IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

تعمل TDMF بشكل مستقل تمامًا عن الطراز والمورِّد ضمن البنية المدعومة. وهذه البنية المحايدة من حيث المورِّد تُتيح لأداة TDMF العمل مع أي وحدة تخزين متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر المركزية، بغض النظر عن العلامة التجارية أو إصدار البرنامج الثابت. وهي تبسِّط دورات تحديث التخزين، وتقلِّل من الاعتماد القسري على مورِّد معين، وتدعم الترحيل المتّسق عبر البنى التحتية المعقدة والمتباينة.