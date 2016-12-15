لا تدع محفظتك تتكبد الأموال عندما يتسرب المياه من منزلك. هل تعلم أن الأضرار التي تلحق بالممتلكات، بما في ذلك السرقة، تمثل 97.3% من مطالبات التأمين على المنزل؟ ويمكن أن تؤدي الأضرار التي تلحق بالممتلكات إلى تعطيل حياتك من خلال قوى الحريق والبرق والرياح والبرد أو الظواهر الجوية القاسية مثل الأعاصير والعواصف، أو يمكن أن يكون تسرب المياه وأضرار التجمد، أو حتى السرقة. الخبر السار هو أنه مع إنترنت الأشياء، وأجهزة استشعار المنزل الذكي، ومساعدة شركات التأمين، يمكنك المساعدة على حماية نفسك ومنزلك وعائلتك من التعرض لتجربة الكثير من الصعوبات المرتبطة بتلف المنزل والممتلكات.

في ما يأتي ملخص من 8 أجهزة استشعار يمكنك نشرها في منزلك للمساعدة على ضمان سلامتك من العاصفة.

1. الكشف عن الحرائق/أول أكسيد الكربون

الحريق هو السبب الأول للأضرار بالممتلكات. لسنوات، كان كاشف الحريق المتواضع يصدر صوتا بعيدًا عند ظهور أول علامة على وجود دخان في المنزل، ولكن هناك عدة أنواع من الملوثات التي يمكن أن تهدد بيئة منزلنا وجودة الهواء، وكلها يمكن أن تؤدي إلى تلف الممتلكات وإلحاق الضرر بالأشخاص بالداخل. يقيس كاشف أول أكسيد الكربون مستويات أول أكسيد الكربون في الهواء وسيحذر الناس إذا كانت المستويات خطيرة. نظرًا لأن أول أكسيد الكربون عديم الرائحة ولا يمكن اكتشافه دون مساعدة، يمكن أن يكون الكاشف منقذًا للحياة، خاصةً عندما يكون متصلاً بخدمة مراقبة الطوارئ.

لا تكشف بعض أجهزة الاستشعار الجديدة كلاً من الدخان وأول أكسيد الكربون فحسب، بل يمكنها أيضًا مراقبة جودة الهواء بشكل عام في منزلك ومراقبة الملوثات مثل الغبار والسخام وحبوب اللقاح ودرجة الحرارة والرطوبة وفساد الهواء والتلوث والجسيمات. والأكثر جاذبية هي الخصومات التي تقدمها شركات التأمين عند استخدام أجهزة الاستشعار هذه.

2. كشف التسرب/الرطوبة

تُعد أضرار المياه والتجمد السبب الرئيسي الثاني لمطالبات التأمين على المنازل. لا أحد يريد الحصول على مكالمة مخيفة تخبرك بأن منزلك به مياه تتدفق منه وأن المياه تتسرب إلى الوحدة الموجودة أسفل منزلك مباشرة. انكسر خط المياه الواصل إلى صانع الثلج الخاص بك والمياه تتسرب بلا توقف لمدة 24 ساعة. هذا حادث مكلف.

يمكن لجهاز استشعار كشف الرطوبة أن ينبهك إذا كان منزلك معرضًا للخطر بسبب تجمد الأنابيب أو حتى كسر في خط المياه. وتنبهك أجهزة الاستشعار هذه إلى التسريبات في منزلك حتى تتمكن من إصلاح المشكلة على الفور وليس بعد حدوث الضرر. كما يمكن وضع جهاز استشعار حول سخانات المياه وغسالات الصحون والثلاجات والأحواض ومضخات الحوض وأي شيء معرض لخطر تسرب المياه. إذا اكتشف جهاز الاستشعار عن وجود المياه غير المرغوب فيها، فسيرسل إشعارًا إليك، حتى تتمكن من العودة إلى المنزل بسرعة للتحقق من المشكلة.

3. فتح النافذة والباب وإغلاقهما

تتيح لك أجهزة استشعار الأبواب والنوافذ معرفة وقت دخول الأشخاص إلى منزلك ومغادرتهم ويمكنها حتى تشغيل الأضواء وإطفاءها عند فتح الأبواب وإغلاقها. أجهزة استشعار الأبواب والنوافذ هي خط الدفاع الأول في مواجهة اقتحام المنازل؛ حتى أن بعض أجهزة الاستشعار تقوم بالكشف عن كسر النافذة من قِبل أحد المتطفلين. وتنبهك أجهزة الاستشعار هذه إلى الدخلاء المحتملين، ناهيك عن مراهق منحرف. مرة أخرى، تتيح لك التقنية اللاسلكية تلقي الإشعارات مباشرةً إلى هاتفك أو جهازك اللوحي وتسمح لك بطلب المساعدة بسرعة إذا لزم الأمر.

