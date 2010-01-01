يُعَد IBM z/OS Data Set Mobility Facility (zDMF) حل ترحيل بيانات غير متداخل ينقل مجموعات البيانات المهمة المخصصة على أجهزة الكمبيوتر المركزي على الفور تقريبًا. يقلِّل من تعقيد إدارة عمليات الترحيل الكبيرة ويساعد على ضمان بقاء التطبيقات قيد التشغيل ومتاحة.
ترحيل مجموعات البيانات عبر وحدات التخزين من مورِّدين مختلفين وبسعات أقراص متنوعة دون التأثير في التطبيقات.
إكمال عمليات ترحيل بيانات IBM DB2 للمساعدة على استعادة وتوظيف مساحة التخزين من جديد.
تجنُّب عمليات الترحيل اليدوية على مستوى مجموعات البيانات، ما يسمح للتطبيقات بالبقاء قيد التشغيل.
تنفيذ ترحيل مجموعات البيانات من وحدات التخزين ذات السعة الصغيرة إلى وحدات التخزين ذات السعة الكبيرة.
تقليل وقت تحويل البيانات وانقطاع التطبيقات. يساعد IBM z/OS Data Set Mobility Facility (zDMF) على نقل البيانات بمرونة وكفاءة وموثوقية أكبر بتكلفة أقل.
يُتيح لك zDMF التخلص من ترحيل مجموعة البيانات يدويًا ومن الممكن أن يساهم في تسريع نشر تقنيات التخزين الجديدة. ويتم ذلك من خلال دعم ترحيل مجموعات البيانات غير المتعارضة في بيئات متعددة المورِّدين.
يستطيع zDMF إتمام ترحيل بيانات DB2 دون التأثير في التطبيقات. يمكنك استعادة المئات من UCBs على الفور واستخدامها لدعم مبادرات الأعمال الجديدة.
يساعدك zDMF على جدولة أمر DIVERT أو تحديد خيار "التحويل عند الاستعداد". تُتيح هذه الإمكانية تقليل وقت الترحيل، وتتجاوز الحاجة إلى تخزين إضافي، وتُتيح المزيد من الكفاءة من خلال الأتمتة.
يدعم جميع أنظمة التشغيل القائمة على البرمجيات IBM Multiple Virtual Storage (MVS) التي تدعمها IBM حاليًا (على سبيل المثال، الإصدار IBM z/OS 1.10 فأعلى).
يدعم جميع وحدات التخزين المتصلة بخادم سلسلة z والمُنسقة بتقنية IBM z/OS، بما في ذلك وحدتَا التخزين 3380 و3390 اللتَان تدعمان تنسيق البيانات مع المفاتيح/الامتداد (CKD/E) وقدرات EAV.
برنامج قائم على المضيف يُتيح ترحيل البيانات محليًا أو عالميًا لوحدات التخزين المتصلة بأجهزة الكمبيوتر المركزي IBM z/OS.
يُتيح التواصل مع جوانب مختلفة من نظام IBM z/OS وإدارتها.
الحصول على وظائف إدارة النظام بمساعدة المستخدم
نظام تشغيل آمن جدًّا وقابل للتوسعة لتشغيل التطبيقات ذات المهام الحساسة.