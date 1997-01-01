في عام 2021، عززنا تقليدنا في الريادة في مجال الاستدامة، حيث أعلنا عن هدفنا المتمثل في تحقيق صافي صفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 في جميع البلدان التي نعمل فيها. تساعد حلولنا القائمة على بيانات الاستدامة العملاء على تحويل الطموح إلى عمل.