يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة التعليمات البرمجية، ولكن هل يمكنه التغلب على مهندسي البرمجيات؟

تعرّف أبحاث MIT ما تسميه "التخطيط البرمجي طويل المدى" على أنه أحد القيود الأساسية للأنظمة الحالية للذكاء الاصطناعي. وفقًا لـ Gu، يتضمن ذلك التفكير في كيفية تناسب التعليمات البرمجية في الأنظمة الأكبر حجمًا ومراعاة العواقب العالمية للقرارات المحلية.

قال Gu: "يتطلب تخطيط التعليمات البرمجية على المدى الطويل درجة متطورة من التفكير والتفاعل البشري". "يجب أن يأخذ النموذج في الاعتبار المفاضلات مثل الأداء والذاكرة وجودة التعليمات البرمجية، واستخدام ذلك لتحديد كيفية تصميم التعليمات البرمجية."

أشار Gu إلى مثال تصميم لغة برمجة جديدة. وأوضح أن المهمة تتطلب النظر في جميع الطرق المختلفة التي يجب استخدام اللغة بها، وتحديد وظائف واجهة برمجة التطبيقات التي يجب عرضها والتفكير في أنماط استخدام المستخدم. تشير الدراسة إلى أن النماذج يجب أن تأخذ أيضًا بعين الاعتبار التأثيرات العالمية للتغييرات المحلية في الشيفرة، حيث إن تعديلاً بسيطًا في تصميم دالة واحدة قد ينتشر إلى باقي قاعدة التعليمات البرمجية.

يحدد بحث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) المشكلات المتعلقة بكيفية تقييم الذكاء الاصطناعي لبرنامج القدرات حاليًا. ووفقًا لـ Gu، تركز معظم معايير البرمجة على إنشاء برامج صغيرة قائمة بذاتها من الصفر، ما لا يعكس واقع هندسة البرمجيات واسعة النطاق.

"أحد الجوانب التي نذكرها هو التنوع: بينما تشمل هندسة البرمجيات الواقعية [SWE] مهام مثل اختبار البرمجيات أو صيانتها، إلا أن هذه الأمور نادرًا ما تنعكس في المعيار اليوم."

وأضاف أن من المهم بالقدر نفسه قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على استنتاج نية المستخدم، وهي مهارة أساسية لتصميم حلول لحالات استخدام محددة. "من المحتمل أن يحتاج موقع الويب الخاص بالأعمال إلى أن يكون أكثر فعالية من تصميم موقع الويب بغرض التسلية".

قد توصل البحث إلى أن نماذج التعلم الآلي تعمل بشكل أفضل في المهام التي تشبه إلى حد كبير الأمثلة التي تمت رؤيتها في أثناء التدريب، ما يخلق تحديات للمشاريع التي تعتمد على لغات البرمجة منخفضة الموارد أو المكتبات المتخصصة. ووفقًا لـ Gu، تظهر اللغات منخفضة الموارد والمكتبات المتخصصة بشكل غير متكرر نسبيًا في مجموعة البيانات هذه، لذا تواجه نماذج اللغة الكبيرة صعوبة أكبر معها.

قال Gu: "أداء هذه المهام يعتمد بدرجة أكبر على القدرة على التعميم إلى بيانات ومجالات لم تُرَ من قبل، وهو أمر غالبًا ما يكون أصعب من مجرد إعادة تنفيذ التعليمات البرمجية التي تشبه البيانات المستخدمة في التدريب".

وفقًا للدراسة، تعني هذه القيود أن وكلاء الذكاء الاصطناعي للبرمجة يميلون إلى أن يكونوا أقل فعالية في الأنظمة القديمة، وبيئات الحوسبة العلمية، والأدوات الداخلية حيث قد تكون الوثائق محدودة.