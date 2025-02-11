تعرَّف على BeeAI. في العام الماضي، أطلقت IBM Research إطار Bee Agent Framework، وهي منصة مفتوحة المصدر بالكامل ولا تتطلب برمجة للبدء باستخدام الوكلاء. وكلاء الذكاء الاصطناعي، المعروفون باسم "النحل"، يتصلون بالنموذج اللغوي الكبير (LLM) ويمكنهم الوصول إلى الأدوات للرد على استفسارات المستخدمين وأداء المهام. يمكن للوكلاء أيضًا التفكير فيما يفعلونه والتوصل إلى أساليب جديدة. الآن، يعمل الفريق على تطوير BeeAI وإصدار تحسينات، تشمل إضافة إطار عمل Python، ودعم الوكلاء المتعددين، وتحسين تجربة المطورين.

تعمل تحديثات BeeAI على تعزيز الفكرة من خلال إضافة دعم الوكلاء المتعددين. الرؤية الشاملة، وفقًا لما ذكره Michael (Max) Maximilien، المهندس المتميز في IBM، هي "جعل الأمور البسيطة بسيطة، والأمور المعقدة ممكنة".

"الطريقة التي تنظر بها إلى BeeAI هي أنها توسِّع هذا النموذج بحيث لا تحتاج بالضرورة إلى وكيل واحد فقط للإجابة عن سؤال. بل قد تحتاج إلى وكلاء متعددين".