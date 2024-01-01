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تكامل التطبيقات
تواجه الشركات اليوم فوضى في الاتصال في ظل وجود صوامع البيانات وعدم كفاءة مهام سير العمل، إلى جانب قيود النظام المفروضة على مشاركة المعلومات. وبغض النظر عن الموقع وبيئة الاستضافة، تساعد القدرة على بناء عمليات التكامل وإدارتها وحوكمتها على الحد من هذه الفوضى.
تساعد حلول التكامل من IBM على اتصال التطبيقات والأنظمة، ما يساعد على الاستفادة من البيانات الحساسة بسرعة وأمان، وبالتالي التخلص من صوامع البيانات مع تسريع الأتمتة وتحويل البيانات. يساعد هذا النهج الحديث والفعَّال في التكامل على تسريع عمليات الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث التطبيقات لدى المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تعزيز التجارب المتصلة لكل من العملاء والشركاء والموظفين من خلال منصة iPaaS الهجينة والموحدة.
تُعَد هذه المنصة حلًا لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، ومصممة لبناء جميع واجهات برمجة التطبيقات لديك وإدارتها وتأمينها وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها أينما كانت، على نطاق واسع.
عبارة عن حل قابل للتركيب بالكامل يكشف عن الاتجاهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو التهديدات التنافسية بين الأحداث المتباينة.
تمكَّن من تسريع الابتكار وتحقيق أقصى استفادة من قيمة البيانات وتحديث التطبيقات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي باستخدام قدرات iPaaS الشاملة.
حل حديث وآمن للتكامل بين الأعمال (B2B)، تم تصميمه لتحسين إدارة المعاملات بالغة الأهمية الخاصة بتبادل البيانات الإلكتروني (EDI) وواجهات برمجة التطبيقات (B2B API).
حل تكامل هجين يُتيح التكامل القائم على واجهات برمجة التطبيقات والأحداث، مع قدرات المراسلة والاتصال.
حل مراسلة رائد في السوق يتميز بأداء عالٍ وأمان فعَّال وضمان تسليم موثوق به للأعمال.
تمكَّن من نقل أكثر من مليون ملف يوميًا مع حل IBM Managed File Transfer الذي يُعَد أكثر منصات نقل الملفات استخدامًا في العالم.
استخدمت شركة Komatsu Australia حل iPaaS لتحقيق تطوير أسرع بنسبة 30% وتقليل الوقت اللازم لدمج مصدر ملف واحد من خمسة أيام إلى يوم واحد.
إلى جانب إنتاج الشركة لمركبات رائعة، أرادت تحويل المشترين لأول مرة إلى عملاء مدى الحياة.