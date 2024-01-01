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تكامل التطبيقات

 حلول تكامل التطبيقات من IBM
تمكَّن من ربط التطبيقات والأنظمة وأتمتتها وتحديثها بسلاسة وأمان.
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التكامل أمر لا غنى عنه

تواجه الشركات اليوم فوضى في الاتصال في ظل وجود صوامع البيانات وعدم كفاءة مهام سير العمل، إلى جانب قيود النظام المفروضة على مشاركة المعلومات. وبغض النظر عن الموقع وبيئة الاستضافة، تساعد القدرة على بناء عمليات التكامل وإدارتها وحوكمتها على الحد من هذه الفوضى.

تساعد حلول التكامل من IBM على اتصال التطبيقات والأنظمة، ما يساعد على الاستفادة من البيانات الحساسة بسرعة وأمان، وبالتالي التخلص من صوامع البيانات مع تسريع الأتمتة وتحويل البيانات. يساعد هذا النهج الحديث والفعَّال في التكامل على تسريع عمليات الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث التطبيقات لدى المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
IBM iPaaS

تمكَّن من تعزيز التجارب المتصلة لكل من العملاء والشركاء والموظفين من خلال منصة iPaaS الهجينة والموحدة.

 IBM API Connect

تُعَد هذه المنصة حلًا لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، ومصممة لبناء جميع واجهات برمجة التطبيقات لديك وإدارتها وتأمينها وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها أينما كانت، على نطاق واسع.

 IBM Event Automation

عبارة عن حل قابل للتركيب بالكامل يكشف عن الاتجاهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو التهديدات التنافسية بين الأحداث المتباينة.

 IBM webMethods

تمكَّن من تسريع الابتكار وتحقيق أقصى استفادة من قيمة البيانات وتحديث التطبيقات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي باستخدام قدرات iPaaS الشاملة.

 IBM B2B Integration

حل حديث وآمن للتكامل بين الأعمال (B2B)، تم تصميمه لتحسين إدارة المعاملات بالغة الأهمية الخاصة بتبادل البيانات الإلكتروني (EDI) وواجهات برمجة التطبيقات (B2B API).

 IBM Cloud Pak for Integration

حل تكامل هجين يُتيح التكامل القائم على واجهات برمجة التطبيقات والأحداث، مع قدرات المراسلة والاتصال.

 IBM MQ

حل مراسلة رائد في السوق يتميز بأداء عالٍ وأمان فعَّال وضمان تسليم موثوق به للأعمال.

 IBM Managed File Transfer

تمكَّن من نقل أكثر من مليون ملف يوميًا مع حل IBM Managed File Transfer الذي يُعَد أكثر منصات نقل الملفات استخدامًا في العالم.

قصص حقيقية. تأثير حقيقي.

شركة Komatsu

استخدمت شركة Komatsu Australia حل iPaaS لتحقيق تطوير أسرع بنسبة 30% وتقليل الوقت اللازم لدمج مصدر ملف واحد من خمسة أيام إلى يوم واحد.
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Faw Volkswagen

إلى جانب إنتاج الشركة لمركبات رائعة، أرادت تحويل المشترين لأول مرة إلى عملاء مدى الحياة.
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المكانة

تقرير Forrester Wave للربع الثالث من عام 2024 - Forrester تصنِّف IBM كشركة رائدة في مجال برامج إدارة واجهة برمجة التطبيقات. تقرير Gartner لعام 2024 بشأن القدرات الحساسة لإدارة واجهة برمجة التطبيقات: حصول IBM على المرتبة الأولى في 4 من أصل 6 حالات استخدام. اختيار IBM API Connect من بين الحلول الفائزة بجائزة TrustRadius الأولى لاختيار المشترين لعام 2025. تصدَّرت IBM وبرنامج Sterling قائمة الشركات الرائدة في دراسة Marketscape العالمية لموردي البرمجيات الوسيطة للأعمال بين الشركات التي أجرتها IDC في ديسمبر 2024.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيفية استخدام حلول التكامل من فئة المؤسسات هذه لتحقيق مستويات جديدة من أداء الأعمال.

 جرِّب IBM API Connect جرِّب IBM webMethods Integration