كما يوحي اسمه، فإن التسويق التحادثي هو نوع من التسويق حيث تتواصل العلامات التجارية أو الشركات مع العملاء والعملاء المحتملين من خلال تفاعلات شخصية في الوقت الفعلي على قنوات التسويق مثل وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمحادثة المباشرة وتطبيقات المراسلة.
تمت صياغة مصطلح "التسويق التحادثي" من جانب Drift، وهي منصة تسويق ومبيعات شهيرة في عام 2010، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة التسويق الرقمي اليوم.
تبدأ معظم حالات التسويق الحواري بتحية زائر الموقع أو مستخدم التطبيق بنافذة منبثقة تطرح سؤالاً مثل ما الذي تبحث عنه؟ أو كيف يمكنني مساعدتك؟ تساعد استراتيجيات التسويق الحواري الفعّالة المؤسسات على تحسين حملاتها التسويقية وتجارب المستخدمين بشكل عام من خلال توقع احتياجات العملاء وتوقعاتهم بمجرد اتصال العميل. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبحت روبوتات المحادثة المدعومة به أداة تسويق حواري شائعة بسبب قدرتها على إجراء محادثات في الوقت الفعلي مع العملاء والتوقعات بنبرة طبيعية.
مع تزايد عدد التفاعلات بين الشركات وعملائها في الفضاء الرقمي، تحتاج المؤسسات إلى طرق لإنشاء محادثات هادفة مع عملائها على قنواتهم المفضلة. يتيح نهج التسويق التحادثي الفعّال إمكانية تقديم خدمة سريعة ومخصصة لمجموعة متنوعة من مشاكل العملاء الشائعة بما في ذلك الأسئلة الشائعة والمشاكل وتوصيات المنتجات والأسئلة حول الأسعار وتعليقات العملاء.
لقد أثبتت أساليب التسويق التقليدية، مثل المكالمات الهاتفية العشوائية أو الإعلان عن طريق المطبوعات والقنوات الإعلامية، فعاليتها الكبيرة في زيادة الوعي بالعلامة التجارية أو المنتج. ما عليك سوى التفكير في إعلان مباريات السوبر بول التي نضحك عليها بعد أيام من المباراة الكبيرة أو الأغنية الجذابة التي سمعتها على الراديو ولم تستطع الخروج من رأسك. ولكن لها عيوبها. أولاً، قد يكون استهداف المستهلكين الذين لا يحتاجون إلى منتجك أو لا يهتمون به مضيعة للوقت والموارد، ونتيجة لقيود قنوات التسويق التقليدية، لا توجد طريقة لتصحيح ذلك. وهنا يأتي دور أساليب التسويق الحواري.
نظرًا لطبيعة التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للتسويق التحادثي أن يلبي احتياجات كل عميل على حدة ولا يتفاعل إلا مع أولئك الذين لديهم اهتمام متأصل في الخدمة أو المنتج، ما يسهل إنشاء تجارب حوارية أفضل. وباستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري، تتعرّف الشركات التي تستخدم التسويق التحادثي بفعالية على عادات عملائها وتفضيلاتهم عبر الإنترنت، ويمكنها تقديم رسائل ومحتوى من المرجح أن يتفاعلوا معه. ويساعد ذلك أيضًا فرق المبيعات من خلال زيادة احتمالية أن يكون العملاء المحتملون أكثر تأهيلاً بحلول الوقت الذي يتحدثون فيه إليهم.
هناك العديد من الأسباب التي تدفع الشركات إلى الاستثمار في برنامج التسويق الحواري، بدءًا من توليد العملاء المحتملين وإدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل أفضل، مرورًا ببرامج التسويق الأقوى عبر البريد الإلكتروني وحملات التسويق الرقمي، ودورات المبيعات الأقصر وأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً. فيما يلي بعض الفوائد الأكثر شيوعًا:
المزيد من التفاعلات المخصصة مع العملاء: اليوم، نظرًا لانتشار الهواتف الذكية وتطبيقات المراسلة وشبكات التواصل الاجتماعي، أصبح العملاء يتوقعون تجربة مخصصة للغاية عندما يتفاعلون مع علاماتهم التجارية وشركاتهم المفضلة. إذ يطالبون بتواصل دقيق ومنفتح ودّي، ويكافئون الشركات التي تقدم ذلك في تجاربها الرقمية. ومع ذلك، لا يمكن لخدمة العملاء الشخصية أن تصل إلى هذا الحد، ولمواكبة هذه المتطلبات المتزايدة تتجه المزيد من الشركات إلى روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوكلاء الصوتيين لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا. يمكن لهذه الأدوات، المبنية على نماذج التعلم العميق (DL) والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) ، فهم أسئلة العملاء وغالبًا ما تجيب عنها بدقة البشر نفسها.
