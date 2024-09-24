أتمتة عمليات التطوير من IBM

يُمكنك أتمتة عملية تسليم البرامج لزيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
قراءة تقرير كفاءة تسليم البرامج لعام 2023
لقطة مقربة لهيكل معدني حلزوني مع سماء زرقاء في الخلفية
إذا كان للبرمجيات أهمية، فإن كفاءة تسليم البرمجيات مهمة أيضًا

إنّ تقديم البرامج والخدمات بالسرعة التي يتطلبها السوق يستلزم من الفِرق تكرار العمليات والتجربة بوتيرة سريعة. إذ يتعين عليها نشر الإصدارات الجديدة بشكل متكرر، بالاستناد إلى الملاحظات والبيانات. تعمل أنجح فرق التطوير على تحسين الكفاءة من خلال تبني ثقافة وممارسات هندسة المنصات الحديثة، وتبني الأتمتة وإدارة سلسلة القيمة، وتجميع أدوات من أفضل الأدوات المتاحة لإطلاق قدرتها الإنتاجية.
استكشِف ما يمكنك إنجازه من خلال الاستفادة من أتمتة عمليات تطوير IBM الذي يتميز بالاختبار المستمر والتسليم والمراقبة وإدارة سلسلة القيمة، يمكن للمنظمات مثل منظمتك: قراءة تقرير كفاءة تسليم البرامج لعام 2023 أن تصبح أكثر كفاءة

ساعد المطورين على البقاء مبدعين وزيادة كفاءتهم من خلال اعتماد الأتمتة، ما يتيح لهم تسليم البرمجيات بشكل متكرر.

 يريد المطورون المزيد من الأتمتة (2:24) ضمان قيمة أتمتة عمليات التطوير

يجب أن تضيف أتمتة عمليات التطوير قيمة وتوفر الوصول إلى بيانات تدفق قيمة تسليم البرمجيات لجميع الأطراف المعنية. تعتمد الكفاءة على تكنولوجيا الأتمتة وثقافة تنفيذية مستعدة للاستثمار في تحسين الكفاءة.

 يعد تسليم البرامج ذات المستوى الناضج بمثابة رحلة تتطلب البيانات (2:45) قم بقياس تدفق القيمة عبر دورة حياة عمليات التطوير الخاصة بك

تتأثر أدوات حظر الكفاءة في عمليات التطوير بالعمليات والمهارات والتدخل اليدوي وطلبات التغيير وإعداد البيئة واستخدام الأدوات والقرارات. إغلاق الحلقة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة التطبيق من خلال الرؤية والتعاون و قابلية ملاحظة أصول التدفق.

 

 تُعتبر معظم سلاسل أدوات عمليات التطوير غير فعالة (2:28) قلل بصمتك الكربونية

تحاول الشركات الحديثة تحقيق التوازن بين ما يمكنها فعله لتقليل تأثيرها على الكوكب وحاجتها إلى تطوير وتقديم وتشغيل حلول البرمجيات بشكل مستمر.

 المنظمات مستعدة لتقليل التأثير البيئي لعمليات تسليم البرمجيات (1:25) اختبر بكفاءة وفعالية

ابحث عن العيوب واحسب معدل فشل التغيير أو متوسط الوقت لاكتشاف المشكلات وحلها. يوضح أداء فريقك وفقًا لهذه المقاييس مدى كفاءة حل المشكلات. قلل من تأثير مشكلات الاختبار والجودة على عملية إصدار البرمجيات الكاملة من خلال تصور مؤشرات النشاط في تدفق القيمة، مع التركيز على كل من الجودة والسرعة.

 تعد الجودة جزءًا أساسيًا من تجربة تسليم البرامج (2:40) الانتقال إلى عمليات التطوير القائمة على البيانات

افهم مستواك الحالي من نضج أتمتة عمليات التطوير وإمكاناتها من أجل التخطيط لرحلتك إلى تقديم برامج موثوقة و آمنة وعالية الأداء بشكل مستمر. سرِّع التحولات الرقمية وحسِّن العائد على الاستثمار (ROI) في أدوات أتمتة عمليات التطوير.

