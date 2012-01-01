الجمع بين الأشخاص والعمليات والتقنيات من أجل تسريع عملية إثراء التهديدات والتحقيق فيها والتعامل معها. توفر منصة QRadar SOAR أكثر من 300 عملية تكامل ثنائية الاتجاه على مستوى المؤسسات مع حلول الأطراف الخارجية الأمنية وكذلك أدوات تقنية المعلومات وعمليات التطوير الأوسع نطاقًا.



تستغرق عملية تثبيت التطبيقات ونشرها بضع دقائق فحسب على مضيف التطبيقات، الذي يُعد البنية التحتية لعمليات تكامل QRadar SOAR التي تعمل على تحويل عمليات التكامل إلى حاويات وتفعيل إدارة التكامل من خلال واجهة مستخدم الويب.



تُساعد منصة QRadar SOAR على تحويل التنبيهات الأمنية إلى إجراءات فورية. بفضل حل SOAR، يمكن للمحللين استخدام دليل الإستراتيجيات الديناميكي لتوجيههم خطوة بخطوة في التعامل مع الحوادث مع تعزيز التعاون وتسريع زمن الاستجابة.

تتوفر مئات التطبيقات والوظائف الإضافية المدعومة بالكامل من IBM أو من شركاء موثوقين، وهي جاهزة للاستخدام.