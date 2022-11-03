العلامات
ما هي استدامة سلسلة التوريد؟

منظر جوّي لمحطات الطاقة الشمسية

عندما يختار فريق التوريد الخاص بك ما تشتريه ومن تشتري منه، هل تختار البائعين الذين يشاركون القيم الاجتماعية نفسها التي تتبناها علامتك التجارية؟

عندما تقوم مصانعك بإنتاج السلع، هل تقلل من الهدر وتستخدم الموارد المحدودة بفعالية؟

عند تنفيذ الطلبات للعملاء، هل تعرف كيف تؤثر قراراتك المتعلقة بالتغليف والشحن على البيئة؟

إذا لم تكن قد فكرت في هذه الأسئلة، فقد حان الوقت للبدء الآن. يرغب عملاؤك وموظفوك ومساهموك في معرفة أن لديك خطّة لمعالجة استدامة  سلسلة التوريد.

إن استدامة سلسلة التوريد يتم تعريفها على أنها تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية أو المتعلقة بحوكمة الشركات عند الحصول على المواد الخام وتحويلها إلى منتجات وتسليمها إلى السوق. لكن سلسلة التوريد لا تنتهي عند وصول المنتج إلى السوق، وكذلك استدامة سلسلة التوريد. يتعين علينا التخطيط وتنفيذ الإسترتيجية لإعادة الاستخدام/إعادة التدوير/التقاعد. أحد الجوانب المهمة لاستدامة سلسلة التوريد هو أنها تدعم الاقتصاد الدائري.

في هذه المدونة، دعونا نستكشف أفضل الممارسات التي تعزز سلسلة التوريد المستدامة. ويشمل ذلك الحد من النفايات وخلق الكفاءات التي تقلل من استهلاك الموارد ويمكن أن تخفض التكاليف أيضًا، مع الهدف النهائي المتمثل في الحفاظ على الظروف لدعم الأجيال القادمة.

لماذا تعتبر استدامة سلسلة التوريد مهمة؟

يوفر التخطيط مع وضع استدامة سلسلة التوريد في الاعتبار المحصلة النهائية الثلاثية: الأشخاص والأرباح والكوكب:

الأشخاص

 

يتوقع الأطراف المعنيون الرئيسيون بشكل متزايد أن تعالج العلامات التجارية التي يشترونها ويدعمونها مسائل الاستدامة.

  • أبحاث المستهلك: توصلت دراسة حديثة أجرتها شركة IBM إلى أن ما يقرب من 80% من المستهلكين يشيرون إلى أن الاستدامة مهمة بالنسبة لهم، وأن 60% منهم على استعداد لتغيير عادات التسوق الخاصة بهم للحد من التأثير البيئي. كما يقول 93% من المستهلكين العالميين إن جائحة كوفيد-19 أثرت على آرائهم بشأن الاستدامة.
  • توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم: في دراسة حديثة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، يقول 69% من المستجيبون إنهم أكثر ميلاً لقبول وظيفة في مؤسسة يعتبرونها مستدامة بيئيًا. ومع ذلك، يقول 20% فقط من المديرين التنفيذيين إن جهودهم في مجال الاستدامة تساعدهم في استقطاب المواهب.
  • المستثمرون: اعتبارًا من عام 2022، نمت قيمة الاستثمار المستدام في الأسواق المالية الرئيسية بنسبة 1% في العامين الماضيين. مع تزايد الإقبال على الاستثمار المستدام بشكل كبير، هناك حاجة إلى لغة مشتركة لتحديد فرص الاستثمار الأخضر. إلى جانب اللغة المشتركة، تعد البيانات والحلول ضرورية لمستقبل صافي صفري.