تحسين دعم العملاء: غالبًا ما يشعر العملاء بالإحباط عندما لا يتمكنون من العثور على المعلومات الأساسية مثل الوصف الدقيق للمنتجات أو ساعات العمل على الموقع الإلكتروني. يوفر التسويق الحواري حلاً استباقيًا لهذه المشكلة، إذ يجيب عن مجموعة من الأسئلة الشائعة ولا يحيل تذاكر الدعم إلى ممثلي خدمة العملاء إلا إذا كانت معقدة للغاية بحيث لا يمكنه التعامل معها. يمكن أن تساعد روبوتات المحادثة الآلية العملاء على حل مجموعة متنوعة من المشاكل مثل حجز موعد أو إعادة عنصر غير مرغوب فيه أو إجراء عملية شراء.
خفض التكاليف: يساعد التسويق الحواري المدعوم بالذكاء الاصطناعي المؤسسات في ملاءمة طلب العملاء وذلك بكفاءة على مر الوقت دون خفض التكاليف المرتبطة بتشغيل فريق دعم فعال. توفر روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوكلاء الصوتيون دعمًا آليًا ذاتي الخدمة عبر العديد من قنوات العملاء ونقاط الاتصال، ما يقلل من عدد الموظفين المطلوبين في الفريق.
دورات مبيعات أقصر: يساعد التسويق الحواري فرق المبيعات في نقل المزيد من العملاء المحتملين عبر مسار المبيعات بشكل أسرع، بينما يساعد أيضًا العملاء على بناء علاقة أقوى مع العلامة التجارية أو الشركة في كل مرحلة. تُحسِّن روبوتات المحادثة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عملية الرعاية من خلال الاستجابة في الوقت الفعلي لمخاوف العملاء، وتقديم محتوى مناسب في الوقت المناسب، والتواصل الفعال عبر الدردشة أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو أي منصة يفضلها العميل.
يعمل التسويق التحادثي بشكل أفضل عند دمجه في خطة تسويقية شاملة بحيث يمكن النظر بعناية في جميع القنوات المحتملة ذات الصلة برحلة العميل. فيما يلي خمس ممارسات شائعة الاستخدام نشرتها الشركات لبناء إستراتيجية تسويق تحادثي فعالة:
أصبح التسويق التحادثي أداة أساسية للمؤسسات التي تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع العملاء وتحسين معدلات التحويل والتفاعل مع جمهورها الأساسي على قنوات التواصل المفضلة لديهم. وفيما يلي بعض الأمثلة على طرق استخدامه اليوم:
تساعد روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المؤسسات على التغلب على الاحتكاك المرتبط بنماذج دعم العملاء التقليدية مثل أوقات الانتظار الطويلة والمعلومات غير الدقيقة وتقديم تجارب عملاء متميزة بدلاً من ذلك. تتضمن بعض مزايا استخدام التسويق التحادثي لدعم العملاء ما يلي:
لا يجب أن تكون جميع إستراتيجيات التسويق الحواري مدعومة بنهج آلي أو حتى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تتيح تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل Facebook وLed LinkedIN وX (المعروف سابقًا باسم Twitter) وTikTok وInstagram للعلامات التجارية والشركات تلبية احتياجات العملاء مباشرةً من خلال نماذج المراسلة من شخص إلى شخص أو من شخص إلى عدة أشخاص. بينما يسمح LinkedIN و X للمؤسسات بالتفاعل مباشرة مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال وظائف المراسلة المدمجة، يتم استخدام Facebook و TikTok و Instagram بشكل أكثر شيوعًا للتفاعل مع محتوى مثل مقاطع الفيديو والقصص التفاعلية.
