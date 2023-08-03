يوفر نظام IWMS الشامل بيانات ومقاييس تتعلق بجوانب متعددة من إدارة محفظة العقارات والمرافق، مثل تكاليف التشغيل، واستهلاك الطاقة، وإدارة الصيانة، ومخططات الطوابق، وغير ذلك. ثم يقوم بعد ذلك بدمج البيانات لتوفير رؤية شاملة لمحفظتك العقارية ومرافقك بالكامل. يساعد استخدام هذه البيانات منظمتك على تقليل النفقات والتكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة لشاغلي المباني واتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن مساحات العمل وتحقيق أهداف الاستدامة.

يعتمد نظام IWMS على وظائف تقنيات مثل برنامج إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر (CAFM) وبرنامج نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS). تم تصميم برنامج CAFM للمساعدة في إدارة وصيانة جميع جوانب البنى التحتية المادية بما في ذلك أنظمة الحجز وإدارة الطاقة. وبالمثل، يستخدم برنامج CMMS البيانات لتحسين جميع وظائف إدارة الأصول وعمليات صيانة المرافق بما في ذلك المعدات والبنية التحتية والأصول الثابتة الأخرى. على الرغم من أن المنظمات قد تستخدم العديد من حلول CAFM وCMMS لإدارة العمليات، إلا أن هذه الحلول غير مترابطة ولا يمكنها تبادل المعلومات، ما قد يؤدي إلى حدوث فجوات في البيانات وعدم كفاءة في الأنظمة.

تجمع منصة أنظمة إدارة مكان العمل المتكامل (IWMS) بين تقنيات إدارة المرافق الحاسوبية (CAFM) ونظام إدارة الصيانة الحاسوبية (CMMS) في منصة واحدة، ما يوفِّر رؤية موحدة للأصول عبر محفظتك العقارية ويظهر كيفية تفاعلها وتأثيرها في بعضها.