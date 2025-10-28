الريادة في الذكاء الاصطناعي

إطلاق العنان للنمو والإنتاجية بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة

استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي التي نقدمها
شخصان يستخدمان الجهاز اللوحي نفسه مع رمز درع فوقه.
بالأرقام 65 ألفًا عدد المستشارين المدرَّبين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يتَّبِع مستشارونا نهجًا تعاونيًا في بناء حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتنفيذها وتشغيلها، مع اعتماد نماذج متعددة عبر سُحب مختلفة من روَّاد الصناعة، لمساعدة العملاء على تحقيق أفضل النتائج لأعمالهم.

 

 أكثر من 21 ألف خبير متخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي.

أنشأت IBM® Consulting مركز تميُّز مخصصًا للذكاء الاصطناعي التوليدي، يساهم في تسريع عمليات التحول الرقمي لأكثر من 4,000 عميل من عملائنا باستخدام ذكاء اصطناعي من فئة المؤسسات.

 3 عدد حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تتنوع مجموعة أدواتنا الحصرية بين إطار عمل لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، وأداة ذكاء اصطناعي توليدي لإنشاء أساس بيانات قوي، ومنصة لتسريع التحول السحابي. وتُسهم هذه الأدوات في تمكين عملائنا من تحقيق القيمة بسرعة أكبر.

المكانة في السوق

جوائز Globee السنوية لعام 2025 للذكاء الاصطناعي
جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي، الصادرة عن جوائز Globee للذكاء الاصطناعي لعام 2025.

حازت IBM Consulting Advantage على جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات الأعمال لعام 2025.
تصنيف Gartner للأسواق الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي
تصنيف Gartner للأسواق الناشئة في خدمات استشارات وتنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي

حصلت IBM Consulting على أعلى التقييمات في تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة بشكل خاص بأفضل سرعة ونطاق وتكلفة ومستوى مخاطر وقيمة.
حائزة على جائزة Stevie الفضية لعام 2025 عن فئة خدمة العام الجديدة. 

حازت شركة IBM على جائزة Stevie Award الفضية لإعادة ابتكار عالم الاستشارات من خلال IBM Consulting Advantage، منصة التسليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حصلت IBM على لقب شريك العام 2025 في Adobe GenStudio.
جائزة شريك العام 2025 من Adobe Digital Experience GenStudio.

حصلت IBM Consulting على هذه الجائزة تقديرًا لابتكارها في مساعدة المسوِّقين على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم في Adobe من خلال تصميم محتوى وتجارب مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الرؤى

طبيب يُجري أبحاثًا طبية على جهاز لوحي وكمبيوتر.
من خلال تبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية إعادة تشكيل أنظمتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة. اقرأ المزيد
عرض ثلاثي الأبعاد للحرف "C" مليء بأشياء ومواد ملونة مختلفة.
لتحقيق النجاح الحقيقي باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنع تطلعات التسويق من تجاوز قدرات التنفيذ، يصبح التحول التشغيلي الأساسي ضرورة لا غنًى عنها.

اقرأ لمعرفة المزيد
تعرَّف على كيفية استفادة 10 صناعات من الذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص الأعمال بشكل كبير. لتمكين الصناعات من الاستفادة من الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، يجب عليها إعادة تصوُّر نماذج الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات.

تعرّف على المزيد
في هذه المدونة، تعرَّف على كيفية التعامل مع تعقيدات الذكاء الاصطناعي الوكيل واستخدامه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

اقرأ المدونة
هل ترغب في التعرُّف على المزيد؟

