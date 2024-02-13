ما هو التخزين فائق الارتباط؟

التخزين فائق الارتباط هو نهج لبنية تخزين البيانات يتم فيه تجميع موارد التخزين المعرفة بالبرامج وإدارتها داخل بنية تحتية فائقة الارتباط (HCI).
تتطلب مصفوفات التخزين وعناصره التقليدية المستخدمة في مراكز البيانات إدارة تخزين منفصلة، مما يؤدي غالبًا إلى الإفراط في التقسيم وتخصيص الموارد بشكل غير فعال. وبدلاً من ذلك، يدمج التخزين فائق الارتباط كل وحدات التخزين مباشرةً في مجموعة بنية تحتية فائقة الارتباط (HCI)، إلى جانب وظائف الحوسبة والشبكات. ومن خلال المحاكاة الافتراضية، تقوم البنية التحتية فائقة الارتباط (HCI) بإلغاء ربط موارد التخزين من قطع الأجهزة الفردية، مما يجعل التخزين فائق الارتباط أكثر مرونة وقابلية للتوسع من حلول التخزين التقليدية بدرجة كبيرة.
لفهم التخزين فائق الارتباط بشكل أفضل، من المفيد مقارنة الاختلافات بين البنية التحتية المتقاربة (CI) والبنية التحتية فائقة الارتباط (HCI).
تدمج مراكز البيانات المبنية على منهجية البنية التحتية المتقاربة عناصر مختلفة مثل الخوادم والتخزين والشبكات في حلول فردية تمت هندستها مسبقًا. وتستخدم هذه الأنظمة أجهزة معيارية لدمج ميزات الحوسبة والشبكات والتخزين في نظام واحد يمكن التحكم فيه. ويتم التعامل مع تخزين البيانات الفعلي بواسطة وحدات شبكات منطقة التخزين (SAN) والتخزين المتصل بالشبكة (NAS) والتخزين المتصل المباشر (DAS).
تعمل أنظمة البنية التحتية المتقاربة (CI) على تبسيط النشر والإدارة مقارنة بالأنظمة غير المتقاربة ولكنها تفشل في الاستفادة الكاملة من المحاكاة الافتراضية للبرامج حيث ما يزال تخزين أي جهاز معين مرتبطًا بالأجهزة الأساسية.
تخطو الأنظمة فائقة الارتباط خطوة إلى الأمام نحو التقارب. ولا يقتصر الأمر على دمج مكونات الأجهزة ولكن أيضًا اجتذابها في التخزين المعرّف بالبرمجيات (SDS)، حيث يمكن للبنية التحتية فائقة الارتباط تجميع موارد التخزين فائقة الارتباط ومشاركتها بشكل أكثر كفاءة عبر شبكة منطقة التخزين الافتراضية (vSAN) بالكامل. ويعمل هذا الاجتذاب على فك ربط التخزين بشكل فعال لإنشاء مجموعة تخزين مشتركة تتسم بالمرونة والفعالية من حيث التكلفة والسرعة.
يوفر حل البنية التحتية فائق الارتباط إمكانية الوصول إلى الإدارة وأتمتة الموارد من خلال طبقة برمجية تُعرف باسم مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor)، وهو نظام واحد قادر على دمج جميع وحدات التخزين المتاحة عبر جميع عناصر مركز البيانات في منصة واحدة فائقة الارتباط.
ونظرًا لأن برنامج البنية التحتية فائقة الارتباط (HCI) لا يتطلب أجهزة HCI متخصصة ويعمل على أجهزة السلع الشائعة ذات التوافر العالي، فإن كل من موردي HCI وفرق تقنية المعلومات يدركون التخزين فائق الارتباط بوصفه طريقة فعالة من حيث التكلفة لتوسيع نطاق موارد تخزين البيانات.
التخزين فائق الارتباط هو أحد عناصر النظام فائقة الارتباط. ولفهم كيف يتلاءم التخزين فائق الارتباط مع مركز البيانات فائق الارتباط، دعنا نلقي نظرة على العناصر الرئيسية للبنية التحتية فائقة الارتباط.
