها كثير من الشركات. أضف إلى ذلك حقيقة أن التقنيات القديمة أكثر تعقيدًا وأقل سهولة في دمجها في التطبيقات الجديدة التي يحتاجها عملك، ومن السهل أن ترى كيف أن عدم ترقية تقنية المعلومات القديمة يمكن أن يكون أقل فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل مقارنةً بمبادرة تحديث الكمبيوتر المركزي أو التطبيق.
    قوة عاملة أكثر تقدمًا من الناحية التقنية

    يعد تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية فرصة لإضافة المهارات والقدرات إلى موظفيك، مما يجعلهم أكثر قدرة على المنافسة والمساهمة بشكل أفضل في عملياتك الهامة. على سبيل المثال، إذا تم ترميز تطبيقاتك منذ أكثر من عقد من الزمان، فمن المحتمل أن يستخدم المبرمجون تحديثًا بقدر استخدام التعليمات البرمجية الخاصة بهم. إن الاستثمار في كمبيوتر المركزي حديث ليس مجرد استثمار في أصولك التقنية، بل في موظفيك أيضًا.
    تحسين التشغيل الآلي والإنتاجية

    تعد ترقية أنظمة تقنية المعلومات طريقة رائعة للشركات للاستفادة من كثير من إمكانات الأتمتة التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة. وتساعد أتمتة المهام الروتينية مثل الجدولة والصيانة وإدخال البيانات الموظفين في إعادة تركيز وقتهم وطاقتهم على مزيد من الأنشطة ذات قيمة مضافة أكبر.
    المعارف الأكثر عمقًا من بياناتك

    غالبًا ما تظل بيانات الكمبيوتر المركزي - حول العملاء وسير العمل ومشكلات الصيانة وغير ذلك - غير مستخدمة لسنوات داخل الأنظمة القديمة. ويمكن أن تساعد حلول تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية التي تستخدم تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) في الاستفادة من البيانات القديمة لشركتك وتحديد المعارف الإستراتيجية الهامة.
    ما يمكن توقعه من تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية

    في حين أن هناك مناهج واستراتيجيات مختلفة لتحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية، على المستوى الأساسي، فإنها تنطوي جميعها على ترقية أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات الحالية. ويمكن أن يختلف النطاق وقابلية التوسع والمتطلبات الأخرى اعتمادًا على احتياجات العمل، لذلك من المهم أن يتوافق الأطراف المعنيين مع توقعاتهم للمشروع، بالإضافة إلى مخاطره المحتملة.

         المخاطر الشائعة لتحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية

    تأتي أي مبادرة تحديث - بغض النظر عن نطاقها - مصحوبة بمخاطر معينة. على الرغم من تعقيد ترقية التقنيات التي تم تثبيتها قبل 10 أو 20 أو حتى 30 عامًا، إلا أنه هو ببساطة يستحيل إزالة المخاطر تمامًا. وفيما يلي بعض التحديات التي يواجهها مشروع تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية عادةً.  

    1. فجوات المهارات لدى الموظفين الحاليين: أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم تحديث البنية الأساسية لتقنية المعلومات هو الحاجة إلى تجديد قوة العمل الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع التقنية الجديدة التي تقوم بتثبيتها لضمان وجود عمال مهرة قادرين على تشغيلها وصيانتها. وقد يكون إعادة تدريب الموظفين الحاليين على أنظمة تقنية المعلومات الجديدة و/أو توظيف موظفين جدد تم تدريبهم بالفعل على هذه الأنظمة أمرًا مكلفًا ومزعجًا.
    2. تعطيل عمليات الأعمال العادية: لن تحاول تحديث الكمبيوتر المركزي إذا لم يكن أحد أهم أصول تقنية المعلومات لديك. وبنفس المنطق، فإن إغلاقه - ولو جزئيًا - لإجراء ترقيات تشتد الحاجة إليها يمكن أن يكون مكلفًا، حيث يمكن أن يؤدي وقت التوقف عن العمل وانقطاعات الخدمة إلى تجارب سيئة للعملاء ويتسبب في بحث المستخدمين في مكان آخر.
    3. تعقيد الأنظمة القديمة: الأنظمة التي تم تركيبها قبل ربع قرن لم تكن عادةً على حالها لفترة طويلة. ففي معظم الحالات، يكون لدى المهندسين حلول مجزأة يتم تجميعها معًا باستخدام أحدث التقنيات لسد الفجوة الأكبر دون استبدال المعدات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيج مربك من التقنيات، القديمة والجديدة، التي قد يكون من الصعب على المهندسين ترقيتها دون التسبب في التعطل. 
    4. الحفاظ على الامتثال وحماية البيانات الهامة: تعد سلامة البيانات وقدرات الامتثال أمرًا بالغ الأهمية لمعظم المؤسسات، خاصةً تلك التي تعمل في مجال في الخدمات المالية أو صناعات الرعاية الصحية، حيث تكون المعلومات المكلفة بحمايتها سرية للغاية. إن الشركات التي تقوم بمبادرة تحديث الكمبيوتر المركزي معرضة بشكل خاص للهجمات الإلكترونية واختراقات أمن البيانات التي يمكن أن تكون مكلفة من الناحية المالية والسمعة.
             أساليب آمنة لتحديث الكمبيوتر المركزي

      ورغم أنه لا يمكن القضاء على هذه المخاطر بشكل كامل، فإن هذه الأساليب المستخدمة على نطاق واسع لتحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية يمكن أن تخفضها بشكل كبير مع السماح للمنظمات بالوصول إلى أهداف التحديث الخاصة بها.

