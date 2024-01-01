تواجه الشركات اليوم فوضى في الاتصال في ظل وجود صوامع البيانات وعدم كفاءة مهام سير العمل، إلى جانب قيود النظام المفروضة على مشاركة المعلومات. وبغض النظر عن الموقع وبيئة الاستضافة، تساعد القدرة على بناء عمليات التكامل وإدارتها وحوكمتها على الحد من هذه الفوضى.

تساعد حلول التكامل من IBM على اتصال التطبيقات والأنظمة، ما يساعد على الاستفادة من البيانات الحساسة بسرعة وأمان، وبالتالي التخلص من صوامع البيانات مع تسريع الأتمتة وتحويل البيانات. يساعد هذا النهج الحديث والفعَّال في التكامل على تسريع عمليات الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث التطبيقات لدى المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.