يُعد التسويق التحادثي مفيدًا في تحسين عائد الاستثمار على مدار عملية البيع. يمكن للعديد من روبوتات المحادثة والوكلاء الافتراضيين تحديد العملاء الذين يتناسبون مع ملف تعريف العميل المثالي (ICP) من خلال الزيارات المجهولة لموقع أو تطبيق ما والتواصل معهم بشكل استباقي من خلال محتوى جذاب، ويكون كل ذلك من دون تدخل مندوب مبيعات. والنتيجة هي أنه عندما يتفاعل فريق المبيعات مع عميل محتمل، يكون ذلك بعد فترة فحص أولية من خلال التسويق التحادثي وبعد أن يكون قد تم بالفعل تحديد مستوى معين من الملاءمة و/أو الاهتمام من جانب العميل. وعلى عكس مندوبي المبيعات، فإن روبوتات المحادثة متاحة على مدار الساعة للتفاعل مع العملاء على قنواتهم المفضلة، والإجابة عن أسئلتهم وتقديم المحتوى ذي الصلة.
توفر تطبيقات المراسلة الشائعة مثل WhatsApp و Telegram و Snapchat أيضًا فرصًا ممتازة للعلامات التجارية والشركات للتفاعل مع العملاء من خلال التسويق التحادثي. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن موقع Business Insider، تتعامل Apple مع ما يصل إلى 200,000 رسالة نصية في الثانية وحوالي 40 مليار إشعار رسائل نصية في اليوم.3 ولا يمكن تطوير هذه البيئة ذات التفاعل شبه المستمر دون مساعدة روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهذا هو السبب في زيادة شعبية التسويق التحادثي مع انتشار استخدام هذه التطبيقات على نطاق واسع.
تستخدم العديد من المؤسسات اليوم تطبيق WhatsApp وواجهة برمجة التطبيقات (API) الشهيرة الخاصة بالأعمال لتقديم إشعارات مؤتمتة حول المنتجات والخدمات، ما يساعدها على البقاء على اتصال بعملائها فضلاً عن الوصول إلى عملاء جدد على نطاق واسع.
تتمثل إحدى أكبر مزايا نشر الأدوات والإستراتيجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أن الذكاء الاصطناعي يتعلم باستمرار. يتعرف الذكاء الاصطناعي الذي يتم نشره لغرض التسويق التحادثي مع العملاء على تفضيلات العملاء وسجل الشراء وغيرها من المعلومات القيّمة التي يمكن للشركة التي ينتمي إليها الاستفادة منها في الحملات الحالية والمستقبلية.
يُعدّ قطاع السفر مثالاً جيدًا على ذلك حيث يمكن للتطبيقات الشائعة لحجز الرحلات الجوية تمرير معلومات حول رغبة العميل إلى تطبيقات تأجير السيارات وحجز الفنادق. ومن ثَمَّ سيُسأل العميل الذي حجز للتو رحلة طيران إلى اليابان على سبيل المثال، بأدب شديد عما إذا كان يرغب أيضًا في حجز سيارة أو فندق لإقامته.
يمكن أن تساعد أساليب التسويق التحادثي على تحسين جهود التسويق الضمني بعدة طرق. أولاً، من خلال توفير تفاعل فردي مع زوار الموقع الإلكتروني، يمكن أن يحسّن تفاعل العملاء مع جمع البيانات ذات الصلة وفي الوقت المناسب حول تفضيلات العملاء. ثانيًا، يمكن لأدوات التسويق التحادثي أن تؤهل العملاء المحتملين في الوقت الفعلي من خلال طرح سلسلة من الأسئلة على العملاء، والتي ستساعد المسوقين على فهم مدى قربهم من إجراء عملية شراء. ثالثًا، من خلال المعلومات التي يتم جمعها من العملاء المحتملين، يمكن للتسويق التحادثي أن يقدم لهم محتوى شديد الصلة بالموضوع ويوجههم إلى مسار المبيعات وفقًا لاهتماماتهم.
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1 دراسة Forrester TEI لعام 2023 وجدت أن عملاء Watsonx Assistant حققوا فوائد بقيمة 23 مليون دولار أمريكي على مدى 3 سنوات.، Forrester Research، في أبريل 2023.
2"استجابة العملاء في ثوانٍ وليس دقائق"، دراسة الحالة IBM 2020.
3“أفادت Apple أن الناس يرسلون ما يصل إلى 200000 رسالة في الثانية"، Leswing, Kif, Business Insider، فبراير 2016.