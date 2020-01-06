يستطيع تجار التجزئة الناجحون تقديم تجارب عملاء سلسة تجعل المتسوقين يتوقون للمزيد. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، ولكن التحديات اليوم مثل التضخم واضطرابات سلسلة التوريد وتغير احتياجات العملاء جعلت الأمر أصعب من أي وقت مضى.

يمكن لبائعي التجزئة الذين يستعينون بتقنية البيع بالتجزئة من IBM أن يحققوا أفضل النتائج. وبوصفنا شريكًا رائدًا في مجال التكنولوجيا، فإننا نعرف كيف نساعد التجار على دمج التقنيات وتحسينها وتعزيز النمو وتحقيق المزيد من الاستدامة. من خلال تبني التحديث، نساعدك على دفع عجلة الابتكار والتأكد من جاهزية أعمالك لأي شيء يجلبه المستقبل.