تساعد حلول تكنولوجيا البيع بالتجزئة من IBM تجار التجزئة على تحسين العمليات وتعزيز الاستدامة وتقديم تجربة سلسة متعددة القنوات لعملاء البيع بالتجزئة.
بفضل حلول ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي، يمكن لتجار التجزئة إطلاق العنان إلى مستويات جديدة من الكفاءة والإنتاجية، بدءًا من التنبؤ بسلوك العملاء وتحسين عمليات سلسلة التوريد ووصولاً إلى تقديم تجربة تسويق ذات طابع شخصي وتجربة تجارة إلكترونية سلسة. يتضمن ذلك وظيفة الدفع الذكي لتعزيز نمو الأعمال والبقاء في صدارة المنافسة.
يستطيع تجار التجزئة الناجحون تقديم تجارب عملاء سلسة تجعل المتسوقين يتوقون للمزيد. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، ولكن التحديات اليوم مثل التضخم واضطرابات سلسلة التوريد وتغير احتياجات العملاء جعلت الأمر أصعب من أي وقت مضى.
يمكن لبائعي التجزئة الذين يستعينون بتقنية البيع بالتجزئة من IBM أن يحققوا أفضل النتائج. وبوصفنا شريكًا رائدًا في مجال التكنولوجيا، فإننا نعرف كيف نساعد التجار على دمج التقنيات وتحسينها وتعزيز النمو وتحقيق المزيد من الاستدامة. من خلال تبني التحديث، نساعدك على دفع عجلة الابتكار والتأكد من جاهزية أعمالك لأي شيء يجلبه المستقبل.
ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي، بدءًا من دراسة أبحاث المستهلكين IBV لعام 2024 التي أصدرناها مؤخرًا.
استكشف الخدمات الاستشارية للسلع الاستهلاكية والبيع بالتجزئة من IBM
يمكن للشركات التي تستطيع أن تثبت قدرتها على الاستدامة في التخزين وعبر المنتجات والخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف والنفايات أن تكسب السوق المتنامية للمتسوقين المهتمين بالبيئة وتحتفظ بها.
غالبًا ما يحتاج تجار التجزئة إلى الابتكار ضمن إطار العمل التقليدي — يمكن أن يساعد النظام البنائي والسحابة الهجينة المرنين والمفتوحين الشركات على تخصيص المزيد من الخدمات للعملاء.
إدارة وحماية أجهزة المستخدمين النهائيين وبياناتهم لمساعدتهم على تبسيط التجربة متعددة القنوات.
يمكن أن تجعل استشارات التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية من IBM التسوق عبر الإنترنت تجربة ذكية حقًا بفضل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
بفضل استشارات السلع الاستهلاكية والبيع بالتجزئة من IBM، يمكنك بناء علاقات عملاء عالية القيمة، وتحسين الاستدامة والربحية من أجل تعزيز أرباحك النهائية.
مواجهة الاضطرابات باستخدام محرك المشاركة الرقمية: أثناء جائحة كوفيد-19 شهدت TAG Heuer تألقًا غير مسبوق على الإنترنت.
كيف أعادت Max Mara تصميم الخدمة من الطلب إلى الدفع من أجل تجربة شراء أفضل.
استخدمت Farmer Connect حلول IBM Blockchain لسد الفجوة بين المستهلكين وصغار مزارعي البن.
بفضل السمات الإدارية الأعلى، يكون لكبار مسؤولي سلسلة التوريد (CSCO) تأثير أكبر في التوجه الإستراتيجي للمؤسسة.
من الذكاء الاصطناعي إلى إنترنت الأشياء (IOT)، اطّلع على الأخبار والإعلانات من المعرض الكبير للبيع بالتجزئة.