يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في إعداد التقارير المالية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتبسيط مهام إعداد التقارير ومهام سير العمل.
يشهد القطاع المالي بأكمله تحولًا جذريًا، الأمر الذي يدفع فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) إلى إعادة تصور عملية إعداد التقارير المالية.
لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير المالية مجرد خيار مطروح. بل أصبح ضرورة للشركات التي تسعى إلى البقاء في صدارة المنافسة. وكشفت دراسة أجرتها KPMG أن نحو 72% من الشركات التي شملها الاستطلاع إما تختبر الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير المالية أو تستخدمه بالفعل، كما تتوقع هذه الشركات أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% خلال العام المقبل.
وتُعد إعدادات التقارير المالية من المهام الرتيبة بالنسبة إلى فرق الشؤون المالية، إذ تتطلب التعامل مع إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والمتطلبات التنظيمية المتغيرة، وتقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). كما أن جمع البيانات المالية اللازمة لكل واحدة من هذه الإيداعات يستغرق وقتًا طويلًا وينطوي على تكلفة مرتفعة. وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي في الشؤون المالية، إذ يسرّع إعداد التقارير المالية، ويعزز الرؤى، ويقوي عملية اتخاذ القرار بوجه عام.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
ولا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير المالية على أتمتة المهام وجمع البيانات فحسب. تُستخدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات التنبؤية لإنشاء توقعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقارير مخصصة تلائم احتياجات أطراف معنية بعينها.
وفيما يلي بعض أبرز الطرق التي يُستخدم بها الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير المالية:
ويمثل تطبيق الذكاء الاصطناعي في الشؤون المالية عملية تكرارية تتطلب ضبطًا دقيقًا وتعاونًا من داخل المؤسسة. وتختلف طريقة تطبيق الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير المالية باختلاف حجم المؤسسة والقطاع الذي تنتمي إليه. ومع ذلك، يمكن البدء باتباع مجموعة قياسية من الخطوات.
فقبل إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المؤسسة، ينبغي لقادة القطاع المالي تقييم مدى أهمية التقنية للأعمال أو لوظيفة إعداد التقارير المالية. كما ينبغي فحص العمليات المالية الحالية وتحديد الجوانب في دور إعداد التقارير المالية التي يمكن أتمتتها أو تحسينها.
ومن المهم أيضًا التشاور مع قادة القطاع المالي والأطراف المعنية على مستوى المؤسسة لفهم الكيفية التي يرون بها إمكان تحسين الأعمال وتطويرها من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي.
ولا توجد أداة واحدة للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية تناسب جميع الحالات. فهذه الأدوات تتطلب من فرق الشؤون المالية التفكير بعمق في أهداف الأعمال التي تسعى إلى تحقيقها من خلال التقنية.
وينبغي أن تتوافق أداة الذكاء الاصطناعي المختارة مع احتياجات إعداد التقارير. فعلى سبيل المثال، قد تنظر المؤسسة في استخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة، أو التحليلات التنبؤية لأغراض التوقع المالي.
ويُعد الذكاء الاصطناعي الوكيل خيارًا تقنيًا آخر قد تلجأ إليه المؤسسات للحصول على رؤى تنبؤية أكثر تقدمًا وبديهية.
وتنبع النتائج الإيجابية لأدوات الذكاء الاصطناعي من توافر بيانات أساسية قوية ودقيقة.
وتُغذّى أنظمة الذكاء الاصطناعي ببيانات تاريخية عن قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، والميزانية العمومية، وغيرها من المعلومات المالية المتاحة داخل المؤسسة. ويتعين على المؤسسات أن تزوّد أدوات الذكاء الاصطناعي ببيانات عالية الجودة، وأن تضع سياسات حوكمة تضمن الدقة والاستخدام الأخلاقي.
كما ينبغي للمديرين والتنفيذيين في فرق الشؤون المالية أن يُعِدّوا الموظفين على النحو المناسب لتطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي. وقد تبدو هذه التقنية مربكة في البداية، لذلك من المهم أن يساعد القادة الموظفين على فهم الكيفية التي يمكن بها لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تعزز عملية اتخاذ القرار وترفع دقة المخرجات.