4. جرس باب بالفيديو

جرس الباب بالفيديو هو أيضًا جهاز استشعار لمنع السرقة. يتيح لك هذا الجهاز الرائع معرفة من على باب منزلك من هاتفك الذكي. سواء كنت في الداخل بمفردك وترغب في فحص من هو عند الباب، أو إذا كنت في العمل وكان هناك شخص ما في منزلك. ستعرف. قم بإقران هذا بجهاز استشعار فتح/إغلاق الباب وسيتجنب اللصوص منزلك ويبتعدون عن عناء الاقتحام! Ring هي واحدة من أجراس الباب الأصلية المزود بفيديو في السوق، ولكن هناك العديد من الخيارات الجيدة الآن.

5. منظم الحرارة الذكي

يمنحك منظم الحرارة الذكي التحكم في التدفئة والتبريد في منزلك – من أي مكان. لا يقتصر الأمر على برودة منظمات الحرارة الذكية فحسب، بل ستساعدك أيضًا على توفير المال من خلال مراقبة درجة الحرارة والرطوبة داخل منزلك وخارجه. عندما تكون داخل منزلك وخارجه، تتغير درجة حرارة منزلك أيضًا ويمكن لمنظم الحرارة الذكي ضبط درجة الحرارة بناءً على سلوكك واستخدامك للغرفة. حيث تقوم أفضل منظمات الحرارة بضبط درجة الحرارة على أساس غرفة تلو الأخرى ما يسمح لك بالحفاظ على درجة الحرارة المثالية عندما تكون في الغرفة ويمكن أن يكون افتراضيًا في وضع توفير الطاقة عندما لا يكون هناك أحد في الغرفة. إن تطبيق التقنية الإدراكية على أجهزة الاستشعار هذه يمهد الطريق لمنزل يفكر ويعرفك ويعرف تفضيلاتك في درجة الحرارة.

6. أجهزة استشعار الحركة

يقوم جهاز استشعار الحركة بما كنت تتوقعه – فهو يكتشف الحركة والتنقل في منطقة ما. تقف أجهزة الاستشعار هذه حراسة عندما لا تكون في المنزل. حيث يمكنهم تنبيهك إذا كانت هناك حركة داخل منزلك، أو إذا تم فتح أبوابك أو نوافذك، أو إغلاقها. وتصبح أجهزة استشعار الحركة زوجًا إضافيًا من العيون بالنسبة إليك، وتنبهك إلى نشاط غير مرغوب فيه في منزلك مثل تسلل مراهق (أو دخوله)، أو إذا دخل طفل منطقة محظورة في المنزل مثل خزانة الأدوية.

تُعد أجهزة استشعار الحركة رائعة أيضًا للمساعدة على توفير الطاقة. يمكن توصيل أجهزة الاستشعار هذه بالإضاءة أو منظم الحرارة للمساعدة على التحكم في استخدام الطاقة في الغرفة بناءً على إشغال الغرفة، على سبيل المثال، ستقوم بإطفاء الأنوار إذا لم يكن هناك أحد في الغرفة أو تتكيف مع درجة حرارة موفرة للطاقة عندما تكون الغرفة غير مشغولة.

يمكن أيضًا توصيل أجهزة استشعار الحركة بالفيديو، لذلك لا تتلقى إشعارًا بتعثر جهاز الاستشعار فحسب، بل يمكن لجهاز الاستشعار تنشيط تسجيل الفيديو لالتقاط لقطات من التسلل.

يجمع جهاز الاستشعار المتعدد بين عدة أجهزة استشعار في جهاز واحد. وتتضمن بعض القدرات المجمعة الحركة ودرجة الحرارة والضوء والرطوبة والاهتزاز والأشعة فوق البنفسجية.

ليست كل أجهزة استشعار الحركة متساوية. في ما يأتي عرض سريع للأنواع المختلفة من أجهزة استشعار الحركة التي يمكنك استخدامها:

الأشعة تحت الحمراء السلبية (PIR) : تكشف حرارة الجسم (طاقة الأشعة تحت الحمراء). هذه هي أجهزة الاستشعار الأكثر استخدامًا لأمن المنزل. حيث تكتشف الحرارة والحركة ما يؤدي إلى إنشاء شبكة وقائية – إذا قام جسم متحرك بحجب عدة مناطق شبكية وتغيرت مستويات طاقة الأشعة تحت الحمراء، يتم تعطيل أجهزة الاستشعار.

: تكشف حرارة الجسم (طاقة الأشعة تحت الحمراء). هذه هي أجهزة الاستشعار الأكثر استخدامًا لأمن المنزل. حيث تكتشف الحرارة والحركة ما يؤدي إلى إنشاء شبكة وقائية – إذا قام جسم متحرك بحجب عدة مناطق شبكية وتغيرت مستويات طاقة الأشعة تحت الحمراء، يتم تعطيل أجهزة الاستشعار. MircoWave (MW) : يرسل جهاز الاستشعار نبضات موجات دقيقة لقياس الانعكاس عن الأجسام المتحركة. ويغطي جهاز استشعار MW مساحة أكبر من أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء، ومع ذلك فهي باهظة الثمن وعرضة للتداخل الكهربائي.

