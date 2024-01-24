ما المقصود بالتقنية المستدامة؟

الهدف من التقنية المستدامة ذو شقين: إنتاج تقنيات جديدة باستخدام العمليات والمواد المستدامة، واستخدام التقنيات لمعالجة قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات . قد تتراوح التقنيات المستدامة ما بين التقنيات الفيزيائية مثل الألواح الشمسية وتقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبرامج إدارة أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

عند تطوير التقنية بشكل مستدام، قد تأخذ المؤسسات في الاعتبار عوامل مثل الموارد المستخدمة لتطوير التقنية، ومزود تلك الموارد والمخرجات السلبية المحتملة طوال دورة حياة التقنية، مثل الانبعاثات أو النفايات الإلكترونية. وبهذا المعنى، فإن التقنية المستدامة تصف عقلية أو فلسفة عندما يتعلق الأمر بابتكار التقنيات وتطبيقها.

عند نشر منتج أو تقنية مستدامة، غالبًا ما تشرع الشركات في إحراز تقدم نحو أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. على سبيل المثال، قد تقوم المؤسسة بإنشاء التقنية التي تقلل من استهلاك الوقود الأحفوري مثل السيارات الكهربائية أو تزيل النفايات من خلال مبادرات إزالة الكربون.

يمكن للشركات أيضًا استخدام التقنيات المستدامة لتقليل بصمتها الكربونية. على سبيل المثال، يمكنها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإجراء التشخيص وتحديد مجالات أعمالها التي تنتج أكبر قدر من النفايات. من خلال هذه الرؤى، يمكنها بعد ذلك استخدام حساب كميات الكربون لتحديد فرص تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو الدعوة إلى اعتماد مصادر الطاقة المتجددة.