 تريد الفرق المساعدة في تحديد أدوات الحظر التي تحول دون الكفاءة (1:52)
حالات الاستخدام التخطيط

حقق التخطيط الفعال وإدارة التغييرات والمشكلات باستخدام أتمتة سير العمل منخفضة الرمز أو من دون رمز. تخصيص عمليات التطوير المتسقة وتطبيقها ودمج البيانات عبر المشاريع والبرامج. قم بزيادة الإنتاجية من خلال إرسال الإشعارات والتنبيهات للأطراف المعنية عندما يكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء.

 استكشف ClearQuest الإنشاء

بسّط بنية البرمجيات الخاصة بك واستخدم التجريد للحفاظ على فكرة التصميم وتوصيل النماذج بشكل مختصر، مع تقديم أدلة قابلة للتحقق حول الامتثال للسياسات.

 تعرف على المزيد البناء

تولى مسؤولية بيئة بناء التطبيقات الخاصة بك باستخدام أداة إدارة البناء الموزعة ومتعددة المنصات لتكوين وتشغيل عمليات بناء البرمجيات.

 تعرف على المزيد اختبار

استكشف جميع جوانب الاختبار من خلال مجموعة من حلول الاختبار المستمر لإنشاء الاختبارات التلقائية، وتنفيذها، وتحليلها. يساعد الاختبار المؤتمت المؤسسات في تقييم الحالة الحالية للبرامج لاتخاذ قرارات مستنيرة حول موعد الإصدار.

 تعرف على المزيد النشر

اكتشف قيمة أتمتة النشر التي تنظم نشر التطبيقات وقواعد البيانات والتكوينات في بيئات التطوير والاختبار والإنتاج بطريقة محكمة وآمنة. إنجاز المزيد من خلال التكاملات الجاهزة التي تعمل على تحسين عمليات النشر.

 تعرف على المزيد ابدأ الفترة التجريبية الإصدار

أتمتة عملية إصدار البرامج من خلال مراحل دورة التطوير الخاصة بك من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى مرحلة الإنتاج. إنشاء وتنسيق جدول زمني متوقع لإصدارات التطبيقات، والذي يمكنك مشاركته مع جميع الأطراف المعنية، مما يسمح لهم بعرض الإنجازات الرئيسية وتحديد المشكلات التي قد تؤدي إلى تأخير الإصدارات.

 تعرف على المزيد تسريع

التقاط تدفقات القيمة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تسليم البرمجيات. جمع البيانات عبر سلسلة أدوات تسليم البرامج الخاصة بك لتحديد الاختناقات وإدارة مسارات التسليم وإنشاء تقارير للحوكمة والتدقيق ومقاييس DORA.

 تعرف على المزيد ابدأ الفترة التجريبية تراث

استخدم أدوات IBM Rational، للتكوين وإدارة التغيير أو بنية البرمجيات المستندة إلى Eclipse وتطويرها. قابلية التوسع المؤسسي غير المسبوقة ودعم التطوير الآمن، وإدارة مساحات العمل التلقائية، وإدارة الأساسيات، وإدارة الإصدارات بشكل آمن، تدقيق البناء الموثوق، والوصول المرن في أي وقت ومن أي مكان تقريبًا.

 استكشف ClearCase استكشف Rational Software Architect Designer
قصص العملاء
Male IT Engineer Works on a Laptop in a Big Data Center. Rows of Rack Servers are Seen.
Rabobank
مصرف Rabobank: التعاون مع IBM لدفع عجلة الابتكار
A university student looking at various screens while using tv studio equipment.
NBCUniversal
تم تقليل الوقت المطلوب لإصدارات التطبيقات الجديدة بنسبة 75% وتقليص وقت الاختبار من أسابيع إلى ساعات.
South Barangaroo redevelopment project includes construction of three commercial skyscrapers with large recreational area.
شركة QBE Insurance Group
نشر بيئات تطوير متكاملة وشاملة في أقل من ساعتين من خلال الأتمتة.
Semi trucks on a multi-lane highway.
Daimler Trucks NA
تسريع تسليم التطبيقات بنسبة تصل إلى ~94% باستخدام برنامج IBM UrbanCode® Deploy.
 
اتخِذ الخطوة التالية
 

احصل على إجابات. ابق على اطلاع من خلال ندوات الإنترنت والمدونات والمحتويات الرائعة الأخرى. ناقش عمليات التطوير مع نظرائك من جميع أنحاء العالم.

 انضم إلى مجتمعنا الآن