      1. ترحيل الكمبيوتر المركزي إلى السحابة: يتضمن أحد أكثر أساليب تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية شيوعًا وفعالية نقل أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات الهامة إلى بيئة سحابية هجينة عالية التكيف والمرونة. ويعرف هذا باسم الترحيل السحابي. مع  حلول تحديث الحوسبة السحابية، وتزيد إعادة الاستضافة من السرعة والمرونة وتقلل بشكل كبير من التكاليف المرتبطة بالنشر.
      2. تحسين التعليمات البرمجية: يعد تحسين التعليمات البرمجية القديمة غير الفعالة (المعروف أيضُا باسم إعادة الهيكلة) نهجًا شائعًا لتحديث الحاسبات المركزية. فهو ينطوي على إعادة كتابة قاعدة التعليمات البرمجية الحالية وإعادة هيكلتها. وتساعد إعادة الهيكلة في زيادة الاستجابة والكفاءة وتقليل الديون التقنية، أو النفقات المستقبلية الناتجة عن القرارات البنائية السيئة المتخذة في الوقت الحاضر.
      3. حلول ما قبل البناء: حل ما قبل البناء الجاهز هو ببساطة جزء بديل (أو نظام تقنية معلومات كامل) تم شراؤه ليحل محل نظام قديم. تعد حلول ما قبل البناء من بين أبسط الخيارات المتاحة للشركات التي ترغب في تحديث بيئة الكمبيوتر المركزي الخاص بها ولكنها ليست مستعدة بعد للاستثمار في الموارد ومخاطر الانتقال إلى السحابة أو إصلاح التعليمات البرمجية. وخلال الحل الجاهز، تُستبدل أنظمة تقنية المعلومات القديمة ببساطة بشيء أحدث وأكثر تقدمًا من الناحية التقنية.  
      4. تحديث واجهة برمجة التطبيقات (API): يمكن استخدام واجهات برمجة التطبيقات لتبسيط تكامل تقنية المعلومات القديمة مع الأنظمة الأحدث والأكثر تقدمًا من الناحية التقنية، حيث يعمل هذا الأسلوب على نشر واجهات برمجة التطبيقات كجسر بين أنظمة تقنية المعلومات القديمة والتطبيقات الأحدث التي يمكن أن تساعد في زيادة قدراتك دون استبدال الكمبيوتر المركزي الحالي.
        IBM Z and Cloud Modernization Stack

        تجمع منصة IBM Z and Cloud Modernization Stack بين قوة IBM Z وقوة منصة Red Hat OpenShift Container Platform وتوفر نموذجًا حديثًا مُدار كخدمة لاستكمال أحمال التشغيل الإنتاجية الأكثر مرونة.

        تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات

        حدِّث التطبيقات والخوادم وحلول التخزين القائمة بوتيرة تناسبك – للتكامل بسلاسة مع التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.

        استشارات تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

        قم بتسريع التحوّل الرقمي من خلال تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي الخاصة بك وإدارة أحمال التشغيل بنجاح عبر البيئات الجديدة.

        تسريع عملية التحول في بيئة IBM Z الخاصة بك من خلال موارد وتوجيهات وقدرات من إعداد مجموعة من الخبراء.
        تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي مع تعزيز من الذكاء الاصطناعي التوليدي
        إذا نظرت إلى ما وراء الكواليس لأي تطبيق جوال أنيق أو واجهة تجارية، وفي أعماق طبقات التكامل والخدمة في بنية تطبيقات أي مؤسسة كبرى، ستجد على الأرجح أجهزة كمبيوتر مركزية تدير العرض.
        ما المقصود بتحديث التطبيقات؟
        اليوم، يشير تحديث التطبيقات في المقام الأول إلى تحويل التطبيقات القديمة المتجانسة إلى تطبيقات سحابية مبنية على بنية الخدمات المصغرة.
        ما هو مركز البيانات المعرف بالبرمجيات؟
        هل تحتاج إلى طرق لتحسين سرعة تقنية المعلومات؟ تعرف على ماهية مركز البيانات المعرف برمجيا (SDDC) وكيف يمكن أن يساعدك في تسريع عملية تسليم موارد تقنية المعلومات.
        ما المقصود بالكمبيوتر المركزي؟
        تعرّف على أجهزة الكمبيوتر المركزية، وهي خوادم بيانات مُصممة لمعالجة ما يصل إلى تريليون معاملة ويب يوميًا مع أعلى مستويات الأمان والموثوقية.
        ما المقصود بترحيل التطبيق؟
        تعرف على ترحيل التطبيق، وعملية نقل تطبيق من بيئة حوسبة إلى أخرى.
        تجمع منصة IBM Z and Cloud Modernization Stack بين قوة IBM Z وقوة منصة Red Hat OpenShift Container Platform وتوفر نموذجًا حديثًا مُدار كخدمة لاستكمال أحمال التشغيل الإنتاجية الأكثر مرونة.

