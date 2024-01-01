اكتشف السبب وراء ريادة حلول IBM في السوق سريعة التطور، ما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة حول إستراتيجيات المصادقة للعملاء لديهم.
يمكن للحل الجيد لإدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) تحسين تجربة العملاء. يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن سوق إدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) وتوجيهات لمساعدتك على العثور على الحل الذي يلبي احتياجات مؤسستك على أفضل وجه.
سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.
أجرت Gartner تقييمًا لسوق إدارة الوصول لمساعدة المتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني على البقاء على اطلاع دائم بالمشهد التنافسي واتخاذ قرارات مستنيرة لشركاتهم.
اقرأ التقرير لفهم مؤهلات مسؤول المنتج والقائد العام وقائد السوق وقائد الابتكار.
احصل على معارف قيّمة من خلال تقرير KuppingerCole الذي يقدم نظرة عامة شاملة على موفري أنظمة الهوية. اكتشف حلول إدارة الهوية والوصول (IAM) الحديثة والقابلة للتخصيص المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات مؤسستك.
في هذا التقرير، تقدم Gartner® التعريف الكامل وكيف يمكن لقادة الأمن وإدارة المخاطر تطوير البنية التحتية الحالية لديهم لإدارة الهوية والوصول إلى نسيج الهوية.
تُعد شركة IBM رائدة في مجال إدارة الوصول والهوية في الولايات المتحدة والقطاع العام الأمريكي والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل وألمانيا وفرنسا وسويسرا. اكتشف معارف جديدة لاختيار مزود الأمن الإلكتروني الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهداف مؤسستك.
حماية المستخدمين، سواء داخل المؤسسة أو خارجها. استكشف حلولنا الحديثة لإدارة الهوية والوصول لتقديم تجربة آمنة وخالية من المشكلات لكل مستخدم وأصل وتفاعل مع البيانات.
اطّلع على قدرات Verify الأساسية، بما في ذلك التحليل التدريجي للمعلومات والوصول التكيفي وتسجيل الدخول الموحد والمصادقة متعددة العوامل.
احصل على رؤية كاملة لنشاط الوصول لكل الهويات. يساعد IBM Verify Identity Protection المؤسسات على تحديد مشكلات وضع الهوية والتهديدات ومعالجتها بسرعة وكفاءة.
استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لإدارة الهوية والوصول (IAM) في مؤسستك متعددة السحابة الهجينة.
بناء نسيج هوية لا يعتمد على المنتج للتخلص من التعقيدات المتعلقة بالهوية.
أنشئ تجربة مستخدم رائعة وحسّن وضع المخاطر من خلال إحداث تغييرات من دون تعليمات برمجية أو تغييرات منخفضة التعليمات البرمجية.
يسعدنا أن نشارككم الأخبار السارة بأن شركة IBM قد صُنفت شركة رائدة في أحدث تقارير Gartner® Magic Quadrant™ لإدارة الوصول. وقد حظيت IBM بتقدير لقدرتها على تنفيذ رؤيتها بشكل كامل.
اقرأ منشور المدونة وتعرف على كيفية إدارة هويات المستخدمين بشكل متسق وفعال عبر العديد من المنصات والأدلة الخاصة بإدارة الهوية والوصول.
دليل مبسط حول أفضل ممارسات إدارة الهوية وبيانات الاعتماد والوصول على المستوى الفدرالي (ICAM). يتعمق هذا المقال في تأمين الأصول الرقمية والتخفيف من حدة التهديدات الإلكترونية، ويوضح مزايا نشر أنظمة إدارة الهوية وبيانات الاعتماد والوصول الفيدرالية، ويقدم معارف حول أفضل ممارسات التنفيذ.
تعرف على ما يعنيه تنسيق إدارة الهوية والوصول عبر تجارب المستخدمين والأمان وتحديث الهوية، وكيف يمكّن IBM Verify المؤسسات من تبسيط إدارة الهوية والوصول عبر مصمم التدفق.
انضم إلينا في هذه الندوة عبر الإنترنت للتعرف على كيفية تنسيق تجارب المستخدمين في مؤسستك خلال مرحلة تأهيل المستخدمين، وعملية استرداد بيانات الاعتماد، وكل أحداث المصادقة والتفويض.
اعرف وشاهد كيف يمكّن IBM Verify SaaS الهوية المتمحورة حول المستخدم لتوسيع تجربة إدارة الوصول الحالية باستخدام بيانات الاعتماد القابلة للتحقق والهوية اللامركزية.
تعرف على كيفية مساعدة نهج IBM الذي لا يعتمد على المنتج لتنسيق نظام الهوية على القضاء على صوامع الهوية وتوسيع نطاق آليات المصادقة الحديثة لتشمل التطبيقات القديمة من خلال إحداث تغييرات من دون تعليمات برمجية.
انضم إلى هذا اليوم التقني المتعمق الذي يركز على قدرات حوكمة الهوية وإدارتها (IGA) الحديثة عبر مجموعة حلول IBM Verify. سيصحبك خبراء التقنية لدينا في عروض حية تركز على حالات استخدام حوكمة الهوية وإدارتها.
انضم إلى هذه الندوة عبر الإنترنت، والتي سنتناول فيها كيف يجب على مؤسسات التعليم العالي التفكير في تحويل إدارة الهوية والوصول من خلال نُهج مثبتة وقائمة على النتائج.
في هذا الفيديو، يشرح Bob Kalka المقصود بنسيج الهوية وكيف يمكن أن يساعدك على إدارة المستخدمين وهوياتهم وحساباتهم عبر كل الأنظمة والتطبيقات المختلفة التي يحتاجون إلى الوصول إليها، ويكشف عن الأمور السبعة المهمة لأي نهج لنسيج الهوية.
شاهد المهندس المتميز، Jeff Crume، وهو يتحدث عن الأخيار والأشرار - والنقاط الأربعة الأساسية: الإدارة، والمصادقة، والتفويض، والتدقيق. كيف ترتبط النقاط الأربعة الأساسية بمنّ يجب أن يمتلك صلاحية الوصول إلى بياناتك ومن لا يجب.
في هذا الفيديو، يشرح Jeff Crume كيف يمكن لخيار أفضل بكثير، وهو تسجيل الدخول الموحد أو اختصارًا SSO، أن يساعدك على إدارة كمية هائلة من كلمات المرور من دون التضحية بالأمان.
تعزز المصادقة متعددة العوامل تأكيد هويتك. في هذا الفيديو، يشرح Jeff Crume كيف يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه العوامل المختلفة إلى زيادة أمان نظامك.