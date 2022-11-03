ما هي استدامة سلسلة التوريد؟

عندما يختار فريق التوريد الخاص بك ما تشتريه ومن تشتري منه، هل تختار البائعين الذين يشاركون القيم الاجتماعية نفسها التي تتبناها علامتك التجارية؟

عندما تقوم مصانعك بإنتاج السلع، هل تقلل من الهدر وتستخدم الموارد المحدودة بفعالية؟

عند تنفيذ الطلبات للعملاء، هل تعرف كيف تؤثر قراراتك المتعلقة بالتغليف والشحن على البيئة؟

إذا لم تكن قد فكرت في هذه الأسئلة، فقد حان الوقت للبدء الآن. يرغب عملاؤك وموظفوك ومساهموك في معرفة أن لديك خطّة لمعالجة استدامة سلسلة التوريد.

إن استدامة سلسلة التوريد يتم تعريفها على أنها تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية أو المتعلقة بحوكمة الشركات عند الحصول على المواد الخام وتحويلها إلى منتجات وتسليمها إلى السوق. لكن سلسلة التوريد لا تنتهي عند وصول المنتج إلى السوق، وكذلك استدامة سلسلة التوريد. يتعين علينا التخطيط وتنفيذ الإسترتيجية لإعادة الاستخدام/إعادة التدوير/التقاعد. أحد الجوانب المهمة لاستدامة سلسلة التوريد هو أنها تدعم الاقتصاد الدائري.

في هذه المدونة، دعونا نستكشف أفضل الممارسات التي تعزز سلسلة التوريد المستدامة. ويشمل ذلك الحد من النفايات وخلق الكفاءات التي تقلل من استهلاك الموارد ويمكن أن تخفض التكاليف أيضًا، مع الهدف النهائي المتمثل في الحفاظ على الظروف لدعم الأجيال القادمة.