على مدار أكثر من 30 عامًا، تعاونت IBM مع الاتحاد الأمريكي للتنس (USTA) لإنشاء تجارب رقمية عالمية المستوى للملايين من عشاق التنس حول العالم. وهذا العام، استفاد الفريق من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضافة تعليق صوتي إلى أبرز لحظات المباريات، وإنتاج استعراضات للمباريات، وكتابة مئات الملخصات التي تُسمَّى "Match Reports".