فيما يلي، نستعرض دراستي حالة عن—صناعة أشباه الموصلات وتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية—توضح كيف يمكن للعمل الرقمي أن يساعد في مواجهة تحديات إعادة توطين التصنيع إلى الولايات المتحدة.

دراسة الحالة 1: أشباه الموصلات

تقدم صناعة أشباه الموصلات مثالًا مناسبًا لتحديات إعادة التوطين والحلول التي يمكن تطبيقها. تُعد أشباه الموصلات عناصر حساسة للصناعات الحيوية مثل أجهزة الكمبيوتر والاتصالات، لكن اضطرابات سلسلة التوريد تهدد الاقتصاد العالمي.

إن سلسلة التوريد الحالية لأشباه الموصلات عالمية ومعقدة، حيث تتم أعمال التصميم وتصنيع المعدات والتصنيع والتجميع في دول مختلفة. وقد انخفضت حصة الولايات المتحدة من التصنيع من %37 في عام 1990 إلى %12 فقط في الوقت الحالي. لتلبية القدرة الاستيعابية للتطبيقات الحساسة، تحتاج الولايات المتحدة إلى إضافة حوالي 18-20 مصنع لتصنيع أشباه موصلات جديد ("مصانع")، مما يتطلب من 70 إلى 90.000 وظيفة جديدة—أي زيادة بنسبة %50 عن القوى العاملة. ومع ذلك، تنخفض العديد من وظائف تصنيع أشباه الموصلات بسبب الأتمتة بينما ترتفع الأدوار الهندسية. وهذا يخلق الحاجة إلى تطوير مهارات القوى العاملة الحالية وإعادة تأهيلها.

يمكن أن تساعد التقنيات الرقمية في معالجة تحديات القوى العاملة في صناعة أشباه الموصلات. يمكن للأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تحدد فجوات المهارات وتوفر برامج تدريب شخصية للموظفين متعددي المهارات. يمكن للتقنية التوأم الرقمي محاكاة عمليات الإنتاج وتحسينها، ما يقلل الحاجة إلى نماذج أولية مادية ويسرع تطوير المنتجات الجديدة. يمكن للروبوتات التعاونية العمل جنبًا إلى جنب مع العاملين البشريين لأداء المهام المتكررة، ما يوفر للعاملين البشريين التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.

يتطلب تطبيق التقنيات الرقمية استثمارًا مبدئيًا، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى إنتاج أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة بشكل عام. كذلك، يمكن أن تقلل إعادة توطين أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة من مخاطر سلسلة التوريد، وتحسن القرب من العملاء والأسواق، وتخلق النظام البنائي من الموردين والابتكار. كما يمكن أن تساعد في معالجة فجوة القوى العاملة الماهرة من خلال خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات القوى العاملة الحالية.

في الختام، تقدم صناعة أشباه الموصلات مثالاً مقنعًا على كيف يمكن للعمل الرقمي أن يساعد في مواجهة تحديات إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة. من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية، يمكن للشركات التغلب على تحديات القوى العاملة والتحديات التقنية والتحديات الاقتصادية وتحقيق الفوائد الاستراتيجية.

دراسة الحالة 2: تصنيع بطاريات المركبات الكهربائية

يواجه تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تحديات فريدة في القوى العاملة والتقنية والاقتصاد. ومع ذلك، كما هو الحال في المثال السابق لتصنيع أشباه الموصلات، يمكن معالجة هذه التحديات من خلال تبني الذكاء الاصطناعي، والأتمتة والعمل الرقمي.

تتركز سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية العالمية إلى حد كبير في آسيا. لتحقيق الأهداف الطموحة للسيارات الكهربائية، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة القدرة المحلية على تصنيع البطاريات. وهذا يتطلب توسعًا كبيرًا في البنية التحتية وتدريب القوى العاملة. يمكن أن تعالج الأتمتة تحديات القوى العاملة من خلال تولي المهام المتكررة، ما يحرر القوى العاملة للمهام الأكثر تعقيدًا. يمكن أن يحاكي التوأم الرقمي عملية إنتاج البطاريات، ما يسمح باختبارها وتحسينها قبل التنفيذ الفعلي. يتطلب تطبيق هذه التقنيات استثمارًا مبدئيًا كبيرًا. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الأتمتة إلى إنتاج أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، ما يمكّن المصنعين الأمريكيين من المنافسة عالميًا. كما يمكن أن يساهم أيضًا في تقليل تكاليف حزمة البطارية، وهي عنصر رئيسي في التكاليف الإجمالية للمركبات الكهربائية.

كما يمكن أن يوفر تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الموجودة في الولايات المتحدة فوائد استراتيجية. يمكن أن يؤمن سلسلة التوريد، ويقلل الاعتماد على الموردين الأجانب، ويعزز الابتكار، ويساهم في زيادة الوظائف، ويساعد في سد فجوة المهارات.