استجابةً لحرائق الغابات المدمّرة في منطقة لوس أنجلوس، أطلقت أكاديمية Recording Academy وMusiCares برنامج إغاثة لدعم العاملين في مجال الموسيقى المتضررين من الأزمة. ولدعم هذه الجهود، طوّرت شركة IBM مساعدين بالذكاء الاصطناعي متاحين على المنصات الرقمية لأكاديمية Recording Academy ومنصات GRAMMYs الرقمية. يمكن لهؤلاء المساعدين الإجابة عن الأسئلة المتكررة، وتسهيل التبرعات من عشاق الموسيقى وأعضاء الأكاديمية، وتوفير موارد إضافية وطرق أخرى للمساهمة. للاطّلاع على المزيد حول مبادرة الإغاثة في لوس أنجلوس من أكاديمية Recording Academy، يُرجى زيارة موقع grammy.com والتفاعل مع مساعد الإغاثة من الكوارث