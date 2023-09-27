في سلسلة مدوناتنا، فضحنا حتى الآن الخرافات التالية المتعلقة بقابلية الملاحظة:

اليوم، سنتناول خرافة أخرى حول قابلية الملاحظة - الاعتقاد بأنها تنطبق فقط على جزء محدد من البنية أو التطبيق الخاص بك.

ينشأ هذا المفهوم الخاطئ من سوء فهم أساسي للمفهوم الأساسي لقابلية الملاحظة. عند النظر إلى قابلية الملاحظة على أنها مقتصرة على طبقة واحدة فقط، فإن ذلك يتجاهل طبيعتها الشاملة التي تمتد عبر جميع طبقات البنية وارتباطاتها. ونهدف من خلال دحض هذه الخرافة إلى تسليط الضوء على جوهر قابلية الملاحظة كممارسة شاملة توفِّر رؤًى متعمقة حول وظائف وأداء الأنظمة بأكملها.