مبدعون وشركاء وعملاء يضعون التقنية موضع التنفيذ في الواقع
نحن نجمع كل التقنيات والخدمات اللازمة لمساعدة عملائنا على حل المشاكل المتعلقة بأعمالهم.
تعرّف على كيفية حماية IBM لعملائها وأعمالها من خلال ممارسات الأمان والخصوصية.
تعرّف كيف تطمح شركة IBM إلى أن تكون المحفز الذي يجعل العالم يعمل بشكل أفضل.
يعمل برنامج IBM Sustainability Accelerator على إضافة تقنية وموارد وخبرة IBM إلى المشروعات التي تدعم المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم.
يعد IBM SkillsBuild برنامجًا تعليميًا مجانيًا يوفر مهارات قيّمة وفرص عمل للمجتمعات غير الممثلة تقليديًا في مجال التقنية.
تدمج IBM التقنية والخبرة، وتوفر البنية التحتية، والبرمجيات (بما في ذلك Red Hat الرائدة في السوق) والخدمات الاستشارية للعملاء أثناء متابعتهم للتحول الرقمي للشركات ذات المهام الحساسة في العالم.
في عام 2021، عززنا تقليدنا في الريادة في مجال الاستدامة، حيث أعلنا عن هدفنا المتمثل في تحقيق صافي صفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 في جميع البلدان التي نعمل فيها. تساعد حلولنا القائمة على بيانات الاستدامة العملاء على تحويل الطموح إلى عمل.
تبحث شركة IBM دائمًا عما هو قادم. تعرّف على المزيد عن المجموعة التي تضم أكثر من 3000 عالم وباحث حول العالم يؤمنون إيمانًا عميقًا بقوة الأسلوب العلمي في الاختراع في IBM Research. على سبيل المثال، نحن نتمتع بالريادة في حوسبة الكم.
يتمثل أحد مجالات اهتمام شركة IBM في الموظفين الرقميين الشخصيين، أو ما يُعرف بـ "digeys"، وهم موظفون مدعومون بالذكاء الاصطناعي يمكنهم أن يعفوا الموظفين من مهامهم الأكثر تكراراً وروتينية. تعرّف على المزيد عن watsonx Orchestrate. نعتقد أن حلول الأتمتة الذكية ستساعد الشركات على تحسين سير العمل، ودمج الأنظمة، واكتساب معارف عن العمليات. تعرّف على المزيد عن IBM Automation.