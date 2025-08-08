الذكاء الاصطناعي الوكيل ينتقل إلى مرحلة التنفيذ. تَعِد هذه الأنظمة المستقلة بتولي مهام سير العمل كاملة من البداية إلى النهاية، وتسعى المؤسسات إلى تسخير هذه الإمكانات. لكن المفارقة أن الاندفاع إلى نشر هذه التقنية قد يدفع بعض الشركات إلى إرباك ما يعمل لديها بالفعل.

يعمل Bruno Aziza من IBM، نائب رئيس استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات في IBM، مع المؤسسات لمساعدتها على التوسع باستخدام التقنيات الناشئة، كي تصبح جهات رائدة في مجالاتها. وبحسب Aziza، كثيرًا ما تغفل المؤسسات حقيقة أن لديها بالفعل ذكاءً اصطناعيًا وأتمتة مدمجين داخل مهام سير العمل لديها.

بدلًا من إعادة بناء كل شيء حول الوكلاء، يرى Aziza أن على المؤسسات استخدامهم للبناء على ما ينجح بالفعل. وقال في مقابلة مع IBM Think: "طريق النجاح هنا ليس استبدال تلك العمليات التي أثبتت فعاليتها أو الاستغناء عنها. بل يتمثل في تعزيز هذه العمليات القائمة".