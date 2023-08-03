النظام المتكامل لإدارة مكان العمل (IWMS) هو عبارة عن منصة برمجية تعمل على دمج جميع جوانب إدارة العقارات والمرافق على منصة واحدة ديناميكية وقابلة للتوسع.
يستخدم نظام IWMS قاعدة بيانات مركزية لتبسيط العمليات ودمجها. لذلك، لم تعد المنظمات بحاجة إلى استخدام أنظمة وحلول برمجية متعددة ومتفرقة - مثل برامج إدارة المرافق، وأدوات إدارة الموارد البشرية، وبرامج تخطيط موارد المؤسسة - لإدارة أعمالها.
عرَّفت شركة Gartner المصطلح لأول مرّة في عام 2004، وتعتبر أن أنظمة إدارة مكان العمل المتكامل (IWMS) هي منصات تدمج المجالات الوظيفية التالية:
تعرّف على العمليات المستخدمة لإدارة بيانات الأداء البيئي والخطوات المطلوبة لحساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG).
يوفر نظام IWMS الشامل بيانات ومقاييس تتعلق بجوانب متعددة من إدارة محفظة العقارات والمرافق، مثل تكاليف التشغيل، واستهلاك الطاقة، وإدارة الصيانة، ومخططات الطوابق، وغير ذلك. ثم يقوم بعد ذلك بدمج البيانات لتوفير رؤية شاملة لمحفظتك العقارية ومرافقك بالكامل. يساعد استخدام هذه البيانات منظمتك على تقليل النفقات والتكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة لشاغلي المباني واتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن مساحات العمل وتحقيق أهداف الاستدامة.
يعتمد نظام IWMS على وظائف تقنيات مثل برنامج إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر (CAFM) وبرنامج نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS). تم تصميم برنامج CAFM للمساعدة في إدارة وصيانة جميع جوانب البنى التحتية المادية بما في ذلك أنظمة الحجز وإدارة الطاقة. وبالمثل، يستخدم برنامج CMMS البيانات لتحسين جميع وظائف إدارة الأصول وعمليات صيانة المرافق بما في ذلك المعدات والبنية التحتية والأصول الثابتة الأخرى. على الرغم من أن المنظمات قد تستخدم العديد من حلول CAFM وCMMS لإدارة العمليات، إلا أن هذه الحلول غير مترابطة ولا يمكنها تبادل المعلومات، ما قد يؤدي إلى حدوث فجوات في البيانات وعدم كفاءة في الأنظمة.
تجمع منصة أنظمة إدارة مكان العمل المتكامل (IWMS) بين تقنيات إدارة المرافق الحاسوبية (CAFM) ونظام إدارة الصيانة الحاسوبية (CMMS) في منصة واحدة، ما يوفِّر رؤية موحدة للأصول عبر محفظتك العقارية ويظهر كيفية تفاعلها وتأثيرها في بعضها.
تنظم أنظمة IWMS البيانات في قاعدة بيانات مركزية واحدة، ما يحسن عملية صنع القرار ويحقق وفورات في التكاليف. في الواقع، تشير الأبحاث إلى أن حلول IWMS يمكن أن تحسن كفاءة استخدام المرافق بنسبة %39.3 وتقلل من تكاليف صيانة المرافق بنسبة %15.2..1
من خلال لوحات المعلومات المدمجة وتطبيقات الأجهزة المحمولة وواجهات المستخدم القوية والمرنة، توفر IWMS أيضًا رؤية واضحة لمحفظة العقارات الخاصة بالشركات. كما تجعل تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين العمليات التجارية ممكنًا عبر الإجابة بسهولة على أسئلة مثل: هل نستخدم المساحات بشكل صحيح؟ هل حان موعد صيانة نظام التدفئة والتبريد؟ ما هي عقود الإيجار المستحقة للتجديد؟
كما يضيف نظام IWMS طبقة من الأتمتة بين الوظائف المختلفة، وهي ميزة لا يمكن تحقيقها باستخدام حلول متعددة. تساعد الأتمتة على تقليل التدخل اليدوي والعمليات المكررة والبيانات غير الدقيقة. على سبيل المثال، تعمل حلول IWMS على أتمتة تتبع وتقييم صيانة المباني والأصول وإصدار أوامر العمل تلقائيا عند الحاجة. تساعد هذه القدرات في تقليل التكاليف عن طريق تقليل الوقت بين التقييم واكتشاف المشكلة وحلها. يساعد التعامل السريع مع المشكلات المتعلقة بالمرافق ومساحات العمل على تحسين رفاهية تلك المرافق وراحة موظفيها وشاغليها وبيئة العمل.
من خلال تحسين إدارة العقارات والمرافق الذي يوفره برنامج IWMS، يمكنك:
يساعد نظام IWMS المنظمات على مراقبة وإدارة جميع أصول المحفظة العقارية طوال دورة حياتها. يتيح ذلك للشركات المضي قدما في موقفها من حيث إدارة الصيانة والخدمات. تعمل منصات IWMS على أتمتة جداول الصيانة والإصلاح وتبسيط سير العمل للتنبؤ بشكل أفضل بوقت تعطل المعدات ومنعه، وإدارة ومراقبة استهلاك الطاقة، وتخطيط وتنفيذ الصيانة المطلوبة أو تنفيذ مبادرات استدامة جديدة. على سبيل المثال، تستخدم الصيانة الوقائية البيانات والتحليلات التنبؤية للمساعدة في اكتشاف المشكلات وتقييمها قبل أن تصبح مشكلات كبيرة، ما يقلل من وقت التعطل ويحدّ من المخاطر. يحافظ ذلك على الأصول في حالة تشغيل مثالية، ما يعزز الكفاءة ويخفض تكاليف التشغيل.
