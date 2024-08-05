ما المقصود بسير عمل المستندات؟

تخيل سيناريو يُخزن فيه كل مستند من مستندات المؤسسة في مجلدات منفصلة، ويمكن للجميع الوصول إليها ونشرها في مختلف الأقسام. ذلك التنظيم من شأنه أن يجعل العثور على المستندات وتأمينها أمرًا صعبًا للغاية.

يتمثل المبدأ الأساسي لسير عمل المستندات في تحديد الأطراف داخل المؤسسة التي تحتاج إلى الوصول إلى المستندات والتأكد من أن هذا الوصول آمن وسهل. يشكل وضع إجراءات واضحة لإنشاء المستندات وتخزينها وإدارتها حجر الأساس لتحقيق سير عمل فعال للمستندات.

ويتطلب تنفيذ هذه الإجراءات تضافر الجهود وتعاون مختلف الأقسام داخل المؤسسة. حيث تلعب أقسام الموارد البشرية والشؤون القانونية وتكنولوجيا المعلومات دورًا محوريًا في إعداد ضوابط الوصول وأنظمة تصنيف المستندات وحلول التخزين الآمنة. ومن الأهمية بمكان أن يفهم جميع الأفراد المعنيين الأسباب الكامنة وراء كل خطوة في العملية.

ويمكن أن يُعزز فهم أهمية البيانات الوصفية الدقيقة، وأسباب تضمين مستندات محددة، والحاجة إلى التحكم الصحيح في الإصدارات المشاركة والالتزام بسير العمل بشكل كبير. كما يسهم توضيح دور كل فرد في العملية في تعزيز هذا التأثير بشكل أكبر.

ولكي يكون سير عمل المستندات فعالاً، يجب أن يوفر إجابات شافية ومتسقة على العديد من الأسئلة الأساسية:

كيف توازن المؤسسة بين الأذونات والاحتياجات الأمنية للمستندات الحساسة؟

ما أنواع المستندات المضمنة في سير العمل؟

متى وكيف تُضاف المستندات الجديدة إلى النظام؟

أين تُخزن المستندات وكيف تُنظم؟ هل يتم ذلك عن طريق البيانات الوصفية أو باستخدام نظام التحكم في الإصدارات، أم بكليهما؟

تساعد الإجابة عن هذه الأسئلة المؤسسات على إنشاء سير عمل شفافة تتعقب كل خطوة يخضع إليها المستند، مع تسليط الضوء على أي أعطال أو تأخيرات أو أوجه قصور. يتيح التوثيق الشامل لسير العمل هذه إمكانية مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل متوسط الوقت اللازم لإكمال الموافقات وعدد دورات المراجعة المطلوبة ونسبة وأنواع المستندات التي تُعالج بسرعة أكبر من غيرها.

علاوة على ذلك، تسعى سير العمل إلى تحديد المسؤول عن كل خطوة في دورة حياة المستند، ما يُعزز المساءلة ويُسهل عملية تتبع التقدم المحرز. فكِّر في سير عمل المستندات المصمم للموافقة على المواد التسويقية. سيحدد سير العمل هذا الشخص الذي يصوغ المستند الأولي، ومَن يراجع المحتوى والتصميم، والأشخاص المشاركين في تسلسل الموافقات. ومن خلال مراقبة التقدم المحرز في هذه المستندات، يمكن للمؤسسة تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد مجالات التحسين واكتساب معارف بشأن عملية الموافقة وتحسين إرشادات المراجعة لتعزيز الوضوح والكفاءة.