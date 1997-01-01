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نبذة عن IBM

مبدعون وشركاء وعملاء يضعون التقنية موضع التنفيذ في الواقع

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أنظمة عملائنا تدعم المجتمع الحديث. إننا لا نجعل الأعمال فقط أفضل عندما نجعلها أسرع، وأكثر إنتاجية، وأكثر أمانًا. بل نحن نجعل العالم يعمل بشكل أفضل. Arvind Krishna رئيس مجلس الإدارة وCEO IBM اطّلع على قيادة IBM
ماذا تفعل IBM؟

نحن نجمع كل التقنيات والخدمات اللازمة لمساعدة عملائنا على حل المشاكل المتعلقة بأعمالهم.
الاستشارات شريك موثوق به للعملاء يحقق تأثيرًا هادفًا بشكل أسرع. تعرّف على نهجنا المستنير
البرامج امنح عملاءك إمكانية الاستفادة من القوة الكاملة في التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي، مع الطلب القوي على ابتكارات المصدر المفتوح. تعرّف على برنامجنا الذكي
Red Hat أطلق العنان لسرعة أكبر للعملاء لزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين نتائج الأعمال. تعرّف على حلول IBM وRed Hat
البنية التحتية توفر أنظمة التخزين والخوادم وأجهزة الكمبيوتر المركزية التي تبني أسس التقنية السحابية الهجينة. تعرّف على تحديث البنية التحتية
النظام البنائي تجمع بين الشركاء الرائدين في العالم في مجال المنصات والبنية التحتية الذين يضيفون قيمة بالغة الأهمية للحلول. تعرّف على شراكاتنا
تأثيرنا
مركز ثقة IBM

تعرّف على كيفية حماية IBM لعملائها وأعمالها من خلال ممارسات الأمان والخصوصية.

 المشاريع الاجتماعية للمؤسسات

تعرّف كيف تطمح شركة IBM إلى أن تكون المحفز الذي يجعل العالم يعمل بشكل أفضل.

 IBM Sustainability Accelerator

يعمل برنامج IBM Sustainability Accelerator على إضافة تقنية وموارد وخبرة IBM إلى المشروعات التي تدعم المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم.

 IBM SkillsBuild

يعد IBM SkillsBuild برنامجًا تعليميًا مجانيًا يوفر مهارات قيّمة وفرص عمل للمجتمعات غير الممثلة تقليديًا في مجال التقنية.

لحظات بارزة في تاريخ IBM

2021: أول شريحة 2 نانومتر في العالم ومع وجود 50 مليار ترانزستور على شريحة بحجم ظفر الإصبع— وهي الأكثر كثافة حتى الآن—فإن هذا الابتكار يحمل في طياته إنشاء مراكز بيانات خضراء ومركبات ذاتية القيادة أكثر أمانًا.
1997: الذكاء الاصطناعي يهزم بطل الشطرنج الحالي يهزم كمبيوتر IBM Deep Blue الخارق أفضل لاعب شطرنج في العالم. تتخذ أجهزة الكمبيوتر المفكرة خطوة عملاقة للأمام نحو نوع الذكاء الاصطناعي الذي نعرفه ونستخدمه اليوم.
1969: أول رجل على القمر في إنجاز هندسي ملحمي، أنشأت شركة IBM أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات لمهام أبولو التي أدت إلى هبوط نيل أرمسترونغ وباز ألدرين على القمر وتوجيههما للعودة إلى الأرض.
1956: الذكاء الاصطناعي قبل وجود الذكاء الاصطناعي برمج آرثر ل. صموئيل IBM 704 للعب الداما والتعلم من تجربته. ويعتبر أول عرض للذكاء الاصطناعي.
1952: بداية التخزين الرقمي تقدم IBM للعالم التخزين الرقمي عن طريق بيانات الشريط المغناطيسي، مما يمثل الانتقال من الآلات الحاسبة ذات البطاقات المثقوبة إلى أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية.
1928: البطاقة المثقبة والتعداد السكاني الأمريكي ستصبح بطاقات IBM المثقبة هي المعيار الصناعي للخمسين سنة المقبلة، حيث تحمل كل المعلومات المعروفة في العالم تقريبًا، وتمكّن من تنفيذ مشاريع واسعة النطاق مثل تعداد الولايات المتحدة.

الأسئلة الشائعة

تدمج IBM التقنية والخبرة، وتوفر البنية التحتية، والبرمجيات (بما في ذلك Red Hat الرائدة في السوق) والخدمات الاستشارية للعملاء أثناء متابعتهم للتحول الرقمي للشركات ذات المهام الحساسة في العالم.

في عام 2021، عززنا تقليدنا في الريادة في مجال الاستدامة، حيث أعلنا عن هدفنا المتمثل في تحقيق صافي صفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 في جميع البلدان التي نعمل فيها. تساعد حلولنا القائمة على بيانات الاستدامة العملاء على تحويل الطموح إلى عمل.

تبحث شركة IBM دائمًا عما هو قادم. تعرّف على المزيد عن المجموعة التي تضم أكثر من 3000 عالم وباحث حول العالم يؤمنون إيمانًا عميقًا بقوة الأسلوب العلمي في الاختراع في IBM Research. على سبيل المثال، نحن نتمتع بالريادة في حوسبة الكم.

يتمثل أحد مجالات اهتمام شركة IBM في الموظفين الرقميين الشخصيين، أو ما يُعرف بـ "digeys"، وهم موظفون مدعومون بالذكاء الاصطناعي يمكنهم أن يعفوا الموظفين من مهامهم الأكثر تكراراً وروتينية. تعرّف على المزيد عن watsonx Orchestrate. نعتقد أن حلول الأتمتة الذكية ستساعد الشركات على تحسين سير العمل، ودمج الأنظمة، واكتساب معارف عن العمليات. تعرّف على المزيد عن IBM Automation.
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