وقد يتطلب التطبيق أيضًا الارتقاء بمهارات الموظفين، بحسب نوع البرامج أو الأدوات الجاري اعتمادها. وليس المقصود من نظام الذكاء الاصطناعي أن يحل محل التقدير البشري، بل ينبغي تقديمه بوصفه عنصرًا معززًا لمهام سير العمل القائمة.
كما أن نهج "اضبطه ثم انسه" لا يصلح عند التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي. إذ تحتاج فرق الشؤون المالية إلى متابعة هذه الأدوات باستمرار وتحديثها بانتظام، حتى تواكب ما يطرأ على الأعمال من تغيرات داخلية وخارجية.
وإذا تغيرت أهداف الأعمال أو تبدلت المقاييس المالية الرئيسية، فمن الضروري تحديث أدوات الذكاء الاصطناعي وتقييمها لضمان استمرار أثرها الإيجابي في المؤسسة.
وستجني الشركات التي تطبق الذكاء الاصطناعي في عملية إعداد التقارير المالية لديها فوائد عديدة، من أبرزها ما يلي:
يقوم إعداد التقارير المالية المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتحليل المعاملات التاريخية، ومؤشرات السوق، والبيانات التشغيلية، من أجل نمذجة النتائج الأكثر احتمالًا. ومن خلال لوحة معلومات مركزية تتابع البيانات في الوقت الفعلي، تستطيع فرق الشؤون المالية التنبؤ بالإيرادات، والمصروفات، والتدفقات النقدية بدرجة أعلى من الثقة.
كما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي قادة القطاع المالي على فهم العوامل الكامنة وراء التغيير، أي ما الذي يحرك النتائج ولماذا. وتختبر هذه التقنية السيناريوهات، وتبرز مواضع الحساسية، وتقيس الآثار المحتملة على قسم الشؤون المالية ووحدات الأعمال الأخرى.
وعلى المدى الطويل، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تحسن دورات التخطيط، وتعزز المواءمة بين الأطراف المعنية، وتحد من المفاجآت.
ومن خلال المراقبة المستمرة للمعاملات، والضوابط، والإشارات الخارجية، تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي رؤية أوضح للمخاطر وتساعد على الحد من المشكلات المحتملة.
كما تساعد هذه الأدوات فرق الشؤون المالية على ترتيب التنبيهات بحسب درجة خطورتها وحجم أثرها المحتمل، مما يحد من التنبيهات غير المهمة ويوجه الانتباه إلى القضايا الأجدر بالتركيز. ومع هذا المستوى الأعلى من الوضوح، تستطيع المؤسسات تعزيز الحوكمة والحد من التعرض للمخاطر قبل أن تتفاقم المشكلات وتؤثر في القوائم المالية.
وتلغي أدوات الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا، مما يوفر على فرق الشؤون المالية الوقت والمال.
كما تستطيع تمحيص البيانات المنظمة وغير المنظمة لتقديم رؤية موحدة للبيانات على مستوى المؤسسة بأكملها. وتتعلم خوارزميات التعلم الآلي (ML) من البيانات التاريخية، وتكتشف الحالات الشاذة وأوجه عدم الاتساق في الوقت الفعلي، مما يساعد على تدارك المشكلات قبل وقوعها.
ومن جهة أخرى، تؤتمت أدوات الذكاء الاصطناعي تسوية الحسابات عبر مطابقة المعاملات فورًا مع سجلات الشركة، بما يكشف حالات عدم التطابق في حينها بدلًا من ظهورها بعد أشهر.
وتقوم أدوات الذكاء الاصطناعي على البيانات، وتستند في توجيه القرارات إلى الحقائق والمقاييس الرئيسية.
كما يمكنها توحيد مصادر البيانات وتقديم تحليلات ملائمة وفي الوقت المناسب لفرق الشؤون المالية. وتعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تنقية البيانات وتصنيفها وإثرائها، بحيث تنطلق فرق الشؤون المالية من أساس متسق. وتجعل لوحات المعلومات التفاعلية والملخصات المصوغة بلغة طبيعية هذه الرؤى متاحة حتى للأطراف المعنية والموظفين غير المتخصصين تقنيًا.
