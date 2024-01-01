إدخال "السبب" في الذكاء الاصطناعي

IBM watsonx للمساعدة على تعزيز الثقة في الرؤى التي يولدها الذكاء الاصطناعي في التطبيق، طلبت ESPN من IBM المساعدة على فهم سبب تخصيص درجات معينة للاعبين من قبل مالكي الفِرَق الخيالية. وللقيام بذلك، قام الفريق بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يُسمَّى IBM Granite لإضافة "Contributing Factors" إلى جميع تقييمات Trade Grade وWaiver Grade، موضحًا المنطق وراء الأرقام. اعرف المزيد عن IBM Granite