الأرباح

وليس من المستغرب أن يحدد 57% من الرؤساء التنفيذيين عدم وضوح عائد الاستثمار والفوائد الاقتصادية كأحد التحديات الرئيسية. في مقابلة أجريت مؤخرًا مع شركة IBM، يقول Guy Cormier، الرئيس التنفيذي لمجموعة Desjardins Group: "يبدأ الأمر بالرئيس التنفيذي. أنا مقتنع تمامًا أن الأمر يبدأ من القمة فيما يتعلق بتغير المناخ والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. لا يمكنك التظاهر بذلك، خاصة مع موظفيك الأصغر سناً. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الاستدامة عاملاً مميزاً يمكن أن يزيد الإيرادات والأرباح:

  • قم بتمييز علامتك التجارية: على مدار 12 شهرًا الماضية أصبحت قيم بعض العلامات التجارية أكثر أهمية عند اتخاذ قرار التسوق بشكل مستدام أو أخلاقي في بعض الفئات. تحتل التعبئة والتغليف المستدام مرتبة عالية عند التسوق لشراء البقالة، بينما يقدّر المستهلكون قيمة الحد من النفايات والبصمة الكربونية للمنتج عند شراء الأجهزة المنزلية الرئيسية.
  • قم بمواءمة قيادتك مع أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتقليل الهدر وتبني المبادئ البسيطة التي تقلل التكاليف: في دراسة أجريت عام 2022، وجد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الشركات تضع أهدافاً أكثر عدوانية للاستدامة من ذي قبل، مع الاعتراف بالآثار على القدرة التنافسية وربط أهداف الاستدامة بأداء رواتب كبار المديرين التنفيذيين. يعمل العديد منهم مع الموردين بطرق استراتيجية، بما في ذلك قضايا مثل الحد من الانبعاثات والإدماج الاجتماعي والاقتصادي. لطالما كانت التحالفات الصناعية مهمة؛ وتتطلع بعض الشركات الآن أيضًا إلى جلب ريادة الأعمال من خلال برامج حاضنات الأعمال التي تقدم حلول استدامة سلسلة التوريد القائمة على المكان.

الكوكب

نظرًا لمحدودية الموارد البيئية في العالم، ترتبط "الدائرية" ارتباطًا وثيقًا بالاستدامة. يناقش تقرير التجارة المستدامة في الموارد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الدائري: "يرتكز المفهوم على توصيف العالم بأنه شبكة من الشبكات المترابطة والمترابطة بشكل أساسي - حيث يتم تحقيق كفاءة أكبر من خلال إغلاق الحلقات المادية وتوسيعها وتضييقها. هذا على النقيض من النموذج الخطي التقليدي للإنتاج والاستهلاك والتخلص. في النموذج الدائري، تحافظ الموارد على أعلى قيمة ممكنة". تدعم سلسلة التوريد المستدامة الاقتصاد الدائري عندما تتماشى مع هذه القيم:

  • التخفيض حسب التصميم: يجب أن يكون تقليل كمية المواد المستخدمة (خاصة المواد الخام) مبدأً إرشاديًا عامًا منذ المراحل الأولى لتصميم المنتجات والخدمات.
  • الإصلاح، والتجديد وإعادة التصنيع من منظور وسيط بين المستخدم والشركات.
  • إعادة الاستخدام وإعادة التدوير من منظور الأعمال إلى الأعمال.
كيفية البدء في استدامة سلسلة التوريد

يمكن لقادة سلسلة التوريد تحقيق نتائج على المدى القريب من خلال تضييق نطاق جهود استدامة سلسلة التوريد الخاصة بهم إلى التركيز على البيئة. فيما يلي أربعة مجالات فقط لاستكشافها من أجل سلسلة توريد صديقة للبيئة:

  • الشحن: بما أننا نعلم أن المستهلكين يقدرون العلامات التجارية التي تعطي الأولوية للاستدامة، فمن المهم تمكين العملاء من اتخاذ قرارات صديقة للبيئة. هل يحتاجون حقًا إلى هذا الطلب في اليوم التالي، أم أن ثلاثة إلى خمسة أيام كافية؟ هل يمكنهم الانتظار حتى تتوفر جميع العناصر في طلبية ما لاستلام كل شيء في شحنة واحدة، أم أنهم يحتاجون إلى كل عنصر في أقرب وقت ممكن؟ أظهر لهم المقايضات مع خيار الشحن "الأخضر" عند تسجيل المغادرة. كما يمكن لمزودي خدمات النقل والخدمات اللوجستية من الطرف الثالث تقديم تحليلات وخيارات مماثلة لعملائهم من الشركات أيضاً.
  • تحديد موقع المخزون: تتيح لك الرؤية عبر شبكتك بالكامل تحسين تنفيذ كل طلب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك وضع المخزون بشكل هادف بالقرب من المستهلك لتوفير أفضل ما في العالمين: توافر أسرع وانبعاثات أقل.
  • التغليف: غيّر مزيج تغليف منتجاتك ليعكس أنماط الشراء المتغيرة. انخفاض حركة المشاة في المخازن يعني الحاجة الأقل إلى التغليف باهظ الثمن. قد تتاح لك الفرصة لتقليل شاشات العرض المتقنة والضمانات في التخزين للتلاعب. عندما تصبح الطلبات عبر الإنترنت والاستلام من التخزين أو الشحن من التخزين أكثر شيوعًا، ضمّن عدة عناصر في عبوة واحدة لتقليل الهدر والتكاليف.
  • المرتجعات: تقليل الهدر وحماية صافي الأرباح من خلال إعادة تسويق المنتجات المرتجعة بسرعة. هذا يقلل من الكمية الكبيرة من البضائع المرتجعة التي تذهب إلى مدافن النفايات كل عام في الولايات المتحدة وحدها، وخسارة قدرها 309 مليار دولار أمريكي في قيمة البضائع المرتجعة إلى تجار التجزئة.

فرص طويلة الأجل لاستدامة سلسلة التوريد

في سلسلة التوريد، نتحدث في سلسلة التوريد عن مفهوم "التخطيط والتصنيع والتسليم". بينما يضع قادة سلسلة التوريد أهدافًا طويلة الأجل، من الضروري التركيز على تخطيط المنتجات والعناصر التي يمكنك تغييرها بمرور الوقت من أجل سلسلة توريد أكثر استدامة.

  • المواد: ابحث عن فرص لاستخدام المواد المعاد تدويرها في تصنيع المنتجات ، كما تفعل Patagonia، أو اتبع خطى Parker Hannifin وتجنب استخدام المواد الضارة بالبيئة. الابتكارات مثل البديل البلاستيكي القابل للتحلل الحيوي من Newlight Technologies يفتح خيارات جديدة ومستدامة.
  • الموردون: قم ببناء نظام بنائي قابل للتطبيق ومستدام من الشركاء. صمم نماذج الأعمال والحوكمة التي تعكس القيم المشتركة، مثل The North Face مع مواد Futurelight.
  • التغليف: إعادة التفكير في التغليف مع التركيز على تقليل كمية ونوع النفايات وسهولة إعادة تدويرها. Nespresso يعد هذا مثالاً رائعًا، بما في ذلك حقيبة إعادة التدوير التي تحتوي على شحنات حجيرات القهوة.
  • نماذج دائرية: تقليل التأثير البيئي للمنتجات وزيادة إعادة تدوير المواد إلى الاستخدام من خلال إعادة بيع المرتجعات مثل برنامج استعادة Eileen Fisher Renew. يمكنك أيضًا إعادة استخدام العناصر وإعادة تدوير المنتجات بأكمله أو العناصر مثل Plastic Bank، وإصلاح أو صيانة المنتجات كجزء من ضمان مدى الحياة مثل Coach.
  • نماذج الإيرادات الجديدة: استكشف نماذج التأجير أو "المنتج كخدمة" لكل شيء بدءًا من معدات الترفيه كعروض REI، إلى أثاث المكاتب والإضاءة والأزياء الخاصة بالمناسبات.

أفضل ممارسات استدامة سلسلة التوريد

تُواجِهُ الأعمال التجارية ضغوطاً لزيادة الاستدامة في سلسلة التوريد، والمنافع التي تعود عليها من ذلك حقيقية. سيساعدك اتباع أفضل الممارسات على وضع خطة تحدد المشاركين الرئيسيين، وتضع أهدافاً قصيرة وطويلة الأجل، وتضع جدولاً زمنياً، وتخصص التمويل، وتنفذ تدفقات العمل الذكية والحلول الرقمية لتحويل العمليات، وتقيس التقدم المحرز.