: يرسل جهاز الاستشعار نبضات موجات دقيقة لقياس الانعكاس عن الأجسام المتحركة. ويغطي جهاز استشعار MW مساحة أكبر من أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء، ومع ذلك فهي باهظة الثمن وعرضة للتداخل الكهربائي. أجهزة استشعار الحركة ثنائية التقنية : تستخدم أجهزة استشعار الحركة ذات التقنية المزدوجة تقنيات متعددة، مثل الأشعة تحت الحمراء السلبية (PIR) بالإضافة إلى الموجات الدقيقة (MW) – وهو جهاز استشعار نشط، لمراقبة منطقة ما. يجب تشغيل كلا جهازي الاستشعار لإطلاق الإنذار ما يساعد على تقليل حالات الإنذارات الكاذبة.

: تستخدم أجهزة استشعار الحركة ذات التقنية المزدوجة تقنيات متعددة، مثل الأشعة تحت الحمراء السلبية (PIR) بالإضافة إلى الموجات الدقيقة (MW) – وهو جهاز استشعار نشط، لمراقبة منطقة ما. يجب تشغيل كلا جهازي الاستشعار لإطلاق الإنذار ما يساعد على تقليل حالات الإنذارات الكاذبة. نوع عاكس للمنطقة : تنبعث منه أشعة تحت حمراء من مصباح LED. وباستخدام انعكاس تلك الأشعة، يقيس جهاز الاستشعار المسافة إلى الشخص أو الجسم ويكتشف ما إذا كان الجسم داخل المنطقة المحددة.

: تنبعث منه أشعة تحت حمراء من مصباح LED. وباستخدام انعكاس تلك الأشعة، يقيس جهاز الاستشعار المسافة إلى الشخص أو الجسم ويكتشف ما إذا كان الجسم داخل المنطقة المحددة. الموجات فوق الصوتية : يرسل نبضات من الموجات فوق الصوتية ويقيس الانعكاس عن جسم متحرك.

: يرسل نبضات من الموجات فوق الصوتية ويقيس الانعكاس عن جسم متحرك. الاهتزاز: يكتشف الاهتزاز. هناك نوعان رئيسيان من أجهزة الاستشعار في هذه الفئة – مقياس التسارع والجهاز الانضغاطي الكهربي.

يمكنك قراءة المزيد مما كنت ترغب في معرفته حول تقنية الاهتزاز على sensor wiki.

7. باب المرآب الذكي

يمنحك باب المرآب الذكي المتصل بشبكة wi-fi بعضًا من راحة البال. المفهوم بسيط، ولكن يمكن أن يكون قويًا – لا تتساءل أبدًا عما إذا كنت قد تركت باب المرآب مفتوحًا. حيث يمكنك فتح باب المرآب وإغلاقه من هاتفك ومن أي مكان.

8. نظام الاتصال الداخلي/الموزع المركزي

لقد قمت بتثبيت أجهزة استشعار لإنشاء منزل ذكي، والآن تحتاج إلى إدارة كل شيء من مكان واحد. يتيح لك الموزع المركزي للمنزل الذكي ونظام الاتصال الداخلي الوصول إلى جميع أجهزة استشعار المنزل الذكي، ونظام اتصال في جميع أنحاء المنزل ويسمح لك بالاتصال للحصول على الخدمات – الطوارئ أو الإصلاح – بنقرة زر واحدة. وباستخدام نظام الاتصال الداخلي، يمكنك الرؤية من خلال الجدران وإجراء محادثات فيديو وصوتية بين الغرف في المنزل. ويمكنك أيضًا استخدام هاتفك الذكي للاتصال بغرفة في المنزل في أثناء تواجدك بعيدًا في العمل – قد يكون هذا مفيدًا للتحقق من أحد الوالدين المسنين في أثناء غيابك.

كما ترى، هناك العديد من أجهزة الاستشعار في السوق التي يمكن أن تساعدك على إنشاء منزل آمن وذكي محمي حتى عندما لا تكون هناك. هذا الاعتماد لهذا النوع من التقنية ينتشر بسرعة ويصبح حافزًا تأمينيًا. تريد شركات التأمين أن تكون أنت ومنزلك بأمان وبدأ العديد منها في تقديم خدمات لمساعدتك إلى جانب جعل منزلك ذكيًا واستباقيًا في حمايتك وحماية محفظتك.

الخطوة التالية: جعل عملياتك ومبانيك ومرافقك وأصولك أكثر أمانًا وإنتاجية أيضًا.

من دون شك، ساعدتنا التقنية على إنشاء منازل أكثر ذكاءً وأمانًا. خارج منازلنا، تجد المجموعات طرقًا جديدة لاستخدام إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي وسير العمل لتحديث العمل والأتمتة لزيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق قيمة البيانات.