يُجمع SDS، وهو العمود الفقري للتخزين فائق الارتباط، التخزين المادي الأساسي لعناصر مركز البيانات ومحاكاته افتراضيًا، مما يلغي الحاجة إلى مصفوفات تخزين متخصصة ويسمح بتقسيم أكثر كفاءة لموارد التخزين الإجمالية.
مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor) هو طبقة برمجية متخصصة تدير أحمال التشغيل الخاصة بالأنظمة فاقة الارتباط من خلال إنشاء virtual machines (VMs)، والتي تعمل بوصفها تمثيلات رقمية لعناصر الأجهزة الفريدة.
في بيئة HCI، تكون العقدة عبارة عن وحدة قائمة بذاتها تضم موارد الحوسبة والتخزين والشبكات. وتعمل العقد معًا لإنشاء بنية تحتية موحدة وافتراضية لتقنية المعلومات.
تشغل عناصر الحوسبة الأجهزة الافتراضية والتطبيقات داخل المنصات فائقة الارتباط.
يستخدم عنصر الشبكات في كل عقدة الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) لتمكين الاتصال بين العقد وتسهيل نقل البيانات داخل HCI.
توفر البنية التحتية فائقة الارتباط (HCI) العديد من المزايا الموفرة للتكاليف والتي تحسن الأداء، مثل
يتميز التخزين فائق الارتباط بقابلية توسع فائقة، مما يتيح للمنظمات إمكانية البدء بأي عدد من العُقد وإضافة عُقد إضافية أو طرحها بسلاسة مع تطور متطلبات أحمال التشغيل.
توفر حلول البنية التحتية فائقة الارتباط عادةً مرونة محسنة وأمن البيانات من خلال النسخ الاحتياطي الآلي لللقطات والتكرار. وفي حالة تعطل الأجهزة، يمكن لللبنية التحتية فائقة الارتباط إعادة توزيع التخزين فائق الارتباط بسرعة لاستعادة البيانات المفقودة وتقليل فترة التعطل.
تعمل HCI على تبسيط إدارة مركز البيانات لفرق تكنولوجيا المعلومات والمشرفين من خلال جمع التحكم الكامل في النظام في لوحة تحكم واحدة موحدة.
توفر الأنظمة فائقة الارتباط مجموعة متنوعة من مزايا التوفير، بدايةً من استخدام تقنيات أجهزة عالية التوافر إلى تبسيط النفقات التشغيلية.
تتمتع أنظمة التخزين فائقة الارتباط بالكفاءة في الاستفادة من أجهزة التخزين عالية السرعة، مثل محركات أقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)، لتخصيص الموارد بسرعة والاستجابة لها حتى أثناء حالات الاستخدام شديدة المتطلبات مثل تشغيل البنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي (VDI).
على الرغم من أن الارتباط الفائق عادةً ما يكون طريقة فعالة لتبسيط عمليات تقنية المعلومات من أجل الكفاءة وقابلية التوسع، إلا أن هناك بعض العيوب التي يجب توضيحها عند التفكير في التخزين فائق الارتباط:
فيما يلي بعض من حالات الاستخدام الرئيسية للتخزين فائق الارتباط.
في حين أن خدمات الحوسبة السحابية العامة مثل تلك التي تقدمها شركات مثل IBM أو Amazon Web Services (AWS) أو Microsoft أو Dell تقدم حلول تخزين قابلة للتطوير، فإن التخزين فائق الارتباط يوفر بديلاً ممتازًا للمنظمات التي تتطلع إلى الاستثمار في سحابتها الخاصة أو بدائل السحابة الهجينة.
بخصوص المنظمات الناشئة التي تتطلع إلى إنشاء مكتب فرعي جديد، يوفر التخزين فائق الارتباط مزيدًا من الموارد مع بصمة محلية أصغر.
يُسهل التخزين فائق الارتباط على المنظمات نسخ بياناتها احتياطيًا وتخزينها، مما يجعل حلول البنية التحتية فائقة الارتباط مثالية للتعافي من الكوارث.
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