  • خط الأساس: فهم عملياتك وسلسلة التوريد الخاصة بك وتأثيرها على البيئة.
  • التعليم: اكتشف معايير الأقران والتحولات الصناعية. تعرف على أهداف التنمية المستدامة والتشريعات واللوائح ومصادر المعلومات ذات الصلة لصناعتك.
  • المعيار: نظرًا لأن هذه عملية تعاونية، فابحث عن الأقران ذوي الصلة، وتبادل الدروس والأهداف، واعملوا معًا لتطوير الممارسات.
  • ضع أهدافًا BHAG: ضع أهدافًا كبيرة وجريئة وقوية (BHAGs). أعلنهم وتوجه نحوهم دون خوف من الفشل. استهدف التعلّم والتقدم.
  • القياس: استخدم البرامج وقوائم المراجعة لمراجعة النتائج وقياسها مقابل الأهداف. انشر النتائج على فترات منتظمة.
  • التواصل: يقدّر الأطراف المعنيون استدامة سلسلة التوريد تقديرًا كبيرًا، لذا يجب على الإدارة العليا تولي مسؤولية إيصال الرسالة ودعم البرامج وإشراك الموظفين ومشاركة التقدم المحرز والدروس المستفادة.
  • إعادة النظر: الاستدامة عبارة عن رحلة. حقق الأهداف واصنع أهدافًا جديدة التي تستمر لتمديد سلسلة القيمة للوصول إلى آفاق جديدة.

حلول استدامة سلسلة التوريد

لم يكن من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تبدأ رحلتك إلى استدامة سلسلة التوريد. تدرك شركة IBM ما يلزم لإنشاء سلاسل توريد أكثر استدامة وشفافية وواعية اجتماعياً.

ضع في اعتبارك الحلول التالية لمساعدتك في تحقيق أهدافك:

  • منصة تنفيذ ذكية قادرة على تنفيذ الخدمات اللوجستية العكسية لتسريع عملية فرز المرتجعات وإعادة تسويق المنتجات وتتبع دورة حياة الإصلاح، مما يقلل من النفايات والتأثير البيئي للسلع المرتجعة.
  • تقديم خيارات شحن أكثر ملاءمة للبيئة باستخدام محرك تحليلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تعزيز وتوسيع أنظمة إدارة الطلبات، وموازنة تكاليف التنفيذ مقابل الخدمة.
  • برج مراقبة يوفر رؤية شاملة للمخزون لاتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتسخير بيانات الجهات الخارجية ليكشف الأحداث التي يمكن أن تؤثر على المخزون بسرعة، حتى تتمكن من تقليل الهدر وتحسين النتائج.
  • شبكة أعمال متعددة المؤسسات تتيح لك التواصل بسرعة مع 800000 شريك تجاري متصل مسبقًا. بفضل تمكين سلسلة الكتل بها، تعزز الشفافية والثقة عبر النظام البنائي لسلسلة التوريد.
  • منصة قائمة على سلسلة الكتل حتى تتمكن من بناء نظامك البنائي الخاص بك مع شركاء موثوق بهم في سلسلة التوريد والتحقق من منشأ المنتجات واستدامتها وسلامتها أثناء انتقالها عبر سلسلة القيمة.
  • لتطوير تخطيط وعملية سلسلة التوريد لمعالجة أهداف الاستدامة وتوقعاتها، ودمج مهام سير العمل الذكية التي تطبق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل بشكل استراتيجي في سلسلة التوريد.
 

الموارد

دليل CEO للذكاء الاصطناعي التوليدي: الاستدامة

اكتشف كيفية تحويل المعارف الخاصة بالاستدامة إلى إجراءات، واتخاذ الخطوات التالية للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

7 اتجاهات للاستدامة لمواكبة التطورات

ألق نظرة داخلية على التوجهات التي تشكِّل عالم الأعمال المستدامة—والرؤى التي يمكن أن تساعد على قيادة التحول.
Verdantix Green Quadrant: برامج إدارة أداء الأصول لعام 2024

حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
كيفية خلق قيمة تجارية عبر تضمين الاستدامة

عند دمج الاستدامة في عملك، تصبح محفزًا لتحول الأعمال بدلًا من أن تكون، كما هو الحال في العديد من المؤسسات، مجرد تمرين في إعداد التقارير أو المحاسبة.
كُن رائدًا في مجال الاستدامة

استكشف طرقًا لإحداث تأثير في ثلاثة مجالات رئيسية: الغرض، وخارطة الطريق، والاستراتيجية.
