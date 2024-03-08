ما المقصود بالمكتب الذكي؟

هناك اتجاهان رئيسيان يشجعان قادة الأعمال على البدء في تنفيذ تقنيات المكاتب الذكية:

صعود التقنيات الذكية: نشأت التقنيات الذكية نتيجة لعدة تطورات تكنولوجية، منها: تسويق الإنترنت في التسعينيات، وظهور الأجهزة "الذكية" مثل التلفزيونات المتصلة بالإنترنت في العقد الأول من الألفية، ونمو الشبكات المحمولة، وتطور تحليلات البيانات.1 وحاليًا يتم نشر التقنيات الذكية المجهزة بقدرات جمع البيانات والاتصال بشكل متزايد لتحسين الاستدامة وتجارب المستخدم في مجموعة متنوعة من الأماكن، مثل المدن والمزارع والمنازل. البيئات المكتبية ليست استثناءً، حيث من المتوقع أن تصل قيمة سوق المكاتب الذكية العالمية إلى 122.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.2

زيادة العمل عن بعد والعمل الهجين: أدت الزيادة الكبيرة في العمل عن بعد خلال جائحة كوفيد-19 (وظهور أماكن العمل الهجين منذ ذلك الحين) إلى زيادة توزيع القوى العاملة أكثر من أي وقت مضى. ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة الطلب على تقنيات المكاتب الذكية التي تسهل التعاون بين العاملين عن بُعد وأعضاء فريق العمل داخل المكتب.