وبذلك تستطيع فرق الشؤون المالية العمل انطلاقًا من مرجعية بيانات موحدة، مما يقلل الجدل ويسرّع الموافقات. ويؤدي هذا النهج إلى قدر أكبر من الشفافية عبر مختلف الوظائف، وإلى مواءمة أفضل مع الاستراتيجية.
ومع ذلك، قد يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير المالية مهمة معقدة، نظرًا إلى تعدد العوامل التي ينبغي أخذها في الحسبان. وفيما يلي بعض أفضل الممارسات التي ينبغي للشركات مراعاتها عند تطبيق الذكاء الاصطناعي في وظيفة إعداد التقارير المالية لديها.
وضع إطار عمل للذكاء الاصطناعي
دمج تدريب الذكاء الاصطناعي وتمكين الفرق من استخدامه
التأكيد على أهمية الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي
وضع أفضل الممارسات لاعتماد الذكاء الاصطناعي
لم تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي أمرًا مؤجلًا إلى المستقبل بالنسبة إلى فرق الشؤون المالية، بل أصبحت واقعًا تشغيليًا قائمًا. وتسارع المؤسسات في مختلف القطاعات إلى تبني الذكاء الاصطناعي، وتُعد وظيفة إعداد التقارير المالية من أكثر الوظائف تأثرًا بهذا التحول.
كما أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجاوزت بكثير مجرد أتمتة المهام. فهي تحلل مجموعات البيانات بالكامل، وتوحد فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A)، وتبسّط عمليات التخطيط، وإعداد الميزانيات، والتوقع. والنتيجة هي وظيفة لإعداد التقارير تتسم بسرعة أكبر، ودقة أعلى، وقدرة أفضل على دعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.
ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يخلو من تحديات حقيقية. فجودة البيانات، وعقبات التكامل، ومتطلبات الامتثال التنظيمي المرتبطة بالتقارير التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، لا تزال تمثل عوائق كبيرة. كما أن الاعتماد المفرط على مخرجات الذكاء الاصطناعي من دون مراجعة بشرية كافية بات مصدر قلق متزايد لدى قادة القطاع المالي. ولهذا تكتسب الحوكمة أهميتها منذ البداية. فالمؤسسات التي تضع ضوابط وبروتوكولات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي ستكون أقدر على التوسع بطريقة مسؤولة.
ويجب على قادة القطاع المالي التأكيد على أن هذه الأدوات لا تستبدل المتخصصين، بل تعيد توجيه أدوارهم نحو التركيز على التفسير، والاستراتيجية، والإشراف. أما فرق الشؤون المالية التي تتبنى هذا التحول من الآن، وتبني له أسسًا متينة، فستكون في أفضل موقع للقيادة مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.
تعرَّف على كيفية مساعدة الفِرق المالية من خلال التنبؤ المستند لى الذكاء الاصطناعي، وتحليل الفروقات المؤتمت، ورؤى الأداء في الوقت الفعلي.
تستكشِف الندوة كيف يمكن للمديرين الماليين (CFOs) وقادة القطاع المالي تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي — مثل كيفية الاستعداد له، وأفضل مجالات تطبيقه، والمتطلبات اللازمة لجعله إضافة قيّمة.
استكشِف كيف تُعيد الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكيل دور الرئيس المالي اليوم وتعزِّز التخطيط المالي.
احصل على تخطيط أعمال متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتمتع بالحرية في النشر في البيئة التي تدعم أهدافك بأفضل شكل.
تمكَّن من إحداث تحوّل في قطاع التمويل باستخدام IBM® AI for Finance - المدعوم بالأتمتة الذكية والتحليلات التنبؤية لتعزيز العمليات المالية بشكل أذكى وأسرع وأكثر مرونة.
أعِد تصوُّر قطاع التمويل مع IBM Consulting - من خلال الجمع بين الخبرة والحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لوظيفة مالية أكثر كفاءة واستراتيجية.