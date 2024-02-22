وبصفتها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، تتمتع شركة IBM بتجربة في تطوير أطر العمل التي توجه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع قيم مجموعة العملاء. وتمتلك شركة IBM أيضًا أطر العمل الخاصة بها لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل شركة IBM نفسها، ما يوفر معلومات لمواقف السياسة مثل استخدام تقنية التعرف على الوجه.

تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الآن في الأمن القومي وللمساعدة على الحماية من اختراق أمن البيانات والهجمات الإلكترونية. لكن الذكاء الاصطناعي يدعم أيضًا أهدافًا إستراتيجية أخرى لوزارة الدفاع. يمكن أن يعزز القوى العاملة، ما يساعد على جعلها أكثر فعالية، ويساعدهم على إعادة تأهيلهم. ويمكن أن يساعد ذلك على إنشاء سلسلة التوريد مرنة لدعم الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية في أدوار الحرب والمساعدات الإنسانية وحفظ السلام والإغاثة من الكوارث.

لدى CDAO) خمسة مبادئ أخلاقية؛ وهي المسؤولية، والإنصاف، وقابلية التعقب، والموثوقية، والحوكمة كجزء من مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤول. واستنادًا إلى إطار العمل الأخلاقي القائم في الجيش الأمريكي، فإن هذه المبادئ ترتكز على القيم العسكرية وتساعد على دعم الالتزام بحلول الذكاء الاصطناعي المسؤول.

ويجب أن يكون هناك جهد متضافر لجعل هذه المبادئ حقيقة واقعة من خلال النظر في المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية في النماذج وأنظمة الإدارة المحيطة بتلك النماذج. في ما يأتي، نقدم توصيات عامة لتفعيل المبادئ الأخلاقية لـ CDAO.

1. مسؤول

"سيمارس موظفو وزارة الدفاع مستويات مناسبة من الحكم والحذر، مع استمرار مسؤوليتهم عن تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي ونشرها واستخدامها".

يتفق الجميع على أن نماذج الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم تطويرها من قِبل موظفين حريصين ومراعين للظروف، ولكن كيف يمكن للمجموعات أن ترعى الأشخاص للقيام بهذا العمل؟ نوصي بما يأتي:

تعزيز ثقافة تنظيمية تعترف بالطبيعة الاجتماعية والتقنية لتحديات الذكاء الاصطناعي. ويجب أن يتم الإبلاغ عن ذلك منذ البداية، ويجب أن يكون هناك إدراك للممارسات ومجموعات المهارات والتفكير الذي يجب وضعه في النماذج وإدارتها لمراقبة الأداء.

توضيح الممارسات الأخلاقية بالتفصيل طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع أهداف العمل (أو المهمة)، وإعداد البيانات ونمذجتها وتقييمها ونشرها. نموذج CRISP-DM مفيد هنا. تقدم IBM طريقة علم البيانات المتدرجة ، وهي امتداد لمنهجية CRISP-DM، إدارة عبر دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي المتعمقة بإدخال بيانات تعاونية من علماء البيانات وعلماء النفس الصناعيين والتنظيميين والمصممين واختصاصيي التواصل وغيرهم. وتدمج هذه الطريقة أفضل الممارسات العملية في علم البيانات، وإدارة المشروعات، وأطر عمل التصميم، وحوكمة الذكاء الاصطناعي. ويمكن للفرق الاطلاع بسهولة على المتطلبات وفهمها في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة، بما في ذلك الوثائق، والأشخاص الذين يحتاجون إلى التحدث إليهم أو التعاون معهم، والخطوات التالية.

ملاحظة: يجب أن تكون مقاييس المسؤولية هذه قابلة للتفسير من قِبل غير الخبراء في الذكاء الاصطناعي (من دون "توضيح رياضي").

2. منصف

"ستتخذ الوزارة خطوات مدروسة لتقليل التحيز غير المقصود في قدرات الذكاء الاصطناعي".

يتفق الجميع على أن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون عادلاً وغير تمييزي، ولكن كيف يحدث ذلك عمليًا؟ نوصي بما يأتي:

إنشاء مراكز للتميز لتوفير مجتمع للتدريب التطبيقي للفرق المتنوعة ومتعددة التخصصات لتحديد التأثير المتباين المحتمل.

استخدام أدوات التدقيق لتعكس التحيز المعروض في النماذج. إذا كان الانعكاس يتماشى مع قيم المجموعة، فإن الشفافية المحيطة بالبيانات والأساليب المختارة هي المفتاح. وإذا كان الانعكاس لا يتماشى مع القيم التنظيمية، فهذه إشارة إلى أن شيئًا ما يجب أن يتغير. ينطوي اكتشاف الأثر المتباين المحتمل الناجم عن التحيز والتخفيف من حدته على ما هو أكثر من مجرد فحص البيانات التي تم تدريب النموذج عليها. يجب على المجموعات أيضًا فحص الأشخاص والعمليات المعنية. على سبيل المثال، هل تم الإبلاغ بوضوح عن الاستخدامات المناسبة وغير الملائمة للنموذج؟

قياس الإنصاف وجعل معايير الإنصاف قابلة للتنفيذ من خلال توفير متطلبات وظيفية وغير وظيفية لمستويات مختلفة من الخدمة.

