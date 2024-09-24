إنّ تقديم البرامج والخدمات بالسرعة التي يتطلبها السوق يستلزم من الفِرق تكرار العمليات والتجربة بوتيرة سريعة. إذ يتعين عليها نشر الإصدارات الجديدة بشكل متكرر، بالاستناد إلى الملاحظات والبيانات. تعمل أنجح فرق التطوير على تحسين الكفاءة من خلال تبني ثقافة وممارسات هندسة المنصات الحديثة، وتبني الأتمتة وإدارة سلسلة القيمة، وتجميع أدوات من أفضل الأدوات المتاحة لإطلاق قدرتها الإنتاجية.
ساعد المطورين على البقاء مبدعين وزيادة كفاءتهم من خلال اعتماد الأتمتة، ما يتيح لهم تسليم البرمجيات بشكل متكرر.
يجب أن تضيف أتمتة عمليات التطوير قيمة وتوفر الوصول إلى بيانات تدفق قيمة تسليم البرمجيات لجميع الأطراف المعنية. تعتمد الكفاءة على تكنولوجيا الأتمتة وثقافة تنفيذية مستعدة للاستثمار في تحسين الكفاءة.
تتأثر أدوات حظر الكفاءة في عمليات التطوير بالعمليات والمهارات والتدخل اليدوي وطلبات التغيير وإعداد البيئة واستخدام الأدوات والقرارات. إغلاق الحلقة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة التطبيق من خلال الرؤية والتعاون و قابلية ملاحظة أصول التدفق.
تحاول الشركات الحديثة تحقيق التوازن بين ما يمكنها فعله لتقليل تأثيرها على الكوكب وحاجتها إلى تطوير وتقديم وتشغيل حلول البرمجيات بشكل مستمر.
ابحث عن العيوب واحسب معدل فشل التغيير أو متوسط الوقت لاكتشاف المشكلات وحلها. يوضح أداء فريقك وفقًا لهذه المقاييس مدى كفاءة حل المشكلات. قلل من تأثير مشكلات الاختبار والجودة على عملية إصدار البرمجيات الكاملة من خلال تصور مؤشرات النشاط في تدفق القيمة، مع التركيز على كل من الجودة والسرعة.
افهم مستواك الحالي من نضج أتمتة عمليات التطوير وإمكاناتها من أجل التخطيط لرحلتك إلى تقديم برامج موثوقة و آمنة وعالية الأداء بشكل مستمر. سرِّع التحولات الرقمية وحسِّن العائد على الاستثمار (ROI) في أدوات أتمتة عمليات التطوير.
حقق التخطيط الفعال وإدارة التغييرات والمشكلات باستخدام أتمتة سير العمل منخفضة الرمز أو من دون رمز. تخصيص عمليات التطوير المتسقة وتطبيقها ودمج البيانات عبر المشاريع والبرامج. قم بزيادة الإنتاجية من خلال إرسال الإشعارات والتنبيهات للأطراف المعنية عندما يكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء.
بسّط بنية البرمجيات الخاصة بك واستخدم التجريد للحفاظ على فكرة التصميم وتوصيل النماذج بشكل مختصر، مع تقديم أدلة قابلة للتحقق حول الامتثال للسياسات.
تولى مسؤولية بيئة بناء التطبيقات الخاصة بك باستخدام أداة إدارة البناء الموزعة ومتعددة المنصات لتكوين وتشغيل عمليات بناء البرمجيات.
استكشف جميع جوانب الاختبار من خلال مجموعة من حلول الاختبار المستمر لإنشاء الاختبارات التلقائية، وتنفيذها، وتحليلها. يساعد الاختبار المؤتمت المؤسسات في تقييم الحالة الحالية للبرامج لاتخاذ قرارات مستنيرة حول موعد الإصدار.
اكتشف قيمة أتمتة النشر التي تنظم نشر التطبيقات وقواعد البيانات والتكوينات في بيئات التطوير والاختبار والإنتاج بطريقة محكمة وآمنة. إنجاز المزيد من خلال التكاملات الجاهزة التي تعمل على تحسين عمليات النشر.
أتمتة عملية إصدار البرامج من خلال مراحل دورة التطوير الخاصة بك من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى مرحلة الإنتاج. إنشاء وتنسيق جدول زمني متوقع لإصدارات التطبيقات، والذي يمكنك مشاركته مع جميع الأطراف المعنية، مما يسمح لهم بعرض الإنجازات الرئيسية وتحديد المشكلات التي قد تؤدي إلى تأخير الإصدارات.
التقاط تدفقات القيمة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تسليم البرمجيات. جمع البيانات عبر سلسلة أدوات تسليم البرامج الخاصة بك لتحديد الاختناقات وإدارة مسارات التسليم وإنشاء تقارير للحوكمة والتدقيق ومقاييس DORA.
استخدم أدوات IBM Rational، للتكوين وإدارة التغيير أو بنية البرمجيات المستندة إلى Eclipse وتطويرها. قابلية التوسع المؤسسي غير المسبوقة ودعم التطوير الآمن، وإدارة مساحات العمل التلقائية، وإدارة الأساسيات، وإدارة الإصدارات بشكل آمن، تدقيق البناء الموثوق، والوصول المرن في أي وقت ومن أي مكان تقريبًا.
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