يساعدك برنامج IWMS على تحديد الاحتياجات وتخطيط التصاميم وإدارة مساحات العمل الخاصة بك بشكل أفضل باستخدام معدلات إشغال دقيقة. تعمل الأدوات الرقمية على أتمتة المهام وتستخدم بياناتك لتحسين مخططات الطوابق، زيادة كفاءة استخدام المساحة، والتأكد من توفر المساحات المناسبة عند الحاجة.
وفقًا لبحث أجرته IDC، فإن جودة تجربة الموظفين تزيد احتمالية تعزيز الاحتفاظ بالموظفين بنسبة %87.2 يساعد الحل المناسب لنظام IWMS في تحسين وحدات تخطيط المساحة في الوقت الحقيقي، ما يضمن توفر المساحات المكتبية المناسبة وغرف الاجتماعات عند الحاجة. تساعد الأدوات الرقمية الموظفين على العمل بشكل أفضل في المساحة التي يتواجدون فيها من خلال توفير رؤية في الوقت الحقيقي للمساحات المتاحة، والقدرة على حجز المساحة المناسبة بسهولة وطلب الصيانة أو الخدمات الأخرى. يتيح لك نظام IWMS أيضًا تنظيم درجات الحرارة وتحسين الإضاءة وإنشاء مناطق صرف صحي يسهل الوصول إليها.
مع تزايد الطلب من الموظفين والمقيمين على ممارسات صديقة للبيئة، يمكّن نظام IWMS مديري المرافق من العثور على فرص لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات. يتكامل نظام إدارة الطاقة مع التحكم التلقائي في درجات الحرارة، وتخصيص الإضاءة بناءً على معدلات الإشغال الفعلية وخطط المساحات، ما يساعد في تقليل البصمة الكربونية للمرافق بشكل عام. يمكن أن يساعدك حل برمجيات نظام IWMS في تحسين استهلاكك للطاقة بنسبة %11.5.1
يدمج برنامج IWMS احتياجات إدارة عقود الإيجار والتنظيم والمحاسبة في منصة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تتبع تجديدات عقود الإيجار تلقائيا عبر مواقع متعددة وتبسيط الاتفاقيات والمدفوعات والعقود ومتطلبات الامتثال.
إدارة المساحات أصبحت أولوية متزايدة للعديد من المنظمات. في بعض الأحيان، يصبح العمل ومساحات العمل تجربة بقدر ما هي مكان فعلي. حتى مع انتشار بيئات العمل غير التقليدية، مثل الترتيبات الهجينة وأماكن العمل الرقمية والعمل عن بُعد،لا يزال بناء مساحة مكتبية آمنة ومريحة مع هواء نقي وأساليب تنظيف قوية وإجراءات أمنية متينة أمرًا ضروريًا.
لكن تنفيذ هذه التغييرات يتطلب تقنيات متطورة باستمرار وقد تتطلب، في كثير من الحالات، تحديثا كبيرًا في البنية التحتية. على الرغم من التحديات التي تشمل البنية التحتية المتقادمة، التكاليف، والاحتياجات المتغيرة، وجدت IDC أن "%88 من المؤسسات قد استثمرت أو تخطط للاستثمار لتحديث المساحات المادية لتكون أكثر ملاءمة لنماذج العمل المرنة." وأضاف التقرير أنه "بحلول عام 2025، سيتم نشر تقنيات المرافق الذكية في %90 من المباني التجارية الجديدة أو المشاريع التي تخضع للتجديد لدعم أماكن العمل المرنة وتحسين تجربة الشاغلين وأداء العمليات بشكل مستدام."3
مع تقدم التقنية ودمج المزيد من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في حلول نظام IWMS، قد يصبح تحقيق المزيد من الأتمتة ممكنًا. وقد يؤدي دمج تقنيات الاستجابة التلقائية للطلب إلى زيادة أتمتة المباني لتحسين استخدام الطاقة خلال أوقات ذروة الطلب، ما يساعد بشكل أكبر على تقليل استهلاك الطاقة وتكاليفها. إذا تم دمجها مع معدلات الإشغال في الوقت الحقيقي، يمكن تخصيص استراتيجيات تقليل الأحمال وفقا للاحتياجات المحددة وتعديلها حسب الظروف المتغيرة.
يتسم سوق أنظمة إدارة مكان العمل المتكامل العالمية بالتزايد، وتتزايد معه أيضًا أساليب البناء، وممارسات إدارة المرافق، ومتطلبات الشاغلين بشأن الاستدامة كل عام. والاستفادة من القدرات المتزايدة المدمجة في الذكاء الاصطناعي ودمج صناعة إنترنت الأشياء في منصات أنظمة إدارة مكان العمل المتكامل يُتيح للمؤسسات تمكين الأتمتة الذكية والممارسات الاستباقية في المستقبل.
نظام IWMS الذي يمكن أن يزيد من الأداء التشغيلي والمالي والبيئي للمرافق والعقارات.
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1 توقعات وتنبؤات سوق النظام المتكامل لإدارة مكان العمل 2021 - 2028 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، Mind Commerce، 13 أكتوبر 2021
2 تقرير بعنوان "Is a New Era Upon Us for Space Management?" (هل نحن في عصر جديد لإدارة المساحات؟) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) المركز الدولي للبيانات (IDC)، 20 ديسمبر 2022
3 من أهم 10 اتجاهات لإدارة مكان العمل (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، IDC، يناير 2022