استخدام أطر عمل التفكير التصميمي لتقييم التأثيرات غير المقصودة لنماذج الذكاء الاصطناعي، وتحديد حقوق المستخدمين النهائيين، وتفعيل المبادئ. من الضروري أن تتضمن تمارين التفكير التصميمي أشخاصًا لديهم تجارب متنوعة على نطاق واسع—كلما كانت التجارب أكثر تنوعًا، كان ذلك أفضل.

3. قابلة للتتبع

"سيتم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الخاص بالقسم ونشره بحيث يمتلك الموظفون المعنيون فهمًا مناسبًا للتقنية وعمليات التطوير والأساليب التشغيلية المطبقة على قدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المنهجيات الشفافة والقابلة للتدقيق ومصادر البيانات وإجراءات التصميم والوثائق".

تفعيل إمكانية التتبع من خلال توفير إرشادات واضحة لجميع الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي:

تأكد دائمًا من توضيح الأمر للمستخدمين عند تعاملهم مع نظام الذكاء الاصطناعي.

توفير أساس المحتوى لنماذج الذكاء الاصطناعي. تمكين خبراء المجال من تنسيق مصادر البيانات الموثوقة المستخدمة في تدريب النماذج والحفاظ عليها. تعتمد مخرجات النموذج على البيانات التي تم تدريبه عليها.

يمكن لشركة IBM وشركائها توفير حلول ذكاء اصطناعي ذات محتوى شامل وقابل للتدقيق، وهو أمر ضروري لحالات الاستخدام عالية المخاطر.

التقاط البيانات الوصفية الرئيسية لجعل نماذج الذكاء الاصطناعي شفافة وتتبع مخزون النموذج. والتأكد من أن هذه البيانات الوصفية قابلة للتفسير وأن المعلومات الصحيحة تُعرض للموظفين المناسبين. كما يتطلب تفسير البيانات ممارسة عملية وهو جهد متعدد التخصصات. في شركة IBM، تهدف مجموعة تصميم الذكاء الاصطناعي لدينا إلى تثقيف الموظفين حول الدور الحاسم للبيانات في الذكاء الاصطناعي (من بين أساسيات أخرى) والتبرع بأطر العمل للمجتمع مفتوح المصدر.

جعل هذه البيانات الوصفية قابلة للعثور عليها بسهولة من قِبل الأشخاص (في نهاية المطاف في مصدر الإخراج).

إشراك الإنسان في هذه العملية، حيث ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يعمل على تعزيز قدرات البشر ومساعدتهم. وهذا يسمح للبشر بتقديم التعليقات في أثناء تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

إنشاء عمليات وأطر عمل لتقييم التأثير المتباين ومخاطر السلامة قبل نشر النموذج أو شرائه بوقت كافٍ. وتعيين أشخاص مسؤولين للتخفيف من هذه المخاطر.

4. موثوق

"سيكون لقدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالقسم استخدامات واضحة ومحددة بشكل جيد، وستخضع سلامة هذه القدرات وأمنها وفعاليتها للاختبار والتأكد من سلامتها ضمن تلك الاستخدامات المحددة طوال دورات حياتها بأكملها".

يجب على المجموعات توثيق حالات الاستخدام المحددة جيدًا ثم اختبار الامتثال. ويتطلب تفعيل هذه العملية وتوسيع نطاقها مواءمة ثقافية قوية حتى يلتزم الممارسون بأعلى المعايير حتى من دون إشراف مباشر مستمر. تشمل أفضل الممارسات ما يأتي:

إنشاء مجتمعات تعيد التأكيد باستمرار على سبب أهمية المخرجات العادلة والموثوقة. ويعتقد العديد من الممارسين بجدية أنه ببساطة من خلال امتلاك أفضل النوايا، لا يمكن أن يكون هناك أي تأثير متباين. وهذا خطأ. حيث يُعد التدريب التطبيقي الذي يُقدم من قِبل قادة المجتمع المنخرطين للغاية الذين يجعلون الناس يشعرون بأنهم مسموعون ومشاركون أمر حساس.

بناء أسس اختبار الموثوقية حول الإرشادات والمعايير للبيانات المستخدمة في التدريب النموذجي. أفضل طريقة لجعل هذا حقيقيًا هي تقديم أمثلة لما يمكن أن يحدث عند عدم وجود هذا التدقيق.

تقييد وصول المستخدم إلى تطوير النموذج، ولكن القيام بجمع وجهات نظر متنوعة في بداية المشروع للتخفيف من التحيز.

وإجراء عمليات فحص الخصوصية والأمان على طول دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها.

تضمين مقاييس الدقة في عمليات التدقيق المجدولة بانتظام. وتقديم مقارنة صريحة ومباشرة بين أداء النموذج وأداء الإنسان. إذا فشل النموذج في توفير نتائج دقيقة، فيجب تفصيل من هو المسؤول عن هذا النموذج وما الموارد المتاحة للمستخدمين. (يجب دمج كل هذا في البيانات الوصفية القابلة للتفسير والعثور عليها).

5. قابل للحكم

"سيعمل القسم على تصميم قدرات الذكاء الاصطناعي وهندستها للوفاء بوظائفها المقصودة مع امتلاك القدرة على كشف العواقب غير المقصودة وتجنبها، والقدرة على فك الأنظمة المنشورة التي تظهر سلوكًا غير مقصود أو تعطيلها".

يتطلب تفعيل هذا المبدأ ما يأتي: