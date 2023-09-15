هناك العديد من الأسباب التي تدفع الشركات إلى الاستثمار في برنامج التسويق الحواري، بدءًا من توليد العملاء المحتملين وإدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل أفضل، مرورًا ببرامج التسويق الأقوى عبر البريد الإلكتروني وحملات التسويق الرقمي، ودورات المبيعات الأقصر وأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً. فيما يلي بعض الفوائد الأكثر شيوعًا:

المزيد من التفاعلات المخصصة مع العملاء: اليوم، نظرًا لانتشار الهواتف الذكية وتطبيقات المراسلة وشبكات التواصل الاجتماعي، أصبح العملاء يتوقعون تجربة مخصصة للغاية عندما يتفاعلون مع علاماتهم التجارية وشركاتهم المفضلة. إذ يطالبون بتواصل دقيق ومنفتح ودّي، ويكافئون الشركات التي تقدم ذلك في تجاربها الرقمية. ومع ذلك، لا يمكن لخدمة العملاء الشخصية أن تصل إلى هذا الحد، ولمواكبة هذه المتطلبات المتزايدة تتجه المزيد من الشركات إلى روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوكلاء الصوتيين لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا. يمكن لهذه الأدوات، المبنية على نماذج التعلم العميق (DL) والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) ، فهم أسئلة العملاء وغالبًا ما تجيب عنها بدقة البشر نفسها.

تحسين دعم العملاء: غالبًا ما يشعر العملاء بالإحباط عندما لا يتمكنون من العثور على المعلومات الأساسية مثل الوصف الدقيق للمنتجات أو ساعات العمل على الموقع الإلكتروني. يوفر التسويق الحواري حلاً استباقيًا لهذه المشكلة، إذ يجيب عن مجموعة من الأسئلة الشائعة ولا يحيل تذاكر الدعم إلى ممثلي خدمة العملاء إلا إذا كانت معقدة للغاية بحيث لا يمكنه التعامل معها. يمكن أن تساعد روبوتات المحادثة الآلية العملاء على حل مجموعة متنوعة من المشاكل مثل حجز موعد أو إعادة عنصر غير مرغوب فيه أو إجراء عملية شراء.

خفض التكاليف: يساعد التسويق الحواري المدعوم بالذكاء الاصطناعي المؤسسات في ملاءمة طلب العملاء وذلك بكفاءة على مر الوقت دون خفض التكاليف المرتبطة بتشغيل فريق دعم فعال. توفر روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوكلاء الصوتيون دعمًا آليًا ذاتي الخدمة عبر العديد من قنوات العملاء ونقاط الاتصال، ما يقلل من عدد الموظفين المطلوبين في الفريق.

دورات مبيعات أقصر: يساعد التسويق الحواري فرق المبيعات في نقل المزيد من العملاء المحتملين عبر مسار المبيعات بشكل أسرع، بينما يساعد أيضًا العملاء على بناء علاقة أقوى مع العلامة التجارية أو الشركة في كل مرحلة. تُحسِّن روبوتات المحادثة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عملية الرعاية من خلال الاستجابة في الوقت الفعلي لمخاوف العملاء، وتقديم محتوى مناسب في الوقت المناسب، والتواصل الفعال عبر الدردشة أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو أي منصة يفضلها العميل.