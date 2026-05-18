ما المقصود بتحليل التباين؟

يؤدي تحليل التباين دورًا حيويًا في الإدارة المالية، خاصةً لفرق المحاسبة التي تحتفظ ببيانات مالية تاريخية دقيقة وتتتبع الأداء المالي للمؤسسة. ويجب على هؤلاء الأفراد اكتشاف الأخطاء أو الإغفالات في بيانات المحاسبة حتى تكون البيانات التي تغذي التحليلات الأخرى عبر المؤسسة موثوقة.

ومن جانب آخر، يمكن أن يكون تحليل التباين ذا قيمة في الكشف عن الغش. يقارن التحليل النتائج الفعلية بالقيم المتوقعة، بحيث يمكن رصد الأنشطة غير المعتادة أو التناقضات الكبيرة فورًا ومعالجتها.

ربما يكون أهم دور لتحليل التباين هو تحديد أولويات الموارد. يمكن أن يستهدف التحليل المجالات الرئيسية التي لا تسير فيها الأنشطة كما هو مخطط لها وأن يحدد أولويات الإجراءات التصحيحية.

فعلى سبيل المثال، من خلال تحليل التباين، تكتشف الشركة التي تقدم خمسة منتجات أن المبيعات الفعلية لاثنين منها أقل من المبيعات المتوقعة. وبذلك يمكن لفريق المحاسبة التركيز على فهم ما يحدث مع هذين المنتجين واتخاذ خطوات إستراتيجية للمضي قدمًا.